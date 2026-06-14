Nueva polémica en Puy du Fou: extrabajadores denuncian la venta de aves rapaces, caza furtiva y desnutrición

Imágenes de los dos halcones que vendieron a través de un grupo de Telegram, junto a una fotografía de un show del Puy du Fou. (Montaje Infobae)

El parque Puy du Fou, situado en Toledo, ha sido noticia en las últimas semanas después de que eldiario.es revelara que se enterraron animales dentro del propio recinto del parque de manera irregular entre 2021 y julio de 2025. Este escándalo se saldó con tres despidos por parte de la empresa. Pero los problemas para el parque temático, que se dedica a representar la Historia a través de grandes espectáculos, decorados de época y poblados históricos, no terminan aquí. Según ha podido saber Infobae, extrabajadores del departamento de cetrería han sacado a la luz una nueva serie de denuncias que apuntan a presuntas irregularidades y malas praxis en la gestión y el cuidado de las aves rapaces del complejo.

Los testimonios recabados por este medio señalan la supuesta venta ilegal de dos halcones el pasado octubre de 2025 a través de un foro online, la presunta utilización de un azor para caza furtiva dentro del propio recinto, así como supuestos episodios de desnutrición y falta de cuidados que habrían provocado la muerte de varios ejemplares. Frente a la gravedad de esta información, Infobae ha consultado directamente al parque toledano, cuya dirección niega de forma tajante la existencia de cualquier venta de animales en su nombre, maltrato o actividades ilegales dentro de sus instalaciones. No obstante, vayamos paso a paso analizando los hechos en orden cronológico.

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Las supuestas “cesiones” de halcones en Telegram

La primera presunta irregularidad denunciada por los extrabajadores quedó registrada en las pantallas de los teléfonos móviles a mediados del pasado otoño. Los días 16 y 27 de octubre de 2025, en un canal privado de la aplicación de mensajería Telegram —al que este medio tuvo acceso antes de su cierre— se publicaron tres anuncios de venta. Según sostienen las fuentes, detrás de estas publicaciones no había perfiles anónimos, sino trabajadores en activo del propio parque.

En los mensajes de la citada plataforma se ofrecían dos especies de halcones: “Se cede prima de gerifalte por peregrino del 2024” por 800 euros y “se cede torzuelo de gerifalte gris por lanario del 2022” por 400 euros, especificando en ambos anuncios que la entrega de los animales se realizaría en mano en la zona de Toledo y Madrid.

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Capturas de pantalla de los tres anuncios en el grupo de venta de Telegram. (Montaje Infobae)

Detrás de aquellas pantallas, la indignación comenzó a correr entre los miembros del equipo que cuidaban a las aves a diario. Carlos (nombre ficticio), un antiguo empleado, sostiene que la operación consistía en un negocio particular con recursos de la propia empresa: “Se trata de dos halcones que compraron para el espectáculo del parque, y por lo tanto, dados de alta en el mismo; al final decidieron lucrarse personalmente con ellos vendiéndolos en este foro”.

Al ser consultada por este medio sobre el destino de estas rapaces, la dirección del parque desplegó una versión oficial que niega cualquier actividad comercial o la existencia de una red de venta en sus instalaciones: “En Puy du Fou España no existe ninguna red organizada de venta irregular de aves ni nunca ha realizado ventas de aves desde su colección zoológica”.

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Para sustentar esta afirmación, la compañía describe un itinerario que sacó a las aves de Toledo un mes antes de que aparecieran los anuncios en internet. Según argumenta el parque, en septiembre de 2025 se ejecutó un intercambio formal con un núcleo zoológico de Navarra a cambio de “dos parejas de cigüeñas reproductoras”, una práctica que califican de habitual y regulada: “Se trata de un intercambio completamente legal, habitual dentro del sector y debidamente documentado. Una vez realizado este intercambio, los animales dejan de formar parte de la colección zoológica de Puy du Fou España”.

Fotografías de los dos halcones que fueron "cedidos" por Telegram en fotografías en el interior del Puy du Fou. (Imagen cedida)

A partir de ese instante, la responsabilidad legal de los halcones pasó al centro navarro. Siguiendo la cronología facilitada por la empresa, ese núcleo zoológico donó posteriormente los ejemplares a una granja escuela de su comunidad autónoma. Más adelante, esta última organización decidió ceder las rapaces “a título estrictamente personal” a un empleado de Puy du Fou. La dirección recalca que esta última entrega “no se hace en representación de la compañía ni con ningún tipo de vinculación a nuestra colección zoológica”.

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Sin embargo, Alberto (nombre ficticio), otro de los exempleados que se encontraba trabajando en las instalaciones durante el periodo en el que teóricamente se firmaron los intercambios, niega que los animales realizaran jamás ese viaje de ida y vuelta: “Los halcones permanecieron en las instalaciones [de Toledo]”. Alberto insiste en que las aves nunca salieron hacia Navarra en las fechas señaladas en los documentos de cesión, y asegura que “las aves salieron de las instalaciones a posteriori de los anuncios publicados”.

Por otra parte, Infobae ha contactado en las últimas semanas con diversas fuentes oficiales de la administración pública de Castilla-La Mancha y el registro de aves Falcon para comprobar la trazabilidad y los movimientos físicos de los halcones, sin haber obtenido respuesta a la fecha de publicación de este reportaje.

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Presunta caza de conejos con un azor dentro del recinto

Otra de las prácticas bajo sospecha denunciadas por los exempleados del parque se centra en el uso de un azor. Carlos y Alberto señalan la presencia de un ave que, según explican, habría sido registrada oficialmente como parte de la colección zoológica de Puy du Fou España para ser empleada en espectáculos, pero estaba siendo presuntamente utilizada en jornadas de caza de conejos dentro de una zona del recinto, un espacio que carecería de autorizaciones cinegéticas.

Azor común, en una imagen de archivo. (SEO/BirdLife)

“Tienen un azor, lo dieron de alta en el registro de aves de propiedad del parque y salen a cazar conejos por una zona interior”, detalla Carlos sobre la presencia del ejemplar en las instalaciones de Toledo y el uso que presuntamente se le daba, antes de zanjar que el espacio “no tiene ningún permiso de caza para ese entorno”.

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Los denunciantes enmarcan esta práctica dentro de la dinámica del área de cetrería e insisten en que el animal no cumplía funciones didácticas o de exhibición de cara al público. Según relatan las fuentes, los responsables del área introdujeron el ejemplar en la colección del parque “para el uso y disfrute de los mismos, únicamente con fines cinegéticos”, empleándolo en un terreno “que no está declarado para tal fin”. Los extrabajadores sostienen que, debido a su naturaleza, estas aves no son aptas para espectáculos, “sino solamente para cazar”, argumentando que se trata de animales “muy nerviosos y reactivos”.

Para contrastar el argumento de los denunciantes, este medio ha consultado a Control Peregrinus, empresa especialista en servicios de control de fauna en Madrid, sobre la viabilidad de introducir un azor en representaciones de gran formato. Los expertos sostienen que “sí que se podría hacer”, pero aclaran que “no es el pájaro más indicado para realizar exhibiciones con todo tipo de público, ni talleres” debido a que, por su propia naturaleza, “no tiene la predisposición idónea para esta clase de eventos”.

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Fotografías de prima de gerifalte por peregrino del 2024 en el grupo de Telegram. (Montaje Infobae)

Los denunciantes reconocen que no disponen de soporte gráfico —como imágenes o vídeos— que documente estas salidas de caza. Alberto atribuye esta falta de pruebas materiales a un endurecimiento reciente de las normas internas del parque al asegurar que la empresa “ha implantado una política de hermetismo total en la que ya no se puede tener el teléfono móvil en ningún momento durante las horas de trabajo”.

Al ser preguntada por esta cuestión, la dirección de Puy du Fou España niega tener conocimiento o constancia de estos hechos, califica como “imposible” llevar a cabo este tipo de prácticas en la zona y asegura en su respuesta oficial que el azor “nunca fue utilizado para actividades de caza durante su estancia” en las instalaciones de Toledo.

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De acuerdo con el desglose facilitado por la empresa, el ave contaba con una experiencia previa a su ingreso en la colección toledana en la caza de pequeños animales, detallando que “antes de su llegada al parque, el ave había sido utilizada para cetrería de caza, por lo que su manejo se realizaba en zonas apartadas por estrictos motivos de seguridad”.

La versión de la compañía defiende que aquellos vuelos en zonas restringidas eran entrenamientos que “no incluían actividades de caza y tenían como único objetivo valorar la aptitud del ejemplar para su posible participación en espectáculos”. Tras varios meses de evaluación, el ejemplar fue descartado para las representaciones debido a su comportamiento y destinado, según concluye el parque, a funciones de “ave centinela dentro del programa de vacunación y control de Puy du Fou”, puesto en el que permaneció hasta su posterior sustitución.

Espectáculos de Puy du Fou en Toledo, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Posibles problemas de bienestar animal: golpes de calor y desnutrición

Las mismas fuentes consultadas por este medio han señalado supuestos episodios de negligencia que habrían provocado la muerte de varios ejemplares, así como prácticas de alimentación orientadas exclusivamente al rendimiento en los espectáculos. Los denunciantes aseguran que bajo la gestión de los actuales responsables “el número de muertes se elevó considerablemente, la gran mayoría por mala praxis”, poniendo de ejemplo un caso de “golpe de calor letal” al dejar a dos ratoneros de Harris en una alcándara “en pleno sol toledano en verano, sin opción de sombra y agua”, lo que provocó el fallecimiento de ambos ejemplares.

Frente a estas acusaciones, el parque sostiene que “en todos los años de funcionamiento únicamente se ha producido un caso relacionado con un golpe de calor, que afectó a dos aves recién llegadas durante el periodo estival”. La entidad añade que las necropsias determinaron el fallecimiento e identificaron “patologías previas que pudieron contribuir al desenlace”, afirmando disponer de toda la documentación veterinaria que lo avala.

Asimismo, la empresa defiende que aplica protocolos de supervisión continua, aunque admite que, “como puede ocurrir en cualquier instalación especializada, pueden producirse incidencias puntuales pese a la aplicación de todas las medidas”.

Fotografías de torzuelo de gerifalte gris por lanario del 2022 en el grupo de Telegram. (Montaje Infobae)

Sin embargo, las quejas de los extrabajadores no se limitan a los fallecimientos por golpes de calor, sino que apuntan directamente a la gestión de la condición física de las rapaces. Según relatan, algunos ejemplares no recibían una alimentación adecuada porque los responsables “no quieren que estén gordos, porque gordos no pueden volar”, una estrategia con la que presuntamente “los bajaban muchísimo de peso para meterlos en el espectáculo cuanto antes”.

En este sentido, Carlos y Alberto explican que la dirección del departamento reducía las raciones de comida con el único fin de mantener a las aves en un estado de necesidad constante, forzando su respuesta al estímulo para asegurarse de que acudieran al señuelo de forma inmediata e “hicieran más caso” durante las exhibiciones, comprometiendo así la salud de los animales.

Para los extrabajadores, este “apriete” de peso llegó a límites alarmantes. Ponen como ejemplo el caso de una lechuza común —cuyo peso estándar ronda los 300 gramos— que llegó a registrar apenas 220 gramos en la báscula antes de morir. “Le estás quitando casi un tercio de peso, eso es una barbaridad”, denuncian las fuentes, advirtiendo de que esta severa restricción alimentaria desplomaba las defensas de los animales, dejándolos expuestos a infecciones letales.

Un ave rapaz pequeña durante una exhibición de cetrería en el Puy du Foy, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Asimismo, los profesionales explican que la verdadera cetrería busca volar a las aves “lo más fuertes y corpulentas posible” para convertir el alimento en músculo y basar el vuelo en un vínculo de confianza, mientras que en el parque se priorizaba “el hambre extrema” debido a la alta demanda y al elevado número de pases diarios.

Ante este escenario, Puy du Fou España rechaza que el control de comida responda a dichos fines. El parque aclara que “el peso de las aves se controla diariamente” y que estos registros se realizan bajo una estricta supervisión para asegurar la salud de los animales. Según señala la compañía, “el control de peso en cetrería es una práctica habitual y necesaria para garantizar que el ave se encuentra en su peso óptimo de vuelo, lo que no compromete en ningún caso su bienestar ni su alimentación”, descartando la mala praxis.