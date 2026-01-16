Llega este fin de semana a España un temporal que puede provocar “daños en paseos marítimos” e “inundaciones locales”

Fuertes vientos y lluvia, hoy jueves en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. (Lavandeira jr/EFE)

La llegada otra vez de la lluvia, la nieve y las bajas temperaturas han marcado esta semana en amplias zonas del país. Esta situación todavía se volverá más adversa en los próximos días con la llegada este fin de semana de un temporal que dejará lluvias, fuertes vientos y oleaje en el Mediterráneo, tanto a nivel peninsular como en el archipiélago balear.

“Esta situación será debida a la combinación de un anticiclón ubicado en el norte de Europa y una borrasca que se formará en el entorno del Mediterráneo occidental”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “Entre ambos se establecerá un intenso flujo de vientos del este, que llegarán muy cargados de humedad por haber sobrevolado el mar Mediterráneo”.

El temporal comenzará en nuestro país a partir de este sábado y se espera que, por lo menos, dure hasta el miércoles. Además, lo más probable es que el lunes y el martes de la semana que viene sean los días más adversos del episodio.

Ante esta situación, el organismo público recomienda mantenerse informado de la predicción del tiempo y consultar los avisos meteorológicos en vigor. “Es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales debido al mal estado de la mar. Además, será peligroso acercarse a primera línea de costa”.

Fuertes vientos y lluvia, hoy jueves en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. (Lavandeira jr/EFE)

De igual manera, también en las áreas no costeras deberá mantenerse la precaución, pues es posible que, según ha destacado Rubén del Campo, se produzcan caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado debido a los fuertes vientos. Las precipitaciones, además, “podrán provocar crecidas de cauces e inundaciones locales, sobre todo en zonas bajas.

Alerta por nevadas en la Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla y León

Durante este viernes, el paso de un frente regará amplias zonas del país, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, el sur de Andalucía y Ceuta. Así, cuatro comunidades autónomas del extremo norte peninsular se encuentran este 16 de enero en alerta amarilla o naranja por fenómenos costeros: Asturias, Cantabria, Galicia (con riesgo importante en A Coruña, Lugo y Pontevedra por mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros) y País Vasco (en Gipuzkoa y Bizkaia).

La nieve volverá a ser protagonista en varias regiones una jornada más, puesto que la cota bajará hasta los 800 metros en el noroeste peninsular. Así, seis provincias castellanoleonesas están en aviso amarillo por acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.100 o 1.200 metros: Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. También Ourense, pudiendo afectar este fenómeno a la A-52, en el límite con Sanabria.

En la sierra de Madrid también se esperan nevadas, con acumulados de 5 centímetros en 24 horas a partir de 1.400 metros en la zona de Somosierra. Así, al igual que ocurrió el jueves, este viernes hay activo un aviso amarillo desde las 12.00 horas.

Lluvias, nieve, viento y oleaje este fin de semana

El sábado, el día que comenzará el temporal, empezarán a sentirse sus efectos en el Mediterráneo, con precipitaciones en el centro y este peninsular, así como en las islas Baleares. Además, continuará lloviendo en Galicia.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

Las lluvias más abundantes se espera que se produzcan, según el portavoz de la Aemet, en el Pirineo aragonés, en Cataluña y en el archipiélago balear, “donde podrán ser fuertes, persistentes y estar acompañadas de tormentas con nevadas copiosas a partir de unos 1.000-1.400 metros.

Los termómetros se situarán en valores bajos, por los que se producirán heladas en buena parte de la meseta norte y los páramos del centro y este peninsular, una situación que se repetirá el domingo en amplias zonas del interior.

En Canarias, este fin de semana estará marcado por fuertes vientos del norte “que arrastrarán nubes con precipitaciones en el norte de las islas más montañosas” y de forma más dispersa en Lanzarote y Fuerteventura. El domingo, el archipiélago se verá más afectado por las lluvias, que serán más abundantes y persistentes y podrán llegar al sur.