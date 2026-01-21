Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida que quieres te va a costar dos cosas, miedo y vergüenza”

Una mujer preocupada por una reunión de trabajo (Freepik)

Nuestra sociedad atraviesa un momento en el que no estar radiantes de felicidad y positivismo constantemente está mal visto. El relato construido en las redes sociales en torno a viajes espectacular, cenas lujosas, planes diferentes con amigos... están provocando que muchas personas caigan en la comparación personal.

Más allá de una comparación que puede dañar la autoestima, hay quienes sienten vergüenza y miedo a la hora de compartir ciertas publicaciones. Ambos sentimientos se dan cientos de situaciones de nuestra vida diaria, puesto que no se trata de un fenómeno único de las redes sociales.

No obstante, aprender a integrar estas sensaciones consideradas negativas es crucial, puesto que “la vida que quieres te va a costar dos cosas: miedo y vergüenza”. Así lo asegura el psicólogo Gabriel Pozuelo en una publicación compartida en su cuenta de TikTok (gabrielpozuelo).

Para ejemplificarlo, el experto en salud mental expone distintas situaciones en las que el miedo y la vergüenza están presentes: "¿Quieres hablar con una persona que te gusta? Miedo y vergüenza. ¿Quieres empezar a trabajar en algo que nadie se espera y que en realidad te encanta? Miedo y vergüenza. ¿Vas a subir contenido a redes y te vas a grabar con todo el careto de la pantalla? Vas a sentir miedo y vergüenza".

Cómo superar el miedo y la vergüenza

Es evidente que sentimientos como el miedo, la vergüenza, el enfado o la tristeza no son agradables de sentir, pero no por ello debemos rechazarlos en tanto que forman parte del amplio mundo de las emociones. Lo importante es cómo reaccionamos ante ellas.

Pozuelo ofrece un truco para, pese a sentirlos, no detenernos en todo aquello que queremos hacerlo. “Ese ratito de vergüenza que vas a pasar, ese rato de miedo que mientras que estás haciendo, estás pensando: ‘Pero ¿cómo estoy haciendo esto?’, es mucho mejor que pasarte cuarenta años pensando: ‘Lo tenía que haber hecho’“.

“¿Tú te imaginas dentro de cuarenta años pensando en todas las cosas que no has hecho porque no te has atrevido a pasar un mal rato?“, continúa. El psicólogo recomienda pensar, entonces, en personas que admiramos profesionalmente. ”Estoy seguro que en algún momento, en algún punto, esa persona ha sentido miedo y vergüenza. De hecho, igual incluso lo tienen documentado y puedes ver los primeros vídeos de esa persona que sentía ese miedo y esa vergüenza. Porque ¿cómo crees que se sintió esa persona cuando subió su primer vídeo? Pues, seguramente, como un idiota", asegura.

Superar el yugo de la vergüenza

El psicólogo pone el foco así en las primeras veces, los primeros intentos de algo que empezamos con tanta ilusión como miedo. “¿Te piensas que los grandes actores las primeras veces no tenían miedo? Estoy seguro de que estaban cagados, pero lo hicieron con miedo y con vergüenza", cuenta en el vídeo.

La clave está en el pensamiento mientras se hace. “En algún momento pensaron que conseguir lo que querían era mucho mejor que estar bajo el yugo de su propio ego”. Por ello, la clave para superarlo si nos encontramos en una situación así, es hacerlo igualmente con miedo y con vergüenza.