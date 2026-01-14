España

Las urgencias siguen colapsadas tras el pico de la gripe: “Han alcanzado niveles de tensión difícilmente sostenibles”

Los coordinadores de urgencias gallegos han denunciado la “sobrecarga asistencial y falta de profesionales” de sus hospitales

Varias ambulancias en las Urgencias
Varias ambulancias en las Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. (M. Dylan / Europa Press)

El nuevo año ha comenzado con la esperada caída de la curva de la gripe. La epidemia, que en esta temporada se ha adelantado un mes a las anteriores, ha descendido a los 190,9 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 248,6 casos de la semana anterior. Pero la disminución de los contagios no se nota por el momento en los hospitales: pese a que los virus frenen su prevalencia, los ingresos por infecciones respiratorias han aumentado ligeramente, a los 25,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Quienes más notan el aumento de la presión son los servicios de urgencias, donde los profesionales sanitarios se enfrentan a la saturación del sistema. La situación es especialmente crítica en Galicia, donde coordinadores de los Servizos de Urgencias Hospitalarios (SUH) han denunciado en un comunicado la “sobrecarga asistencial y falta de profesionales” que sufren en sus plantillas.

En el escrito, los responsables reportan “un aumento de atenciones de hasta un 30%” en comparación con los picos asistenciales previos, que bate “todos los récords históricos”. Según explican, “la falta de profesionales, sumado a la no existencia todavía de residentes de Medicina de Urgencias y Emergencias hasta que salga la primera promoción” provoca que la cobertura del servicio se haga “cada vez con mayor dificultad”.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) han expresado su apoyo a la denuncia de los urgenciólogos gallegos. La organización “comparte plenamente el diagnóstico expuesto” y “considera imprescindible visibilizar una situación que se prolonga en el tiempo y que ha alcanzado niveles de tensión difícilmente sostenibles“. Según SEMES, ”el compromiso de las enfermeras y enfermeros de urgencias está sosteniendo unos servicios tensionados al límite, pero esta realidad no es sostenible sin medidas estructurales urgentes“, además de certificar ”el mal funcionamiento de la Atención Primaria”, que aumenta la presión en los servicios de urgencias.

Saturación en Madrid y Aragón

Imagen de archivo: Señalización de
Imagen de archivo: Señalización de Urgencias en el Hospital Universitario La Paz, a 25 de septiembre de 2023, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

La situación no es exclusiva del sistema gallego de salud. En la Comunidad de Madrid, el sindicato de enfermeras SATSE asegura que las urgencias hospitalarias están “al límite”, con numerosos pacientes a la espera de una cama en las plantas de hospitalización. La organización critica el Plan de Invierno implantado por el Ejecutivo regional, que califica de “fracaso” por las “escasas incorporaciones” realizadas a las plantillas sanitarias a modo de refuerzo. “Se han dedicado, básicamente, a reemplazar las bajas de enfermeras o, en otros casos, a cubrir unas plantillas que ya eran manifiestamente escasas y estaban por debajo de las necesidades reales de los centros asistenciales”, denuncian en un comunicado.

La epidemia de la gripe se adelanta en España

El sindicato destaca la situación del Hospital La Paz, que el martes acumulaba “casi un centenar de pacientes a la espera de una cama” a primera hora del día. Las escenas de enfermos en pasillos o salas abarrotadas se repite en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, que se declaraba “lleno y con escaso margen de maniobra” esa misma jornada. “Las enfermeras se está cansando de doblar (prolongar su jornada laboral), y muchas están verbalizando que quieren descansar y se están planteando negarse a seguir doblando. Además, hay enfermeras a las que se están denegando los días libres a los que tienen derecho, así como otros permisos”, comunicaron portavoces del centro.

Desde Aragón, hospitales como el Royo Villanova (Zaragoza) denunciaban tras las fiestas la acumulación de pacientes pendientes de ingreso, ubicados en los pasillos ante la falta de espacio, una imagen que replicaban en el Miguel Servet. “El plan de contingencia se ha quedado escaso para la situación”, valoró Fernando Manchón, portavoz de CSIF Aragón a la Cadena Ser. “Las patologías de invierno llegan cuando llegan, suelen ser para estas fechas que nos juntamos más con la familia. Además, esto favorece los contagios. Es algo que ya se sabe. Pero claro, los espacios siguen siendo los mismos. Habría que ampliar esas urgencias tanto en espacios físicos como en recursos humanos”, reclamó.

