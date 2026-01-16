“Dormir con tu perro no es un problema por sí solo”: un adiestrador canino explica los motivos

Tener una mascota implica mucho más que alimentarla y sacarla a pasear. Para muchos dueños, convivir con un animal supone enfrentarse a dudas cotidianas, pequeñas frustraciones y problemas que no siempre se saben identificar a tiempo. Desde destrozos en casa hasta ladridos persistentes, pasando por cambios de conducta, la relación humano-animal no está exenta de desafíos.
Uno de los más habituales tiene que ver con la gestión del tiempo y la ausencia. La vida moderna obliga a dejar solos a perros y gatos durante horas, algo que no todos toleran de la misma manera. Mientras algunos animales se adaptan con facilidad, otros muestran una clara dificultad para estar solos, generando preocupación, culpa y agotamiento emocional en sus cuidadores.
En ese contexto aparece un concepto cada vez más presente en las consultas de educadores y adiestradores: la ansiedad por separación, un problema complejo que puede manifestarse de formas muy diversas y que no siempre es fácil de entender. En este sentido, muchos cuidadores se preguntan cómo deberían actuar o cómo podrían solucionar esta situación.
Así, uno de los momentos más problemáticos puede ser el de irse a la cama. Son muchas las personas que desconocen si lo mejor es dormir o no con sus mascotas, especialmente cuando estos sufren ansiedad por separación. “¿Es bueno que mi perro duerma conmigo? Esta es una pregunta que me hacen bastante, y vamos a decirlo claro. Dormir con tu perro no es un problema por sí solo”, señala el educador canino Alan Peiró en uno de sus vídeos de TikTok (@adiestramiento_n.humedas). El foco, por tanto, debe ponerse en las circunstancias y el comportamiento del animal.
¿Es malo dormir con tu perro?
“Lo importante aquí es: ¿tu perro puede dormir solo sin ansiedad? ¿Tiene autonomía emocional? ¿Puede quedarse solo en casa sin aullar, llorar o romper cosas? ¿Tiene límites claros durante el día o te sigue siempre a todas partes?”. Estas preguntas funcionan como indicadores clave del bienestar emocional del perro. No se trata únicamente de dónde duerme, sino de cómo gestiona la distancia con su figura de referencia, según plantea Peiró.
El adiestrador subraya que la convivencia puede ser sana incluso compartiendo espacio durante la noche, siempre que el animal no muestre signos de sufrimiento cuando se produce la separación. “Si duerme contigo, pero puede quedarse solo sin sufrir y pasarlo mal, perfecto”, afirma, dejando claro que el contacto físico no es sinónimo automático de dependencia.
Sin embargo, el problema aparece cuando ese contacto se convierte en una necesidad constante. “Ahora bien, si duerme contigo porque no puede separarse ni un solo segundo de ti, ahí sí que hay un problema de dependencia emocional”. En esos casos, la ansiedad por separación no es un episodio puntual, sino un estado mantenido que afecta tanto al animal como a la persona que convive con él.
La ansiedad por separación puede tener múltiples causas: experiencias previas de abandono, falta de socialización temprana o rutinas mal estructuradas. Identificarla a tiempo es fundamental para evitar que se cronifique y derive en conductas más graves.
Consejos para afrontar la ansiedad por separación
En este sentido, se pueden poner en práctica ciertas recomendaciones para evitar o mejorar la ansiedad por separación de nuestras mascotas. Por ejemplo, fomentar la autonomía del perro desde el día a día, evitando que dependa constantemente del contacto físico. Así, se pueden practicar separaciones progresivas, comenzando por ausencias muy cortas y aumentando el tiempo poco a poco.
Una de las claves es no reforzar conductas ansiosas con atención excesiva antes de salir o al volver a casa, así como establecer rutinas claras de paseos, comidas y descanso que aporten seguridad y previsibilidad. Además, si los síntomas persisten o en casos graves, lo ideal es consultar con un educador o adiestrador canino.