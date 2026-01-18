Emperador a la siciliana: una receta italiana saludable que puedes preparar en 30 minutos

Emperador a la siciliana. (Youtube: @ChefStefanoBarbatoEs)

El pescado es uno de los alimentos que más nutrientes esenciales aporta. Es especialmente rico en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y vitaminas como la D y la B. Sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos cómo implementarlo en nuestra dieta.

Si estás buscando una receta saludable y que tenga un gran sabor, el emperador a la siciliana es una gran opción. Originaria de la región de Sicilia, esta preparación fusiona ingredientes clásicos del sur de Italia, como el tomate, el orégano y las aceitunas negras.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

4 filetes de pez emperador (pueden ser frescos o congelados) 500 g de tomate triturado (pueden ser tomates frescos rallados o en conserva) 100 g de tomate cherry 1 cebolla mediana, picada fina 2 dientes de ajo, picados 50 g de aceitunas negras sin hueso, en rodajas 2 cucharadas de alcaparras 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharada de orégano seco Sal y pimienta al gusto Hojas de albahaca fresca 1 pizca de guindilla 100 ml de vino blanco

Cómo hacer emperador en salsa siciliana, paso a paso

Secar los filetes de emperador con papel de cocina y salpimentar ligeramente. En una sartén grande, calentar una cucharada de aceite de oliva y dorar los filetes uno o dos minutos por cada lado, solo para sellar la superficie. Reservar. En la misma sartén, añadir el resto del aceite de oliva y sofreír la cebolla, el ajo y los tomates cherry durante dos o tres minutos, hasta que empiecen a dorarse. Si se desea, añadir la guindilla junto al ajo. Incorporar el tomate triturado y, si se utiliza, el vino blanco. Dejar que el vino evapore el alcohol durante dos o tres minutos a fuego medio-alto. Añadir las aceitunas, las alcaparras y el orégano seco. Cocinar todo junto a fuego medio durante diez minutos, removiendo ocasionalmente. Salpimentar al gusto. Cuando la salsa esté algo espesa, reincorporar los filetes de emperador. Tapar la sartén y cocinar a fuego bajo entre cinco y siete minutos, hasta que el pescado esté hecho pero jugoso. Servir caliente, decorando con hojas de albahaca fresca si se desea. Este plato admite guarniciones como arroz blanco, cuscús o pan.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 11 g

Carbohidratos: 8 g

Sodio: 830 mg

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El emperador en salsa siciliana puede conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico durante un máximo de dos días. No se recomienda congelar el plato ya preparado, pues la textura del pescado puede verse afectada.