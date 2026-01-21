Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Tren de alta velocidad de Renfe (Wikimedia Commons)

Adif ha vuelto a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo de alrededor de dos kilómetros de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia tras recibir avisos de incidencias por parte de un maquinista. Según el trabajador, habría irregularidades en la vía. La medida afectará exclusivamente a ese tramo, mientras que el resto de la línea mantiene la velocidad habitual.

Fuentes de Adif han explicado a EFE que el maquinista ha informado de cuatro incidencias: un impacto en el desvío 1 de Villarrubia, movimientos inusuales del tren cerca de Cuenca-Monteagudo, y baches en las zonas de Minglanilla-Caudete de las Fuentes y Chiva-Xátiva. Los técnicos de la empresa tienen previsto revisar los puntos afectados durante la noche del miércoles al jueves, para determinar si se puede restablecer la velocidad máxima permitida.

De igual manera, Adif también ha anunciado una reducción temporal de la velocidad a 160 km/h en el tramo comprendido entre los kilómetros 100 y 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza. Además, el tramo que va desde la capital hasta Calatayud ha sido revisado durante la noche, y solo son cuatro los puntos problemáticos que van a mantener limitaciones de velocidad a 230 km/h a lo largo de este miércoles.

Puente destaca un aumento de los avisos por incidencias en la alta velocidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha declarado que Adif ha recibido 13 avisos de un solo maquinista sobre la línea Madrid-Barcelona en las últimas horas, lo que ha llevado a la activación de protocolos de seguridad. En una entrevista con TVE este miércoles, Puente añadió que el mismo conductor notificó 21 de los 25 avisos registrados en esa ruta.

Según datos de Adif, el promedio habitual en toda la red de alta velocidad española, que suma más de 4.000 kilómetros, es de cuatro avisos diarios por incidencias por parte de los maquinistas. “Los maquinistas nos dicen lo que pasa y si aprecian alguna incidencia, alguna anomalía, hacen un reporte a Adif. Y ayer hubo 25. ¿Eso qué hizo? Obligó al centro de circulación de Adif a tomar la decisión, hasta que no se comprobaran esos reportes, de reducir la velocidad a 160 kilómetros por hora”, ha explicado el ministro.

Durante la noche, los Bombers de Cataluña han trabajado en el punto del accidente ferroviario ocurrido en Gelida (Barcelona), después de que el tren de Rodalies chocase contra un muro de contención que se había caído en las vías por las fuertes lluvias de la borrasca Harry. (Bombers)

El accidente en Cataluña agrava la crisis ferroviaria

Al caos ferroviario en la alta velocidad se le suma la interrupción de la circulación de trenes del servicio de Rodalies en Barcelona. Esta suspensión se debe al accidente ocurrido durante la noche del martes en Gelida, Barcelona, en el que un tren chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías como consecuencia de las fuertes lluvias por el temporal Harry que ha arrasado la zona.

En el siniestro hubo un fallecido, un maquinista en formación, y 37 personas heridas, cinco de ellas con lesiones graves, según el balance del servicio de emergencias de Cataluña.

Adif ha anunciado que la reanudación de la circulación dependerá de la inspección completa de la infraestructura, y de si se garantiza que no persisten obstáculos en las vías. Renfe, por su parte, ha recomendado a los usuarios optar por medios de transporte alternativos mientras dure la suspensión.

Noticia elaborada con información de agencias.