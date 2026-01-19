España

La angustia de los que buscan a sus familiares a través de redes sociales: “Llevaba un pantalón de pana verde”

Decenas de familiares mantienen una búsqueda activa de las 33 personas que permaneces desaparecidas por el momento

José María Martín, Rafael, Ana
José María Martín, Rafael, Ana y Josefa (x)

Muchos familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes Alvia e Iryo que colisionaron este domingo en Adamuz, Córdoba, continúan sin localizar a sus allegados de manera directa. Por eso, han recurrido a las redes sociales para pedir ayuda humanitaria y poder localizar a sus seres queridos. Por el momento, recordemos que el accidente ha dejado a 39 fallecidos y 29 personas ingresadas en diferentes hospitales, estando 12 de ellas en la UCI. Esto se suma al número total de heridos con lesiones leves que se eleva hasta 123, según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Además, los afectados han creado un dispositivo de búsqueda junto con la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Cruz Roja, psicólogos del Giped y servicios sanitarios, según ha informado El Día de Córdoba. El grupo ha partido del centro cívico Poniente Sur, al lado de la plaza de toros Los Califas de la capital cordobesa. Además, “hay un despliegue de medios impresionantes en el Ayuntamiento” de Huelva, de “mucha gente buscando a sus familiares”, comenta Yolanda, periodista destinada en delegación de Huelva, para Infobae España.

Aunque la mayoría que “no ha conseguido ahora por la mañana hablar con sus familiares se han ido directamente a Córdoba, porque es muy complicado, a pesar de la colaboración de Ayuntamiento con la Guardia Civil” con el que se ha creado un punto de información en la comisaría de la Policía Local.

Los desaparecidos

Dentro de los 33 desaparecidos, los familiares de Rafael Millán Albert, Ana Martín Sosa y Josefa Sosa Casado han recurrido a las redes sociales con el fin de hallar a sus seres queridos. Según se puede ver en el post de Chema Rodriguez (@chemarg5) Ana y Josefa “iban en el Alvia Madrid-Huelva y seguimos sin saber nada de ellas”. Desde su publicación pide que “cualquier mínima ayuda o persona que haya creído verlas que nos lo comunique”.

Por su parte, Antonio Vázquez (@antoniovzquez_), el sobrino de Rafael ha pedido la “difusión” de la foto de su tío y su tía que también viajaban en el tren de Renfe. Aunque con el único con el que no se han podido poner en contacto es con su tío. Igualmente, Ricardo (@Ricardochammo) ha pedido ayuda para encontrar a su padre en Adamuz. A pesar de que algunos usuarios han localizado a un hombre con unas características similares, el joven ha asegurado que no era su padre. Por lo que su búsqueda sigue activa.

Miriam y María Eugenia, desaparecidas
Miriam y María Eugenia, desaparecidas en el accidente (x)

Del mismo modo, Miriam, de 27 años, viajaba en el mismo tren, pero “lo que sé era que llevaba un pantalón de pana verde”, explica una allegada que asegura que siguen con la búsqueda. Los familiares de María Eugenia Gallego Navasco tampoco tienen “noticias de ella”. En su caso, viajaba " en el tren de Iryo en el vagón 8, asiento 13D". Además, ha publicado una fotografía de cómo iba vestida y ha asegurado que “cualquier ayuda es bien recibida”.

Cristina y sus dos hijos
Cristina y sus dos hijos desaparecidos (@luuciamb12)

Rober (@Rober9_X) también ha pedido “máxima difusión” para encontrar a Jose María de Martín. De hecho, su prima Beatriz Leandro Martín (@Bealmrtn23) ha asegurado que “no sabemos nada de el desde que ocurrió el choque, su acompañante ya está siendo atendida, pero él no aparece por ningún lado ni nos dan ninguna respuesta”. Cuatro de los 33 desaparecidos son Pepe Zamorano, Cristina Álvarez y sus dos hijos Pepe y Félix. Así lo ha confirmado Lucía Morales (@luuciamb12), quien ha dicho que “mínima cosa que sepáis sería de gran ayuda, personas que fuesen en el tren o viesen a estas personas un momento”.

Del mismo modo, David Cordón, el padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz. El hombre viajaba en el Alvia tras haber estado presente en el partido disputado entre Getafe y Valencia en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Aunque Davinchi, su hijo, no participó en el encuentro por estar lesionado, Cordón acudió al evento como espectador antes de emprender el regreso a su ciudad de residencia.

De esta manera, los familiares piden a cualquiera que tenga información de alguno de los desaparecidos que se pongan en contacto con ellos para poder conocer su paradero.

*Noticia en ampliación

