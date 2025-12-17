La valoración de la sanidad pública sigue bajando, pese a ligeras mejoras en las listas de espera

Una mujer en una consulta médica (Freepik)

La satisfacción de los españoles con el sistema sanitario publico sigue su tendencia decreciente. El CIS ha publicado este miércoles la tercera oleada del Barómetro Sanitario, en el que los españoles dan un 5,89 sobre 10 al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), frente al 6,21 que logró en la misma oleada de 2024. La sanidad pública se cae del 6 por primera vez desde el año 2019, cuando el global de la asistencia obtuvo un 6,74 sobre 10.

La bajada es generalizada en todos los servicios, siendo las urgencias en hospitales públicos las que se llevan el mayor golpe: si en octubre de 2024, los españoles les daban un 6,07 sobre 10, ahora reciben un 5,83. Las consultas de atención primaria tienen una bajada más ligera, de un 6,22 a un 6,17 sobre 10; y las consultas de especialistas, de un 5,80 a un 5,59. Pese a ello, la sanidad pública sigue siendo la principal elección para los españoles a la hora de tratar un problema de salud.

Si se buscan razones para explicar este descenso, el problema no parece estar en los profeisonales sanitarios. La confianza en ellos sigue siendo notable, especialmente en el personal de enfermería (8,04 sobre 10), aunque con ligeras bajadas en la media. Para el CIS, que la valoración se resienta “refleja una percepción algo más crítica en quienes no tuvieron contacto directo con el sistema” en el último año, al menos un 30% de la población. No obstante, más de la mitad de los españoles (52%) considera que la sanidad pública necesita cambios fundamentales o profundos.

En 2019, las listas de espera para ser atendidos eran el principal problema entre quienes criticaban el sistema público. Seis años después, los ciudadanos aguardan 9,78 días de media para ver a su médico de cabecera, frente a los 5,80 de la época prepandemia. A día de hoy, todavía un 23,7% no consigue acudir a la consulta y entre quienes sí terminan por ir a su centro de salud, un 27,3% esperan 11 y más días hasta lograrlo.

Ligeros descensos en las listas de espera

El TAC es la prueba diagnóstica con menor tiempo medio de espera, siendo superior a dos meses. (Drazen Zigic)

Esta última oleada del CIS muestra ligeras mejoras en las listas de espera en la atención especializada. Así, entre la consulta de atención primaria hasta la cita hospitalaria, los españoles esperaron de media 128,52 días, frente a los 132,65 que notificaban el pasado mes de julio. En cuanto a los servicios de salud mental, que solicitaron un 21,2% de la ciudadanía, el tiempo medio de espera se fijó en 108,95 días, frente a los 109,52 de la última oleada.

En el 2025, el CIS ha incluido por primera vez datos sobre algunos procedimientos diagnósticos. El 16,5% de la población ha debido realizarse un TAC o escáner, el 20% se ha hecho una ecografía, el 15,3% una resonancia y el 5,1%, una colonoscopia. Esta última prueba registra las mayores esperas, con 109,79 días de media, que se reducen significativamente respecto al último barómetro (158 días). Le siguen las resonancias (72,04 días) y la ecogradías (66,34 días), siendo los TAC la prueba con menor tiempo de espera, si bien sigue superando los dos meses (64,32 días).

Cabe destacar que más de la mitad de las pruebas fueron realizadas en un plazo inferior a un mes desde su indicación médica en el caso de las ecografías (55,6%), los TAC (52,7%) y las resonancias magnéticas (50,7%). En cambio, las colonoscopias presentan un menor porcentaje de realización en ese intervalo (39,4%).