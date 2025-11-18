España

El beneficio de la Seguridad Social que pocos conocen: permite sumar hasta tres años de cotización por pedir una excedencia

La Seguridad Social permite contabilizar como cotizados los años de excedencia por cuidado de hijos o familiares, de modo que ninguna interrupción por motivos familiares perjudica la jubilación ni otras prestaciones

Guardar
Varias personas hacen cola en
Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España) Eduardo Parra / EuropaPress)

Con el objetivo de que la protección social llegue a quienes más lo necesitan, la Seguridad Social contempla que los trabajadores que se ausentan de sus empleos por cuidado de hijos o familiares dependientes puedan sumar años de cotización durante el tiempo que dure la excedencia. Así, una interrupción en la carrera profesional por motivos familiares no supone una pérdida de derechos para la jubilación ni afecta al acceso a otras prestaciones.

Cómo se computa una excedencia como cotización y qué alternativas existen

Esta posibilidad figura en la Ley General de la Seguridad Social, que recoge en su artículo 237 que los periodos de hasta tres años de excedencia por cada hijo - ya sea biológico, adoptado o en régimen de acogimiento - se computan como cotización efectiva a efectos de futuras prestaciones. En el caso del cuidado de familiares, el periodo contemplado es de hasta dos años por cada uno, siempre que sea por motivo de dependencia y hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Según señala la legislación, estos periodos de inactividad laboral “tendrán la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad”. En la práctica, esto implica que cuando llegue el momento de solicitar una pensión o subsidio, la Seguridad Social sumará a la vida laboral del trabajador los años de excedencia reconocidos, junto con los cotizados antes y después de la interrupción.

La medida se aplica desde el momento en que el trabajador obtiene la excedencia para dedicarse al cuidado de un hijo o familiar. Durante ese periodo, la Seguridad Social va registrando estos años como si se hubiese trabajado a jornada completa, incluso cuando el contrato previo haya sido a tiempo parcial. No cabe compatibilidad con cotización a jornada parcial: la ley estipula que estos años computan siempre a jornada completa.

El reconocimiento automático de estos periodos busca aliviar el impacto de las interrupciones laborales que surgen por motivos familiares. Así, quienes han dedicado tiempo a sus hijos o familiares dependientes no se ven penalizados en el futuro por esa decisión. Además, la medida protege el acceso a otras prestaciones, como la incapacidad permanente o los subsidios por muerte y supervivencia, evitando lagunas en los historiales de cotización.

Existen situaciones en que la excedencia supera los años que reconoce la ley o simplemente el trabajador desea complementar su futura pensión. Para estos casos, la Seguridad Social ofrece otras alternativas, como los convenios especiales. Mediante este mecanismo, cualquier persona puede asumir el pago de sus cotizaciones durante los periodos que permanece fuera del empleo, garantizando así que su base reguladora y sus derechos no sufran un retroceso.

De igual forma, quienes ven su carrera profesional frenada por el cuidado a menores o familiares pueden optar al complemento para la reducción de la brecha de género, instaurado para compensar la mayor frecuencia con que las mujeres se acogen a estos permisos y excedencias. Este complemento se solicita a través de la propia Seguridad Social cuando se reconoce la pensión.

Todo el proceso resulta ágil: cuando se reanuda la actividad laboral o se solicita una prestación, los periodos de excedencia quedan automáticamente incluidos en el historial del trabajador, sin que sea necesario gestionar trámites adicionales. Únicamente se requiere justificar el motivo del permiso en el momento de la solicitud.

Durante la vigencia de la excedencia, la Seguridad Social no emite cotizaciones reales, pero sí reconoce el derecho a cotizar para quienes interrumpieron su carrera profesional dejando constancia en la Administración. Para conocer todos los requisitos, documentación necesaria o formularios, la consulta se realiza a través de la web oficial o las oficinas de atención. Esta protección específica se suma a otras medidas orientadas a quienes deben abandonar temporalmente el trabajo por razones familiares, como las ayudas por cuidado de menores con enfermedades graves o la posibilidad de reservar el puesto en la empresa durante el periodo de excedencia.

De esta manera, la Seguridad Social busca que los cuidados familiares no impliquen renunciar a derechos consolidados tras años de trabajo ni a una jubilación en igualdad de condiciones respecto al resto de profesionales. El sistema, que lleva décadas regulando esta fórmula, intenta garantizar que la protección económica y social alcance a quienes se encargan de atender a los más vulnerables, sin dejar fuera los esfuerzos realizados fuera del entorno laboral.

Temas Relacionados

Seguridad SocialExcedenciasEmpleo EspañaDerechos LaboralesEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Qué se sabe del ataque de Israel a militares españoles: la ONU lo califica de “grave violación” y Robles asegura que impactó a “cinco metros”

Israel ha asegurado que se ha tratado de “un error” y los soldados no se encuentran heridos

Qué se sabe del ataque

Un abuelo deshereda a su hija y sus nietos por “negarle los alimentos”, pero la Justicia dice que eso no ha quedado demostrado: vuelve a ser incluida en el testamento

El demandante alegó maltrato por esta razón, pero el juez afirmó que son dos cosas distintas y deben analizarse por separado

Un abuelo deshereda a su

La Justicia reconoce el derecho de una teleoperadora 24 horas de Cruz Roja a trabajar de lunes a viernes en horario de mañana hasta que su hija cumpla 12 años

La pareja de la afectada es guardia civil y su horario se organiza mediante turnos alternos, mañana, tarde y noche, pero sin una cadencia fija

La Justicia reconoce el derecho

Patata: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este tubérculo es el más consumido en todo el mundo y el acompañamiento estrella de un sinfín de platos

Patata: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Ana Ibáñez, neurocientífica: “Si tú te estás hablando de una manera positiva, tu cerebro se calma”

La experta explica la manera en la que el diálogo interno puede llegar a modificar nuestras respuestas emocionales y favorecer decisiones más claras

Ana Ibáñez, neurocientífica: “Si tú
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué se sabe del ataque

Qué se sabe del ataque de Israel a militares españoles: la ONU lo califica de “grave violación” y Robles asegura que impactó a “cinco metros”

Un abuelo deshereda a su hija y sus nietos por “negarle los alimentos”, pero la Justicia dice que eso no ha quedado demostrado: vuelve a ser incluida en el testamento

La Justicia reconoce el derecho de una teleoperadora 24 horas de Cruz Roja a trabajar de lunes a viernes en horario de mañana hasta que su hija cumpla 12 años

Un túnel submarino para unir Europa y Marruecos a través de España: cuatro décadas de estudios y una inversión millonaria ante el reto técnico de cruzar el Estrecho de Gibraltar

La Armada invertirá 256.000 euros en un plan de marketing para que el buque escuela Elcano reclute a menores de 17 años y fomente la marca España

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 18 de noviembre

Estudiar no sale a cuenta: los mayores de 65 años ingresan hasta un 50% más de renta que los jóvenes con carrera

La vivienda asequible corre peligro de extinción en España: solo 3 de cada 10 pisos cuestan menos de 150.000 euros

El precio de la luz en España: es el más barato de Europa pero somos los que más salario gastan en la factura

DEPORTES

El día que Turquía dejó

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic