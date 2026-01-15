España

La Aemet avisa de que el frío traerá nevadas a “áreas más bajas” de España: estás son las regiones en las que se espera nieve

La llegada de “frentes asociados a borrascas atlánticas” dejará lluvias en casi todo el país, que serán “fuertes y persistentes” en el oeste de la península durante los próximos días y, durante fin de semana, en el área mediterránea

Varias personas bajo la nieve
Varias personas bajo la nieve en Vitoria, a 6 de enero de 2026, en Vitoria. (Carlos González / Europa Press)

La lluvia, la nieve y el frío vuelven a ser los protagonistas un día más. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves anima a salir bien abrigados y con paraguas, pero también durante el resto de la semana. La llegada de “frentes asociados a borrascas atlánticas” dará lugar a precipitaciones en buena parte de la península. El organismo público avisa de que serán “fuertes y persistentes” en el oeste de la península durante los próximos días y, durante fin de semana, en el área mediterránea. A la lluvia, la acompañará un descenso térmico, que hará que nieve en zonas de montaña, “sin descartarlo en áreas más bajas, especialmente el sábado y el domingo”, conforme detalla el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Este jueves, la formación de una nueva borrasca al noroeste de la península traerá más precipitaciones. “Uno de sus frentes atravesará el territorio y dejará lluvias que avanzarán de oeste a este, aunque no llegarán a la vertiente mediterránea, ni tampoco a Baleares”, apunta del Campo. En el oeste de Galicia, estas lluvias serán abundantes, fuertes y persistentes.

El mercurio bajará respecto a jornada anterior. En Castilla y León y en la zona centro de la península, los valores diurnos quedarán por debajo de los 10 grados. Así, entre el frío y la borrasca, nevará “copiosamente” en la cordillera Cantábrica y en los sistemas Ibérico y Central a partir de entre 1.200 y 1.400 metros. Además, soplará el viento con fuerza en el tercio norte de la península.

Seis regiones en aviso por oleaje, viento, lluvia y nieve

Ante esta previsión, Galicia está en alerta naranja - que supone “peligro importante”- por mala mar con olas de hasta 6 metros. También permanece activo en esta región el aviso amarillo -que implica “peligro bajo”- por lluvias. Pero hay otras cinco comunidades autónomas teñidas de amarillo en el mapa de avisos de la Aemet.

Están en amarillo Asturias (viento y temporal marítimo); Cantabria, Navarra y País Vasco (viento) y la Comunidad de Madrid por nevadas de más de 5 centímetros de espesor en 24 horas desde cotas de 1.000-1.200 metros en Somosierra. A ellas se suman otras dos en amarillo, aunque solo hasta primeras horas de la mañana; se trata de Baleares por nieblas, y Cataluña por frío en el Pirineo.

Mapa de avisos meteorológicos por
Mapa de avisos meteorológicos por oleaje, viento, lluvia y nieve para este jueves, 15 de enero de 2026. (Aemet)

El pronóstico para el resto de la semana

El viernes será un día lluvioso en amplias. Durante esta jornada, las precipitaciones serán más débiles en el Cantábrico y el Mediterráneo y en Baleares y más abundantes en Galicia, el sur de Castilla y León, Extremadura y la Andalucía occidental. “La nieve aparecerá este día a partir de unos 1.400 metros, aunque ya a últimas horas la cota podría bajar hasta 800 metros en zonas del noroeste de la península”, apunta el portavoz de la Aemet.

En cuanto al termómetro, se espera un ascenso térmico. Las temperaturas nocturnas subirán y habrá menos heladas que en días previos, mientras que no habrá grandes cambios en las temperaturas diurnas.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertaban que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanecerían cerrado durante el pasado fin de semana por precaución ante las nevadas. / Vídeo de la cuenta de X de Agents Rural

Frío y lluvias de cara al fin de semana

De cara al fin de semana, “es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance nuestro país y esto provocaría cielos nubosos y precipitaciones en buena parte del territorio”, detalla del Campo, que apunta que aún hay incertidumbre en el pronóstico. No obstante, según la actual previsión, las lluvias serán “localmente fuertes, persistentes y con tormenta” en Galicia, el sur de Andalucía, el nordeste peninsular y el área mediterránea, incluidas las islas Baleares.

Las temperaturas también bajarán. De este modo, podrán darse nevadas a partir de entre 700 y 1.000 metros. “Por lo tanto, podría nevar en zonas no solo de montaña, sino también en áreas de meseta y páramos del norte y este de la península, con mayor probabilidad el sábado”, indica del Campo.

El domingo es probable que las lluvias queden más acotadas al este peninsular, especialmente a Cataluña, área mediterránea y Baleares. El ambiente será frío y las heladas se extenderán por el interior. De hecho, se esperan máximas inferiores a 10 grados en casi toda la península. Solo se librarán de este frío intenso los que vivan en la costa.

Canarias

En el archipiélago canario, habrá intervalos nubosos en el norte, donde podría caer alguna lluvia débil. De cara al viernes y fin de semana, irán ganando intensidad estas precipitaciones en el norte de las islas y podrán afectar también a Lanzarote y Fuerteventura. Especialmente el domingo, estas precipitaciones podrían ser “localmente intensas”. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas cercanas a los 15 grados y máximas por encima de 20 grados en las zonas costeras.

