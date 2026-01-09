La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

Militares ucranianos recibiendo adiestramiento de la Armada en Cádiz. (ARMADA/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su deseo de formar parte de la nueva arquitectura de la seguridad europea, y eso pasa por apuntalar las garantías de seguridad en Ucrania una vez se alcance un acuerdo de alto el fuego, que a día de hoy parece lejos por las acciones de Moscú. El cese de la invasión, “parece difícil”, reconoció el mandatario español, pero “desde España vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder contribuir a que se logre”, aseguró.

De un posible escenario postguerra debatieron los líderes de hasta 30 países occidentales, integrados en la llamada coalición de Voluntarios, el pasado martes en una cumbre París, incluidos los mediadores estadounidenses en las conversaciones de paz Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

El presidente francés Emmanuel Macron, y su homólogo británico, Keir Starmer, presentaron un plan para proporcionar a Ucrania ayuda financiera, armamento, logística y formación militar. La parte más importante es el despliegue de una “fuerza de paz multinacional” encargada de verificar por tierra, mar y aire el cumplimiento de los acuerdos que eventualmente alcancen Donald Trump y Vladimir Putin -y ratifique después Volodimir Zelenski- . También se ocupará de la respuesta ante posibles ataques futuros.

La idea es desplegar entre 15.000 y 30.000 soldados en suelo ucraniano, aportados en su mayoría por París y Londres. Pero este esfuerzo no solo contempla el envío de botas sobre el terreno, sino la construcción de “instalaciones protegidas” para armas y equipo militar “para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania”. Estados Unidos se ha comprometido a participar en este esfuerzo y ha anunciado que desplegará un mecanismo de alta tecnología para supervisar el alto el fuego.

Sánchez todavía no ha concretado cómo ni en qué condiciones contribuirá España, ya que reconoció que eso dependerá de la autorización del Congreso, como así dicta la ley de seguridad nacional. En este sentido, el líder del Ejecutivo inciará una ronda de conversaciones con el resto de fuerzas políticas para tantear la opinión de sus socios, aunque algunos de ellos ya han avanzado su rechazo.

Adiestramiento, cazas y radares

El mejor espejo en el que fijarse para conocer cómo podría ser un despliegue español en Ucrania son sus países vecinos. En Rumanía, Eslovaquia y Letonia, el Ejército de Tierra tiene una de sus principales misiones internacionales, con cerca de 1.600 efectivos que se reparten entre las tres naciones y realizan labores de adiestramiento, algo extrapolable al suelo ucraniano. Desde mitad de 2025, la sucesión de incursiones de aeronaves rusas llevó a un incremento de la seguridad. Este contexto empujó a un rearme de la zona, que conllevó el aumento de la presencia española.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que pedirá la aprobación del Congreso de los Diputados al envío de tropas para una eventual fuerza de paz en Palestina una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Próximo. (Fuente: La Moncloa)

Las Fuerzas Armadas pasaron a liderar la Policía Aérea de la OTAN del Báltico en diciembre, instalando su sede en Lituania, con el Destacamento Vilkas. De esta forma, al aporte por tierra se unió la función de protección y seguridad aérea. Durante meses, ocho Eurofighter del Ala 11 del Ejército del Aire vigilaban los cielos del flanco oriental, pero, a finales del mes de noviembre, fueron sustituidos por los F-18 del Ala 15. Además, cuenta con un A400M, que ahora está recibiendo reparaciones.

Si miramos hacia Ucrania, la vigilancia aérea será clave, pues una ruptura de un supuesto alto el fuego que llevará a cabo Rusia llegaría a través de drones o misiles. Los españoles integrados en Vilkas ya han tenido que intervenir aeronaves no tripuladas del Kremlin sobre territorio polaco. Para llevar a cabo este cometido, junto a las aviaciones es muy importante el uso de los radares. El teniente Jesús Latre, actualmente desplegado en el destacamento aéreo ‘Tigru’ de Rumanía, explicó a Infobae el “exigente trabajo técnico” durante 24 horas del radar AN/TPS-43M, que se encarga de rastrear aeronaves y detectar posibles amenazas.

¿España en Palestina?

Sánchez ha deslizado su intención de replicar el despliegue de botas sobre territorio palestino, donde hace unos meses se fraguó un frágil acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás que ha estado marcado por numerosos incumplimientos. Una misión internacional será más complicada de alcanzar porque este conflicto ha generado profundas divisiones entre los europeos. En todo caso, el mandatario español ha avanzado que solicitará de igual Manera el envío de tropas a este territorio “cuando se dé la ocasión”.

“Tampoco olvidamos a Palestina [...] eso es lo que propondré al Congreso cuando esa oportunidad se produzca”, dijo Sánchez, quien ha confiado en que ese avance en la pacificación sea “inmediato” y pase incondicionalmente por “el reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina”. “La paz no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra”, sentenció.