Las urgencias de La Paz se ponen en huelga ante la saturación del hospital: “Se está convirtiendo en frecuente amanecer con pacientes en el pasillo”

Imagen de archivo: Señalización de Urgencias en el Hospital Universitario La Paz, a 25 de septiembre de 2023, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

La escena cada vez se repite con más frecuencia: salas abarrotadas, camas en los pasillos y decenas de pacientes a la espera de ingreso. Los trabajadores del servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Paz aseguran estar “al límite” ante el “deterioro generalizado de la Sanidad Púbica madrileña” y por ello han convocado una jornada de huelga este miércoles 21 de enero.

El problema no ha salido de la nada, explica a Infobae Guillén del Barrio, enfermero del centro y portavoz del sindicato Trabajadores en Red (TERE). La Paz recibía hace tres años a 150.000 pacientes anuales en sus urgencias, pero “desde hace tres años, el número de pacientes aumenta un 10% cada año”, indica Del Barrio. El incremento en la atención, sin embargo, no se traduce en más plantilla o más camas: el centro mantiene el mismo personal y la misma capacidad de ocupación.

Notificación ante juez de guardia de la saturación de las urgencias de La Paz el pasado 8 de enero. (@Urgenciaslapaz/X)

El resultado es la acumulación de pacientes en la urgencia por más tiempo del necesario que, unido al incremento de llegadas, provoca el hacinamiento de enfermos. “Hemos llegado a tener 32 pacientes en una sala con capacidad para 12 camas”, asegura Del Barrio, que lamenta que “Se está convirtiendo en frecuente amanecer con pacientes en el pasillo, o que a lo largo del día haya pacientes en el pasillo”.

Los trabajadores se encargan de registrar cada episodio de saturación con una notificación al juez de guardia. La última, el pasado 8 de enero, jornada en la que las urgencias dieron asistencia a más de 100 pacientes con apenas 65 camas disponibles y una enfermera cada 8 pacientes.

La atención primaria y las listas de espera, en la raíz del problema

Una doctora sentada en la sala de espera de un hospital (Shutterstock)

Del Barrio tiene claro que las causas de la situación que vive a diario son “profundas” y “no se arreglan con un parchecito”. El enfermero apunta al desgaste de la atención primaria como el origen de la situación. “El sistema de urgencias de primaria atendía tres veces el número de pacientes que atiende La Paz y con muchísimo menos gasto, pero con unos resultados excelentes, pero ahora gran parte de ellos no tienen médico y a la gente no le queda más remedio que venir al hospital, aunque sea por algo leve”, explica.

Algo similar ocurre con la atención de los centros de salud en horario ordinario. En la Comunidad de Madrid, un 30% de los pacientes que han necesitado consultar con su médico de cabecera en el último año no lo han conseguido y de ellos, un 39,5% acabó yendo a urgencias hospitalarias, según el último barómetro sanitario. Entre los que sí lograron ver a su médico de familia, el tiempo medio de espera fue de 9,20 días.

“Hay muchísimos puestos sin cubrir de sustituciones y jubilaciones y el resultado es que muchos pacientes crónicos, en vez de estar controlados por su centro de salud, enferman y vienen al hospital”, lamenta Del Barrio. Un ejemplo claro para el enfermero son los enfermos de diabetes: “La diabetes mal controlada es la principal causa de ceguera, porque se degenera la médula; de diálisis, porque llegan a fallar los riñones; y también de amputaciones”, explica.

La atención hospitalaria no se encuentra en mejor situación y así lo muestran las listas de espera, que roza el millón de pacientes. Para el Hospital de La Paz, la Comunidad de Madrid tiene registrados 10.443 pacientes que esperan pruebas diagnósticas, 1.897 pacientes a la espera de alguna cirugía y 75.552 pacientes que aguardan para una consulta con un especialista. “Antes, había un margen de camas en planta y, cuando la urgencia se saturaba, el hospital podía dejar camas libres y retrasar cirugías que no fuesen urgentes o fuesen sencillas por unos días. Pero ya no tenemos ese margen, porque la gente a la que hay que operar por cosas leves llevan muchísimos meses esperando y son decenas de miles”. Según los últimos datos, el tiempo medio de espera quirúrgica de La Paz es de 67,38 días, más de dos meses.

“No se respeta nuestro derecho a la huelga”

Los trabajadores de urgencias han denunciado en multitud de ocasiones la saturación que viven en el servicio, pero la respuesta de la dirección suele alegar que “son casos puntuales” o que “la situación es la habitual para la época del año”. “Un día de alta frecuentación, la directora de Enfermería bajó a urgencias y nos dijo que cada cual tiene que gestionarse su estrés”, añade Del Barrio. Tampoco dan respuesta al reclamo del sindicato, que certifica que les deben 23.000 días libres. “Ellas nos dicen que se ha solicitado a la Consejería de Sanidad poder hacer contratos, pero no lo permiten porque tienen un techo de gasto”, asegura.

Frente a la falta de respuestas, el sindicato TERE ha convocado una huelga en el servicio de urgencias, pero tienen claro que el seguimiento no podrá ser multitudinario. “Los servicios mínimos son del 93%. No se nos respeta nuestro derecho constitucional a la huelga”, ha denunciado Del Barrio.