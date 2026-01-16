España

“Dormir con tu perro no es un problema por sí solo”: un adiestrador canino explica los motivos

Algunos animales sufren ansiedad por separación, por lo que estas dinámicas pueden empeorar los síntomas

Guardar
Dormir con un perro que
Dormir con un perro que sufre ansiedad por separación puede resultar contraproducente. (Freepik)

Tener una mascota implica mucho más que alimentarla y sacarla a pasear. Para muchos dueños, convivir con un animal supone enfrentarse a dudas cotidianas, pequeñas frustraciones y problemas que no siempre se saben identificar a tiempo. Desde destrozos en casa hasta ladridos persistentes, pasando por cambios de conducta, la relación humano-animal no está exenta de desafíos.

Uno de los más habituales tiene que ver con la gestión del tiempo y la ausencia. La vida moderna obliga a dejar solos a perros y gatos durante horas, algo que no todos toleran de la misma manera. Mientras algunos animales se adaptan con facilidad, otros muestran una clara dificultad para estar solos, generando preocupación, culpa y agotamiento emocional en sus cuidadores.

En ese contexto aparece un concepto cada vez más presente en las consultas de educadores y adiestradores: la ansiedad por separación, un problema complejo que puede manifestarse de formas muy diversas y que no siempre es fácil de entender. En este sentido, muchos cuidadores se preguntan cómo deberían actuar o cómo podrían solucionar esta situación.

Ciertas conductas pueden incrementar la
Ciertas conductas pueden incrementar la ansiedad por separación de tu mascota. (Freepik)

Así, uno de los momentos más problemáticos puede ser el de irse a la cama. Son muchas las personas que desconocen si lo mejor es dormir o no con sus mascotas, especialmente cuando estos sufren ansiedad por separación. “¿Es bueno que mi perro duerma conmigo? Esta es una pregunta que me hacen bastante, y vamos a decirlo claro. Dormir con tu perro no es un problema por sí solo”, señala el educador canino Alan Peiró en uno de sus vídeos de TikTok (@adiestramiento_n.humedas). El foco, por tanto, debe ponerse en las circunstancias y el comportamiento del animal.

¿Es malo dormir con tu perro?

“Lo importante aquí es: ¿tu perro puede dormir solo sin ansiedad? ¿Tiene autonomía emocional? ¿Puede quedarse solo en casa sin aullar, llorar o romper cosas? ¿Tiene límites claros durante el día o te sigue siempre a todas partes?”. Estas preguntas funcionan como indicadores clave del bienestar emocional del perro. No se trata únicamente de dónde duerme, sino de cómo gestiona la distancia con su figura de referencia, según plantea Peiró.

El adiestrador subraya que la convivencia puede ser sana incluso compartiendo espacio durante la noche, siempre que el animal no muestre signos de sufrimiento cuando se produce la separación. “Si duerme contigo, pero puede quedarse solo sin sufrir y pasarlo mal, perfecto”, afirma, dejando claro que el contacto físico no es sinónimo automático de dependencia.

Sin embargo, el problema aparece cuando ese contacto se convierte en una necesidad constante. “Ahora bien, si duerme contigo porque no puede separarse ni un solo segundo de ti, ahí sí que hay un problema de dependencia emocional”. En esos casos, la ansiedad por separación no es un episodio puntual, sino un estado mantenido que afecta tanto al animal como a la persona que convive con él.

Estas son las razas de perros más comunes en España

La ansiedad por separación puede tener múltiples causas: experiencias previas de abandono, falta de socialización temprana o rutinas mal estructuradas. Identificarla a tiempo es fundamental para evitar que se cronifique y derive en conductas más graves.

Consejos para afrontar la ansiedad por separación

En este sentido, se pueden poner en práctica ciertas recomendaciones para evitar o mejorar la ansiedad por separación de nuestras mascotas. Por ejemplo, fomentar la autonomía del perro desde el día a día, evitando que dependa constantemente del contacto físico. Así, se pueden practicar separaciones progresivas, comenzando por ausencias muy cortas y aumentando el tiempo poco a poco.

Una de las claves es no reforzar conductas ansiosas con atención excesiva antes de salir o al volver a casa, así como establecer rutinas claras de paseos, comidas y descanso que aporten seguridad y previsibilidad. Además, si los síntomas persisten o en casos graves, lo ideal es consultar con un educador o adiestrador canino.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaVirales EspañaPerrosMascotasAnimalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los motivos por los que hay que guardar juntas las patatas y las manzanas en la cocina

Almacenar en el mismo sitio ciertas frutas y verduras ayuda a combatir el desperdicio alimentario y permite conservar en buen estado los alimentos, lo que también favorece el ahorro en los hogares

Los motivos por los que

Zach Morgan, experto en jardinería: “Estas tres plantas de interior harán que desaparezca el polvo”

El especialista recomienda varias opciones naturales para el hogar antes de utilizar productos químicos

Zach Morgan, experto en jardinería:

Este es el tiempo que tarda un gato en olvidarte, según una veterinaria

La especialista explica, a partir de su experiencia clínica, como se estructura la memoria de los felinos

Este es el tiempo que

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear el registro de objetores

La Comunidad de Madrid ha rechazado hasta ahora crear “listas negras” contra los médicos objetores al aborto

Sanidad denuncia al Gobierno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Álvarez de Toledo (PP) afirma

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula