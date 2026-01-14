Una nueva borrasca, un desplome de las temperaturas y más nieve: estas son las regiones en las que nevará “copiosamente”, según la Aemet

Un hombre se protege de la lluvia con un chubasquero en Sevilla. (Europa Press)

El cielo no da tregua, aunque este miércoles el tiempo no serán tan intempestivo en comparación con lo que se espera para el resto de la semana. Vuelve el frío intenso y las lluvias abundantes. La llegada de “frentes asociados a borrascas atlánticas” dará lugar a precipitaciones en buena parte de la península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que sean “fuertes y persistentes” en el oeste de la península durante los próximos días y, durante fin de semana, en el área mediterránea. “Todo esto con temperaturas más bajas que harán que nieve en zonas de montaña, sin descartarlo, en áreas más bajas, especialmente el sábado y el domingo”, apunta el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

Este miércoles, la previsión marca chubascos fuertes en el sur de Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz, sin descartarlo en la de Málaga. En el resto del país, será un día más estable, aunque con “algo de lluvia” en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, el ambiente será más frío, con máximas que rondan los 10 grados en el interior. No obstante, se superarán los 18 grados en puntos del área mediterránea.

Una nueva borrasca, un desplome del mercurio y más nieve

El jueves será un día marcado por la inestabilidad. La Aemet espera la formación de una nueva borrasca al noroeste de la península. “Uno de sus frentes atravesará el territorio y dejará lluvias que avanzarán de oeste a este, aunque no llegarán a la vertiente mediterránea, ni tampoco a Baleares”, apunta del Campo. En el oeste de Galicia, estas lluvias serán abundantes, fuertes y persistentes. De forma paralela, nevará “copiosamente” en la cordillera Cantábrica y en los sistemas Ibérico y Central a partir de entre 1.200 y 1.400 metros. Además, soplará el viento con fuerza en el tercio norte de la península.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertan que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanece cerrado durante el fin de semana por precaución ante las nevadas. / Vídeo de la cuenta de X de Agents Rural

Por otro lado, en los valles y zonas bajas del interior del este de la península, se formarán bancos de niebla densos y persistentes. El mercurio estará más bajo que en la jornada anterior. De este modo, se provocará con heladas en zonas del centro y este peninsular. En Castilla y León y en la zona centro de la península, los valores diurnos quedarán por debajo de los 10 grados.

Una nueva jornada de lluvias y nevadas

El viernes será un día lluvioso en amplias. Durante esta jornada, las precipitaciones serán más débiles en el Cantábrico y el Mediterráneo y en Baleares y más abundantes en Galicia, el sur de Castilla y León, Extremadura y la Andalucía occidental.

“La nieve aparecerá este día a partir de unos 1.400 metros, aunque ya a últimas horas la cota podría bajar hasta 800 metros en zonas del noroeste de la península”, apunta el portavoz de la Aemet. En cuanto al termómetro, se espera un ascenso térmico. Las temperaturas nocturnas subirán y habrá menos heladas que en días previos, mientras que no habrá grandes cambios en las temperaturas diurnas.

Frío y lluvias de cara al fin de semana

De cara al fin de semana, “es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance nuestro país y esto provocaría cielos nubosos y precipitaciones en buena parte del territorio”, detalla del Campo, que apunta que aún hay incertidumbre en el pronóstico. No obstante, según la actual previsión, las lluvias serán “localmente fuertes, persistentes y con tormenta” en Galicia, el sur de Andalucía, el nordeste peninsular y el área mediterránea, incluidas las islas Baleares.

Las temperaturas también bajarán. De este modo, podrán darse nevadas a partir de entre 700 y 1.000 metros. “Por lo tanto, podría nevar en zonas no solo de montaña, sino también en áreas de meseta y páramos del norte y este de la península, con mayor probabilidad el sábado”, indica del Campo.

El domingo es probable que las lluvias queden más acotadas al este peninsular, especialmente a Cataluña, área mediterránea y Baleares. El ambiente será frío y las heladas se extenderán por el interior. De hecho, se esperan máximas inferiores a 10 grados en casi toda la península. Solo se librarán de este frío intenso los que vivan en la costa.

Canarias

En el archipiélago canario, habrá intervalos nubosos en el norte, donde podría caer alguna lluvia débil. De cara al viernes y fin de semana, irán ganando intensidad estas precipitaciones en el norte de las islas y podrán afectar también a Lanzarote y Fuerteventura. Especialmente el domingo, estas precipitaciones podrían ser “localmente intensas”. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas cercanas a los 15 grados y máximas por encima de 20 grados en las zonas costeras.