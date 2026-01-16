Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”. (Montaje Infobae)

Solicitar una excedencia laboral puede parecer un trámite sencillo, pero el abogado Juanma Lorente advierte sobre los riesgos a los que se enfrentan quienes toman esa decisión sin informarse a fondo. Uno de los puntos más críticos que menciona el abogado es la necesidad de definir cuidadosamente el tiempo por el que se pide la excedencia. Según Lorente, muchos trabajadores optan por periodos cortos pensando que podrán extenderlos fácilmente, sin considerar que la empresa no está obligada a prorrogar la excedencia.

“Debes elegir muy bien por cuánto tiempo quieres pedir la excedencia. Debido a que si la pides por muy poco tiempo y quieres prorrogarla, como la empresa no quiera prorrogarla, no se prorroga. O vuelves o vas a voluntarias, lo cual no es una buena situación para absolutamente nadie”, explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista).

El riesgo no se limita solamente a la falta de prórroga. Lorente también advierte de que intentar reincorporarse antes de que finalice el periodo acordado puede complicar aún más la situación. “Si quieres volver antes de la excedencia, cuando realmente no se ha terminado, también podrá elegir la empresa si vuelves o no”, señala el abogado.

Esta potestad de la empresa puede dejar al trabajador en una posición de gran incertidumbre, especialmente si el nuevo empleo al que se ha ido no funciona como esperaba. “Te puedes quedar en una situación bastante complicada si no te sale bien el otro trabajo que te habías ido, quieres volver a la empresa y la empresa te dice que hasta que no pasen los cinco años por los cuales te has pedido la excedencia, tú no vuelves”, advierte Lorente.

La excedencia no asegura el puesto

El asesor jurídico subraya que la excedencia no garantiza la reincorporación al mismo puesto de trabajo. “Lo único que tienes es una posición privilegiada para entrar a trabajar siempre que haya vacante”, afirma Lorente, desmintiendo la creencia extendida de que el puesto queda automáticamente reservado. Así, si al finalizar la excedencia la empresa ya ha cubierto la vacante, el trabajador puede quedarse fuera “sin indemnización”.

Este detalle resulta crucial para quienes piensan en pedir la excedencia como vía de escape a una situación laboral adversa, con la esperanza de poder regresar en caso de que la nueva experiencia profesional no prospere. Lorente advierte que, en estos casos, lo más recomendable es buscar alternativas y consultar con un especialista antes de tomar una decisión. “Si estás mal en la empresa, te asesoras y buscas otro tipo de salida, es posible que no te acabes quedando en esa situación”, sugiere.

Una decisión que requiere reflexión

El letrado recuerda que la decisión de solicitar una excedencia debe ser meditada y estar respaldada por un buen asesoramiento jurídico. “Hay que pensarse tres, cuatro, cinco veces antes de pedir una excedencia y sobre todo asesorarse antes de hacerlo”, recalca Lorente. Las consecuencias de una decisión precipitada pueden ser graves y difíciles de revertir, por lo que insiste en la importancia de no actuar a la ligera.

Con base en su experiencia, Lorente concluye que la falta de informació es el error más común entre quienes optan por una excedencia. El abogado anima a los trabajadores a informarse exhaustivamente y buscar consejo profesional para evitar sorpresas desagradables: “Quedarte en cualquiera de estas situaciones... no es plato de buen gusto”.