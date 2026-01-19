España

Los 10 hospitales con más reclamaciones de España: “El paciente no puede pagar el pato de una gestión mal hecha”

La asociación El Defensor del Paciente advierte del “escenario inquietante” que vive la sanidad pública

Guardar
Imagen de archivo del Hospital
Imagen de archivo del Hospital Universitario de Canarias, el más denunciado según El Defensor del Paciente. (Gobierno de Canarias)

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2025 un total de 14.986 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias, una media de 41 episodios de mala praxis al día que atribuyen al “colapso de la sanidad pública”. La organización ha publicado este lunes su balance anual, en el que informa del aumento de denuncias por negligencias en el 2025 (898 más que en el año anterior), que han dejado 951 muertos.

“La sanidad pública se ha convertido en un escenario inquietante”, valoran desde la organización, que alerta de la falta de cuidado del sistema por parte de los responsables políticos. El Defensor del Paciente alerta contra la privatización, que crea “una sociedad de clases en materia sanitaria”, así como el colapso de la atención primaria, que provoca un aumento de la presión en los servicios de urgencias.

En este ámbito hospitalario, la organización ha recibido centenares de reclamaciones de pacientes que aquejan un trato inadecuado por parte de los profesionales del servicio. “El rasgo compartido es la falta de humanidad del personal sanitario que les atendió”, explican en un comunicado. La asociación entiende que haya trabajadores “desmotivados y quemados” y reconoce que “los usuarios están acudiendo más que nunca a los hospitales, saltándose el paso de pedir cita en sus centros de salud, lo cual está saturando con creces el sistema sanitario”.

No obstante, recalca que “el paciente no puede pagar el pato de una gestión mal hecha”. “. Se trata de un problema de ética profesional, pero lo peor de todo es que esta deshumanización se está normalizando”, valoran en el escrito.

Colapso en los servicios de urgencias

Sala de espera en un
Sala de espera en un centro médico. (Europa Press)

El Defensor del Paciente ha compartido su lista con los 10 hospitales de los que más reclamaciones han recibido en 2025, en relación a su servicio de urgencias, por “una gestión deficiente en el flujo de pacientes”. “Son servicios con deficiencias similares durante repetidas etapas del año: hacinamiento por falta de espacio, escasez de recursos, insuficiente número de camas, numerosas horas de espera hasta recibir asistencia, colapso brutal, etc.”, describen.

El primero mencionado es el Hospitalario Universitario de Canarias, centro que figura además como el más denunciado de su comunidad autónoma. La asociación lo expone como "un ejemplo de deshumanización y colapso absoluto“.

Le sigue en segunda posición el Hospital Universitario La Paz, en la capital. La Comunidad de Madrid es, según los registros del Defensor del Paciente, la región que acumula más reclamaciones por mala praxis, un total de 4.005 casos, de los que 292 terminaron con la muerte del paciente. La Paz sería el centro con más denuncias, si bien la primera causa de reclamación en la autonomía son las listas de espera. Durante el año, los sanitarios del hospital han denunciado en varias ocasiones la saturación de su servicio de urgencias, con episodios de colapso especialmente graves en los meses verano e invierno.

El ranking continúa con el Hospital Universitario de Toledo. En esta provincia, la asociación ha recibido 247 reclamaciones por presuntas negligencias médicas. A nivel autonómico, Castilla-La Mancha ha recibido 801 reclamaciones, un 12% más que en 2024.

Los 10 hospitales más denunciados de España

  1. Hospitalario Universitario de Canarias.
  2. Hospital Universitario La Paz (Madrid).
  3. Hospital Universitario de Toledo.
  4. Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza).
  5. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
  6. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona).
  7. Hospital Clínico Universitario de Valencia.
  8. Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
  9. Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca).
  10. Hospital Universitario de Cruces (Bilbao).

Temas Relacionados

Mala praxisNegligencias médicasHospitales EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Desarrollan un fármaco que reduce la cantidad de grasa en sangre: controla los niveles de colesterol y triglicéridos

Unos niveles elevados de triglicéridos dificultan el flujo sanguíneo y pueden provocar problemas de corazón

Desarrollan un fármaco que reduce

Los reyes se dirigen a los medios para mandar sus condolencias a las víctimas de Adamuz: “La prioridad ahora es atender, acompañar y asistir”

Los reyes Felipe VI y doña Letizia han atendido a los medios de comunicación en las puertas de la catedral de Atenas, donde han acudido para el funeral de la princesa Irene

Los reyes se dirigen a

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores. Entre los hospitalizados hay 11 adultos y un menor en la UCI

Al menos 39 fallecidos en

Cómo hacer salmón en salsa de limón, una receta ligera y muy fácil que se prepara en una única sartén

Esta receta concentra el sabor del salmón fresco con una salsa cremosa y cítrica a base de yogur griego, limón, caldo y un toque de eneldo

Cómo hacer salmón en salsa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Aldamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival