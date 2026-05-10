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Muere el padre del entrenador del Barça, Hansi Flick, horas antes del Clásico de Laliga

Como medida de respeto, el club catalán ha establecido que se guardará un minuto de silencio

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Hansi Flick, entrenador del Barça en una rueda de prensa. (Europa Press)
Hansi Flick, entrenador del Barça en una rueda de prensa. (Europa Press)

El FC Barcelona ha comunicado este domingo el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del primer equipo, apenas unas horas antes de que el conjunto azulgrana dispute el Clásico de LaLiga frente al Real Madrid en el Camp Nou, según ha informado el club en sus redes sociales.

Como medida de respeto, el club catalán ha establecido que se guardará un minuto de silencio previo al inicio del partido y que los jugadores portarán un brazalete negro en homenaje, de acuerdo con el mensaje difundido por el FC Barcelona.

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Pese a la ausencia de detalles oficiales sobre la edad y causa del fallecimiento, desde la entidad han asegurado que Hansi Flick, de 61 años, permanecerá en el banquillo durante el encuentro tras comunicar la noticia a su cuerpo técnico, futbolistas y Junta Directiva.

Hansi Flick, en un partido contra el Getafe. (REUTERS/Isabel Infantes)
Hansi Flick, en un partido contra el Getafe. (REUTERS/Isabel Infantes)

El fallecimiento del padre de Flick ha tenido lugar apenas unas horas después de que el entrenador cumpliera la habitual rutina previa a los partidos, ejercitándose el sábado por la mañana con normalidad en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y atendiéndose a la prensa en la comparecencia previa. Hansi Flick no manifestó en ese momento la situación privada que atravesaba su familia.

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Flick avisa al vestuario y la directiva

Pocas horas después, la noticia ha alcanzado al vestuario y a la directiva, que han sido informados personalmente por el propio técnico antes de iniciar la concentración para el encuentro clave frente al conjunto madridista. La plantilla, concentrada en el Hotel Torre Melina, muy próximo al estadio, ha recibido la noticia con afecto y ha mostrado su apoyo a Flick en un contexto ya marcado por la presión competitiva.

La jornada dominical ha estado marcada por este suceso, irrumpiendo en la preparación de un enfrentamiento que puede ser decisivo en la lucha por el título de Liga. El club ha emitido un comunicado enviando “nuestro cariño a Hansi Flick” y señalando: “Compartimos tu dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”. El entorno del entrenador transmite la determinación de Flick de dirigir con normalidad el partido ante el Real Madrid y no se ha contemplado, según revela el medio Culemanía, la posibilidad de delegar la dirección técnica en asistentes.

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