Los primeros segundos del Iryo accidentado en Adamuz: la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha registrada en la ‘caja negra’

La grabación, a la que ha tenido acceso en exclusiva ‘Cordópolis’, ha sido rescatada de la caja negra del Iryo accidentado

Instituto de Ingeniería propondrá cambios
Instituto de Ingeniería propondrá cambios y mejoras para reducir el impacto de catástrofes como la de Adamuz (Europa Press)

Las especulaciones y las dudas sobre lo ocurrido tras los segundos siguientes al descarrilamiento del Iryo en Adamuz se esclarecen con la grabación de la llamada que hizo el maquinista al mando de control de Adif. Los audios, a los que ha tenido acceso en exclusiva Cordópolis, muestran la incertidumbre del tren momentos antes de uno de los accidentes ferroviarios de la alta velocidad española.

La información de los registros telefónicos ha sido extraída de la caja negra del tren de Iryo. Gracias a ella, las autoridades podrán reconstruir los primeros minutos tras la colisión que ha terminado con la vida de 42 personas y, por el momento, ha dejado a 45 desaparecidos, que viajaban en torno a las 19.45 horas en el trayecto Málaga Madrid o en el Alvia que hacía el Madrid-Huelva.

El primer contacto del Iryo 6189 avisaba al mando de Adif en Atocha que había tenido “un enganchón” a la altura de Adamuz. Un acontecimiento que continúa en plena investigación, pero que apuntan a un fallo del coche 6 del Iryo o a un posible fallo en la vía. En el instante que el maquinista comunicó el incidente, desde Adif le comunicaron que bajara “los pantógrafos”, encargados de la toma de electricidad de la catenaria, para que el tren tenga energía para moverse por la vía.

“Tengo el tren bloqueado”

Tras la petición del mando de control, el maquinista aseguraba que “más abajo no pueden estar. De hecho, tengo el tren bloqueado”. Seguidamente, en la grabación que ha podido escuchar Cordópolis, se puede oír cómo el sistema del tren emitía un mensaje que indicaba la activación del freno de emergencia. La llamada termina en ese momento con las palabras del centro de mando: “Un segundito maquinista, no cuelgues. O te llamo yo ahora”, tras haber comunicado que debía bajar del tren para “reconocer” el escenario.

Con sus palabras y las del maquinista parece que ninguno se había dado cuenta de que el tren había invadido la vía contigua. De hecho, esto se confirma con una segunda llamada que hace el Iryo a Adif segundos después: “Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua”, expresa en dos ocasiones para que desde el mando de control comprendiera la posible la gravedad de la situación.

Uno de los vagones del
Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (Rocío Ruz - Europa Press)

Aun así, parece que el maquinista no se ha cerciorado de la llegada del Alvia, ya que a continuación dice: “Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”. En este momento, el trabajador de Adif le asegura que “no hay ningún tren llegando”. Por lo que el CTC no detecta ningún otro vehículo que pueda venir por la vía contigua. Así, y sin haber percibido al tren con destino a Huelva, el de Iryo comunica que necesita “abandonar la cabina” porque uno de los coches se está “incendiando”.

Debido a la posible situación que detectaba el maquinista -el descarrilamiento y el incendio-, solicita “un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren”. Por último, Adif avisa de que pronto se pondrá “en contacto”, ya que cuenta con “su teléfono”. Aunque se mencionan personas lesionadas, la llamada termina sin llegar a conocer la colisión del Alvia con el Iryo. Así, estos audios, pese a que no son concluyentes, ayudarán para que tanto la Guardia Civil como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) puedan comprender lo ocurrido en el accidente del pasado domingo.

