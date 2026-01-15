España

Uber Eats renuncia a seguir repartiendo con trabajadores autónomos tras la amenaza de denuncia de Trabajo

Después de que Glovo modificase su modelo para cumplir con la Ley Rider, la plataforma digital de reparto de alimentos era la útlima gran empresa del sector que no empleaba exclusivamente asalariados

Guardar
Varios repartidores de Uber Eats
Varios repartidores de Uber Eats trabajando. (REUTERS/Gustavo Graf)

La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado su decisión de prescindir del reparto de pedidos con trabajadores autónomos en España, según ha adelantado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este cambio de modelo llega como respuesta a la presión ejercida por la cartera de Yolanda Díaz para que la empresa adaptase sus operaciones al cumplimiento de la llamada Ley Rider, que persigue la contratación de falsos autónomos.

El pasado diciembre, el Gobierno avisó a Uber Eats de que estaba dispuesto a emprender acciones legales, incluidas posibles responsabilidades penales para sus directivos, si no cumplía con la legislación, vigente desde agosto de 2021, que establece que las plataformas digitales de reparto deben contratar a sus repartidores como asalariados.

Antes del anuncio, Uber Eats era la última de las grandes plataformas que seguía funcionando con trabajadores autónomos, tras la decisión de Glovo de dar el mismo paso en diciembre de 2024. En junio de el pasado año, la empresa de las mochilas amarillas hizo efectiva esta decisión con la contratación de 4.000 repartidores tras años de polémica y litigios por el incumplimiento de la Ley Rider.

Díaz gana la batalla cuatro años después de la Ley Rider

Desde el Ministerio de Trabajo, la ministra Díaz amenazó en varias ocasiones de que la Inspección de Trabajo intensificaría los controles para garantizar los derechos laborales de los repartidores. El objetivo gubernamental era combatir la precariedad y asegurar que las plataformas tecnológicas cumplieran con sus obligaciones legales. La Ley Rider también exige transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que afectan tanto a los salarios como a las condiciones laborales, lo que permite a los trabajadores conocer las reglas que determinan su jornada, rutas y remuneración.

Desde 2022, Uber Eats daba la opción de trabajar como autónomo o como empleado a través de flotas colaboradoras. Sin embargo, la plataforma anunció que dejará de colaborar con repartidores independientes y que solo ofrecerá la alternativa de integrarse como asalariados en dichas flotas. De este modo, la empresa busca evitar sanciones económicas y la apertura de procedimientos penales, además de “fomentar un modelo sostenible a largo plazo”, según explica su portavoz en un comunicado.

Un trabajador de un restaurante
Un trabajador de un restaurante entrega un pedido a un repartidor de Uber Eats. (REUTERS/Jason Reed)

Los repartidores que hasta ahora utilizaban la aplicación como autónomos, por su parte, dispondrán de la posibilidad de continuar su actividad optando por incorporarse como empleados por cuenta ajena en cualquiera de las flotas colaboradoras vinculadas a la plataforma. Más de siete mil repartidores fueron contratados por alguna de las flotas colaboradoras de Uber Eats solo en 2025, según datos difundidos este jueves por la propia compañía.

La última plataforma con falsos autónomos

Este anuncio marca un nuevo avance en la larga trayectoria del Gobierno en la lucha contra los falsos autónomos, que ha implicado enfrentamientos con otras plataformas. Tras años de operar con repartidores bajo la figura de autónomos, Glovo se vio obligada a modificar radicalmente su modelo después de varias sentencias judiciales que declararon fraudulento el sistema anterior y de inspecciones laborales que derivaron en multas millonarias.

Deliveroo, en cambio, optó por cesar sus operaciones en el país con la aprobación de la Ley Rider en 2021, al considerar inviable el cumplimiento de la nueva normativa. Por su parte, Just Eat adoptó la estrategia de contratar a sus repartidores como asalariados incluso antes de la obligación legal, lo que le permitió evitar conflictos judiciales más allá de su litigio con Glovo por supuesta competencia desleal.

Temas Relacionados

Ley RiderDerechos LaboralesFalsos AutónomosEmpresas EspañaEmpleo EspañaTrabajo EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Castilla y León indemnizará a las familias de los dos pacientes oncológicos que fallecieron en el Hospital de Burgos por un error en la medicación

Los pacientes recibieron una dosis de medicación seis veces superior a la prescrita

Castilla y León indemnizará a

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo de las 10:00 horas. Tenemos los números afortunados aquí mismo

Super Once: estos son los

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 2 de este jueves 15 de enero

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio

Resultados de la Triplex de

Triplex de la Once: jugada ganadora del Sorteo 1 de hoy jueves 15 de enero

Juegos Once difundió los números ganadores del sorteo de las 10:00 horas. Consulta si fuiste uno de los afortunados

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Colombia lidera los permisos de

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

El Constitucional anula las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron la promoción de Eduardo Rincón como fiscal de Sala de Menores

El Gobierno decidirá antes del viernes si envía tropas a Groenlandia: recuerda que hace “misiones de paz” y que su papel sería “reforzar la vigilancia”

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 2 de este jueves 15 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora del Sorteo 1 de hoy jueves 15 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: ganadores del último sorteo este miércoles 14 de enero

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid