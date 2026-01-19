Los 10 hospitales con más reclamaciones de España: “El paciente no puede pagar el pato de una gestión mal hecha”

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Canarias, el más denunciado según El Defensor del Paciente. (Gobierno de Canarias)

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2025 un total de 14.986 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias, una media de 41 episodios de mala praxis al día que atribuyen al “colapso de la sanidad pública”. La organización ha publicado este lunes su balance anual, en el que informa del aumento de denuncias por negligencias en el 2025 (898 más que en el año anterior), que han dejado 951 muertos.

“La sanidad pública se ha convertido en un escenario inquietante”, valoran desde la organización, que alerta de la falta de cuidado del sistema por parte de los responsables políticos. El Defensor del Paciente alerta contra la privatización, que crea “una sociedad de clases en materia sanitaria”, así como el colapso de la atención primaria, que provoca un aumento de la presión en los servicios de urgencias.

En este ámbito hospitalario, la organización ha recibido centenares de reclamaciones de pacientes que aquejan un trato inadecuado por parte de los profesionales del servicio. “El rasgo compartido es la falta de humanidad del personal sanitario que les atendió”, explican en un comunicado. La asociación entiende que haya trabajadores “desmotivados y quemados” y reconoce que “los usuarios están acudiendo más que nunca a los hospitales, saltándose el paso de pedir cita en sus centros de salud, lo cual está saturando con creces el sistema sanitario”.

No obstante, recalca que “el paciente no puede pagar el pato de una gestión mal hecha”. “. Se trata de un problema de ética profesional, pero lo peor de todo es que esta deshumanización se está normalizando”, valoran en el escrito.

Colapso en los servicios de urgencias

Sala de espera en un centro médico. (Europa Press)

El Defensor del Paciente ha compartido su lista con los 10 hospitales de los que más reclamaciones han recibido en 2025, en relación a su servicio de urgencias, por “una gestión deficiente en el flujo de pacientes”. “Son servicios con deficiencias similares durante repetidas etapas del año: hacinamiento por falta de espacio, escasez de recursos, insuficiente número de camas, numerosas horas de espera hasta recibir asistencia, colapso brutal, etc.”, describen.

El primero mencionado es el Hospitalario Universitario de Canarias, centro que figura además como el más denunciado de su comunidad autónoma. La asociación lo expone como "un ejemplo de deshumanización y colapso absoluto“.

Le sigue en segunda posición el Hospital Universitario La Paz, en la capital. La Comunidad de Madrid es, según los registros del Defensor del Paciente, la región que acumula más reclamaciones por mala praxis, un total de 4.005 casos, de los que 292 terminaron con la muerte del paciente. La Paz sería el centro con más denuncias, si bien la primera causa de reclamación en la autonomía son las listas de espera. Durante el año, los sanitarios del hospital han denunciado en varias ocasiones la saturación de su servicio de urgencias, con episodios de colapso especialmente graves en los meses verano e invierno.

El ranking continúa con el Hospital Universitario de Toledo. En esta provincia, la asociación ha recibido 247 reclamaciones por presuntas negligencias médicas. A nivel autonómico, Castilla-La Mancha ha recibido 801 reclamaciones, un 12% más que en 2024.

Los 10 hospitales más denunciados de España

Hospitalario Universitario de Canarias. Hospital Universitario La Paz (Madrid). Hospital Universitario de Toledo. Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza). Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona). Hospital Clínico Universitario de Valencia. Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca). Hospital Universitario de Cruces (Bilbao).