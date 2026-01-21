La suspensión total del Rodalies colapsa el transporte en Cataluña y deja a cientos de miles de viajeros sin alternativas

Bomberos revisan este miércoles el tren de Rodalies descarrilado el día anterior en Barcelona (EFE/Quique García)

La suspensión total del servicio de Rodalies “hasta nuevo aviso”, decisión tomada tras los dos accidentes ferroviarios que han dejado a un maquinista fallecido y 37 personas heridas, ha generado importantes afectaciones en el transporte público en Barcelona y su área metropolitana.

Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha explicado que esta decisión se ha tomado “por criterios de seguridad para los usuarios y los propios trabajadores de Renfe” y que, por el momento, no se puede determinar cuándo se restablecerá el servicio.

Ha informado también que desde las 2:30 horas se han estado realizando “marchas blancas” - una inspección exhaustiva de las infraestructuras ferroviarias - y que continúan todavía los trabajos de revisión en las líneas de Rodalies, media distancia y regionales.

Ha asegurado que, en reunión con Renfe y Adif, han pedido “que no se escatimen esfuerzos” y que se empleen todos los recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad de sistema y restablecer con la mayor brevedad posible el servicio, anunciando además una reunión del comité técnico en el Cecat (el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) hoy a las 16:30 para volver a valorar la situación.

Varios viajeros esperan el autobús en la Estación de Fabra i Puig de Barcelona este miércoles cuando Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña (EFE/Alejandro García)

Colapso de transportes en Cataluña

La interrupción ha afectado a miles de personas que utilizan a diario la red de Rodalies, especialmente en la estación de Sants, el principal nodo ferroviario de la ciudad. Con la circulación ferroviaria detenida, Adif anunció que mantendría la suspensión del servicio en toda Cataluña mientras se completaran las verificaciones de la infraestructura y se asegurase la ausencia de obstáculos en las vías.

La empresa informó que maquinistas y técnicos revisaban la red con convoyes especiales tras el siniestro en la línea R4. Además, Adif indicó que en la provincia de Tarragona, entre las estaciones de Pradell y Ruidecanyes-Botarell, un árbol caído afectaba la circulación entre Reus y Zaragoza, y que entre Cervera y Calaf también se había interrumpido el servicio debido a una incidencia con maquinaria de vía.

Cerca de 400.000 viajeros utilizan Rodalies a diario, según datos de la operadora. Ante la falta de trenes, la red del Metro de Barcelona registra una mayor afluencia de usuarios, mientras que fuera de la capital se forman largas colas en estaciones de autobuses, alternativa escogida por muchos para intentar llegar a sus destinos. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) comunicó que desde las 7 de la mañana se han incorporado 19 autobuses adicionales al servicio para reforzar las líneas que conectan Castelldefels, Gavà y Viladecans.

En paralelo, las carreteras de acceso a Barcelona y el área metropolitana sufren retenciones, aunque las mayores no han superado los cuatro kilómetros con una única excepción. El Servei Català de Trànsit reportó congestión en la C-31, en la C-32 desde Cornellà y Esplugues, así como en la A-2, la B-23, la C-16, la C-17 y la C-58, además de la AP-7, donde un choque entre cuatro camiones a la altura de El Papiol obligó a cortar un carril y provocó colas de hasta siete kilómetros. Según la consellera Núria Parlon, la movilidad en las carreteras en el eje metropolitano se ha incrementado en un 6% esta mañana (respecto al mismo día de años anteriores).

Para aliviar la situación, el Servei Català de Trànsit levantó las barreras de los peajes del túnel del Garraf en la C-32 y la Generalitat suspendió todos los trabajos que pudieran afectar el tráfico. El colapso se extendió también al aeropuerto de El Prat, donde se han observado aglomeraciones de pasajeros que buscaban taxis tras quedar sin opciones de transporte público.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, reconoció en el programa El Món a RAC1 que tomar la decisión de suspender el servicio en la franja horaria en que se tomó podía tener consecuencias, pero recalcó que “en todo momento ha prevalecido el principio de la seguridad de las personas, los maquinistas y el servicio”. Paneque y la consellera de Interior, Núria Parlon, solicitarán comparecer en el Parlament para explicar los efectos del temporal y los accidentes ferroviarios que han afectado la red de Rodalies.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, subrayó que resulta “imposible establecer un servicio alternativo por carretera para todos los usuarios de Rodalies”. A pesar de los refuerzos y la liberación de peajes, la demanda supera la capacidad de respuesta de los autobuses y las carreteras.

Al menos una persona ha muerto y 37 han resultado heridas en un accidente de tren en Gelida (Barcelona). El convoy de la línea R4 de Rodalies circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído sobre la vía, según ha informado Protección Civil. Parece ser que el temporal que afecta a Cataluña podría haber causado este desprendimiento, con el que habría chocado el tren, provocando su descarrilamiento. Un suceso que se salda con un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves, y que ocurre solo tres días después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó 42 fallecidos. Por el momento, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

La Generalitat recomienda teletrabajo, pero las universidades mantienen su actividad

Protección Civil de la Generalitat recomendó a empresas y organizaciones facilitar el teletrabajo para minimizar desplazamientos y priorizar la seguridad. Por su parte, la Consellería de Investigación y Universidades de la Generalitat ha informado que todas las universidades mantienen su actividad, aunque aplicarán diferentes medidas para que la situación no afecte a los estudiantes afectados.

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat informó que todas las universidades mantienen su actividad, aunque aplican distintas medidas para no perjudicar a estudiantes afectados. En la Universitat de Barcelona (UB), se suspendieron todos los exámenes y actividades de evaluación previstos para este miércoles a raíz del accidente ferroviario. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) mantiene la actividad con normalidad, aunque será flexible en los procedimientos de evaluación del alumnado hasta que se restablezca la movilidad habitual.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) también mantiene la actividad académica habitual. En la Pompeu Fabra (UPF), la agenda académica prevista se mantiene “en la medida que esto sea posible”, según un comunicado. Para las actividades evaluables, se establecerá una alternativa para los estudiantes que no puedan asistir presencialmente.

En las universidades de Girona, Tarragona y Lleida se aplica una política similar. La Universitat de Girona (UdG) asegura que ningún estudiante que no pueda llegar por causas ajenas a su voluntad se verá perjudicado, y recomienda que los afectados contacten a sus profesores. La Rovira i Virgili (URV), en Tarragona, continúa con la actividad académica según el calendario previsto y habilitará mecanismos alternativos para los estudiantes que tengan pruebas de evaluación y dificultades para llegar al campus.

En estos casos, los estudiantes deben contactar con el profesorado por si se requieren reprogramaciones de las pruebas. La Universitat de Lleida (UdL) mantiene la actividad y facilitará la comunicación de incidencias a su profesorado. En la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), la actividad sigue con normalidad, aunque se dará flexibilidad a quienes no puedan acceder a las actividades de evaluación.

Respecto al Personal Docente Investigador (PDI) y el Personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS), la URV pide que quienes no puedan llegar a su puesto de trabajo contacten con sus responsables directos. La UdG recomienda priorizar el teletrabajo si es posible, de acuerdo con las unidades y responsables. La UPF, por su parte, indica que si no es posible la asistencia presencial del PDI, la sesión se impartirá online o se aplazará.