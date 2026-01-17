España

España se prepara para la llegada de la borrasca Harry: lluvias, fuertes vientos y nevadas copiosas este fin de semana

La Aemet ha alertado de que en los próximos días se pueden producir “daños en paseos marítimos”, así como “crecidas de cauces e inundaciones locales”

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una persona sujeta un paraguas al caminar por una de las calles de Vitoria-Gasteiz tras la intensa nevada caída sobre la ciudad, a 27 de febrero de 2023, en Vitoria-Gasteiz, Álava, Euskadi (España). (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

Nos espera un fin de semana de lluvias, fuertes vientos y oleaje especialmente en el área mediterránea del país, tanto en la zona peninsular como en las islas Baleares. La llegada de un temporal provocará, hasta por lo menos el próximo miércoles, cuantiosas precipitaciones.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pedido precaución para los siguientes días: “Es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales debido al mal estado de la mar. Además, será peligroso acercarse a primera línea de costa”, ha destacado Rubén del Campo, portavoz del organismo público. “También pueden producirse caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado debido a los fuertes vientos. Finalmente, las lluvias, además, podrán provocar crecidas de cauces e inundaciones locales, sobre todo en zonas bajas”.

Ya este sábado comenzarán a producirse los efectos de este temporal marítimo con lluvias en el centro y este peninsular, así como en Baleares. Se espera que las precipitaciones más abundantes se localicen en el Pirineo aragonés, Cataluña y el archipiélago balear, pudiendo ser “fuertes, persistentes y estar acompañadas de tormentas con nevadas copiosas a partir de unos 1.000-1.400 metros”.

Avisos por nieve, lluvias y mala mar

Ante esta situación, más de una decena de comunidades autónomas estarán durante esta jornada en alerta amarilla o naranja por nevadas, fenómenos costeros y/o lluvias. Al igual que ocurrió ayer, Castilla y León cuenta con varias de sus provincias con aviso por las nieves: en nivel naranja, Ávila y Segovia; en amarillo, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. También Huesca y Teruel, en Aragón; Barcelona, Girona y Lleida, en Cataluña; Navarra; y Castellón, en la Comunidad Valenciana. Con respecto a esta última alerta, que se ha activado en el interior norte por acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros, la Aemet destaca que el aviso es “de baja probabilidad”.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertan que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanece cerrado durante el fin de semana por precaución ante las nevadas. (Agents Rural)

El temporal marítimo será significativo en el área mediterránea, aunque también se esperan fenómenos costeros en Galicia y el Cantábrico. Así, se han activado este sábado alertas en Asturias, Cantabria, Gipuzkoa, Bizkaia, Lugo, A Coruña y Pontevedra, siendo en estas dos últimas provincias el riesgo de carácter importante por mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros. También la isla canaria de Lanzarote está en aviso por mala mar.

Las lluvias regarán buena parte del noroeste peninsular y el archipiélago balear, por lo que este y Cataluña están este sábado en alerta por las lluvias: en Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca y otras las provincias catalanas.

La borrasca Harry afectará al Mediterráneo a partir del lunes

El domingo, al igual que el día anterior, las temperaturas serán bajas, por lo que se esperan heladas en amplias zonas del interior. De nuevo, las precipitaciones podrán ser “fuertes y persistentes” tanto en Cataluña como en Baleares, así como “abundantes” en el norte de Aragón.

Fuertes vientos y lluvia el
Fuertes vientos y lluvia el jueves en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. (Lavandeira jr/EFE)

La Aemet alerta de que se pueden producir “nevadas muy copiosas” en los Pirineos a partir de unos 1.300-1.500 metros. “En el Cantábrico oriental, en la costa andaluza, también podrá llover, pero de forma más débil”, ha señalado Rubén del Campo.

Se espera que lo peor del temporal llegue el lunes y el martes, pues estos serán los días más adversos del episodio. A partir de comienzos de la próxima semana, el área mediterránea se verá afectada por la nueva borrasca Harry, la octava con nombre de la temporada. Así, se espera un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes y nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón.

