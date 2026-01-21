La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingo aún en la vía (EFE/ J.J. Guillen)

A penas unas horas más tarde de que se hicieran públicas las llamadas que le hizo el maquinista del Iryo al centro de control de Adif, se han dado a conocer la grabación que se ha rescatado de la caja negra del Alvia accidentado segundos después del descarrilamiento en Adamuz. En dicho audio, al que ha tenido acceso El País, se escucha cómo el CTC de Atocha intenta ponerse en contacto con el maquinista de Renfe, hasta en dos ocasiones, sin éxito. No obstante, a la llamada responde la interventora del Alvia quien se encontraba en la cabina de cola del tren.

“Te llamo desde el puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él”, explicaba el de Adif desde la estación de Almudena Grandes. Ninguno de los dos conocía en ese momento la gravedad del accidente, por lo que desconocían que el maquinista ya había fallecido. En estos instantes, recordemos, se estaba haciendo una llamada en paralelo con el maquinista del Iryo, quien tampoco era consciente del choque.

“Mira a ver si puedes pasarle...”, le comentan desde el CTC a la interventora. Acto seguido, se escucha cómo la trabajadora de Renfe se desplaza por dentro del tren para comprobar el estado del vehículo y dar al fin con el maquinista; a pesar de que: “He tenido un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza”, le informaba ella. Seguidamente, aunque sigue su camino, le confiesa que “no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista".

Vista este martes del lugar donde tuvo lugar el accidente ferroviario entre dos trenes en Adamuz (Córdoba), en el sur de España. EFE/ J.J.Guillen

“Voy a ver si puedo ver al maquinista"

Ante la imposibilidad de llegar hasta el maquinista, el técnico le pregunta a la interventora si “¿tienes el teléfono por un casual del maquinista?”. La trabajadora, en plena confusión por el golpe, le comenta mientras se dirigía a la cabina: “Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo".

El de Adif aprovecha para preguntarle también por las condiciones en las que ha quedado el tren: “¿Cómo está el material?”, se escucha en el audio. Pero la interventora responde de nuevo que tiene “un golpe en la cabeza con sangre”. La grabación termina segundos después con la misma confusión con la que habría empezado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes desde el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos. / Agencia EFE

Qué se sabe del descarrilamiento en Adamuz

El accidente ferroviario registrado el domingo por la tarde en Adamuz, Córdoba, ha dejado al menos 43 personas fallecidas y mantiene a 9 hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Asimismo, continúan las tareas de búsqueda en la zona para hallar a los desaparecidos. De momento, y a pesar de las nuevas informaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que siguen abiertas todas las hipótesis en torno a las causas del siniestro.

Recordemos que el incidente involucra un tren de la empresa Iryo, que había salido de Málaga hacia Madrid con 317 personas a bordo. Según se ha podido saber, los tres últimos coches habrían descarrilado (6, 7 y 8) e invadieron la vía contigua por donde circulaba un tren Alvia de Renfe en dirección a Huelva. El segundo convoy también descarriló tras una frenada de emergencia y el impacto contra el Iryo. Por lo que dos de sus cuatro coches cayeron por un terraplén de cuatro metros.

Al principio las labores de investigación se complicaron, ya que el vehículo habría acabado a 800 metros de distancia de donde se encontraba descarrilado el primer tren. Durante la tarde del martes, en torno a las 19:45, el maquinista del Iryo realizó la primera llamada tras el accidente, quien en los primeros instantes pensaba que había sufrido un “enganchón” y un incendio en la cola del tren.