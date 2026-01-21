Los testigos clave en la investigación de la tragedia en Adamuz: el maquinista, supervivientes, peritos y cajas negras

Maintenance workers from Adif work above the wreckage of a train involved in the accident, at the site of a deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 20, 2026. REUTERS/Susana Vera

Un accidente en línea recta, con un tren nuevo, a una velocidad “moderada” y sobre unas vías recientemente renovadas. Las causas del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz continúan siendo una incógnita para las autoridades.

Para el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Iryo, se trata de un accidente “extremadamente extraño” y todo apunta a que el trágico desenlace haya sido fruto de un “cúmulo de acontecimientos”. Parece estar descartado el error humano y, a medida que se desarrolla la investigación a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), toma fuerza la hipótesis de un posible fallo en las vías. La prueba de ello es el levantamiento del raíl número 23117.

En este sentido, será trabajo del equipo del CIAF averiguar con las inspecciones sobre el terreno si el levantamiento fue “causa o consecuencia” del accidente. Y en este sentido, ha apuntado el ministerio de Transportes, será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo. También se van a extraer los datos de los registradores jurídicos (las cajas negras) embarcados de ambos trenes.

Qué es la caja negra y qué información puede ofrecer

Se trata de dispositivos electrónicos que se encargan de recopilar todos los datos del tren y de sus ocupantes, así como de grabarlos en caso de accidente. Es decir, permite conocer todo lo sucedido en el coche antes, durante y después del siniestro. Y aquí se incluye variables como las comunicaciones entre el maquinista y el centro de control, la velocidad a la que ha circulado el tren y el comportamiento de los sistemas de frenado.

Para conseguir estos datos, el sistema se apoya en la acumulación de información generada en el propio tren y en la interacción con sensores digitales y balizas situados en diferentes puntos de la infraestructura ferroviaria. Estos mismos aparatos fueron claves en la investigación del Accidente ferroviario de Santiago de Compostela en el año 2013.

El maquinista de Iryo y anteriores conductores

Una de las claves en la comisión de investigación radica en determinar qué percibió y observó el maquinista antes del choque, ya que conducía el Iryo a una velocidad por debajo del límite autorizado en ese sector. A la espera de las conclusiones que arroje la declaración, Infobae pudo entrevistar a uno de los maquinistas que circuló por esa misma vía horas antes. El conductor apuntó a “un ruido raro”, pero afirmó que no le dio mayor importancia: “Noté algo raro, como el impacto de un pájaro”, comentó.

El sindicato de maquinistas Seaf también detectó vibraciones en la vía, pero quiso dejar claro que no comprometían la seguridad: “Si hubieran existido indicios, habríamos paralizado el servicio”, defendió su secretario general, Diego Martín, en una entrevista en Onda Cero. Martín matizó también que la petición que realizó en agosto de 2025 para que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura por estas perturbaciones respondía al confort de los viajeros y la afección a los trenes, pero no a que existieran indicios de inseguridad.

Las relato de los supervientes

El relato de las personas a bordo del tren también puede ofrecer pistas esclarecedoras. Algunos de los supervivientes han intervenido en los medios para relatar cómo se vivió desde dentro el accidente. Uno de ellos, Santiago, comentó a Antena 3 que viajaba en el vagón 3 del tren contra el que chocó el Iryo.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Según relató Santiago, el momento crítico se produjo cuando el tren tuvo que frenar de forma brusca, desencadenando un fuerte estruendo. A partir de ese instante, el convoy empezó a balancearse hasta descarrilar, deteniéndose tras deslizarse por la vía. El apagón de las luces sumió a los viajeros en la oscuridad durante unos segundos, un silencio interrumpido únicamente por los gritos y el llanto de quienes resultaron heridos o quedaron desorientados.

Otro testimonio, esta vez el de Ana para la agencia Reuters, aseguró que, poco antes del desastre, sintió que algo era anómalo en el trayecto: “Pensé que no era normal, viajo mucho en tren. Ahí fue donde miré a mi hermana, la busqué y es el último momento que recuerdo antes de que todo se oscureciera”, añadió.