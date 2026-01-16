Covid y virus sincital le cogen el relevo a la gripe: “Estamos en unos niveles elevados de complicaciones y de infecciones respiratorias”

Se recomienda el uso de mascarillas si se presentan síntomas compatibles con la gripe, el COVID-19 o el VRS (Pixabay)

Pasada la curva epidemiológica, los contagios de la gripe continúan su tendencia descendente en la segunda semana del año. Los datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) recogen una incidencia de 174,7 casos por cada 100.000 habitantes, alrededor de 20 menos que la semana anterior.

Pese a ello, las infecciones respiratorias (IRA) han sufrido un ligero aumento y revierten la corriente reduccionista de los últimos días. Para la semana del 5 al 11 de enero, la tasa de infecciones respiratorias a nivel nacional es de 606,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 553,6 casos de la anterior. El virus respiratorio sincital (VRS) y el Covid-19 han suplido la bajada de la gripe en esta ocasión, con una tasa de 86,2 y 7,3 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Si bien los hospitales han sentido una ligera reducción en la tasa de ingresos (22,5 casos por cada 100.000), los datos no animan todavía al optimismo. Javier Millán, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) advierte de que “la situación sigue siendo complicada en los hospitales y especialmente en los servicios de urgencias, con un número importante de ingresos”.

Pese al descenso de la incidencia generalizada, esta se mantiene estable en la población mayor de 65, recuerda Millán, que es justamente la más vulnerable a sufrir infecciones de gravedad. “Incluso se produce un incremento en la tasa de casos de IRA, debido al aumento de casos de infecciones por VRS y de COVID que casi se duplica, alcanzando los 86 y 7 casos por cada 100.0000 habitantes respectivamente”, resalta el doctor.

La saturación en los hospitales se mantiene

Archivo: Sala de espera de un centro médico en Madrid. (Europa Press)

Con los últimos datos en mano, el doctor Millán recalca que la incidencia de las infecciones respiratorias “sigue siendo muy elevada y lo previsible es que la semana próxima se mantenga”. El urgenciólogo insiste en la necesidad de mantener la vigilancia en la ocupación de los hospitales, que sufren el aumento de la presión a consecuencia de los virus estacionales. “Todavía estamos en unos niveles elevados de complicaciones y de infecciones respiratorias, especialmente en las personas mayores y más vulnerables”, valora.

Durante la semana, varios hospitales nacionales han alertado de la situación de colapso que viven en sus servicios de urgencias. El sindicato de enfermeras SATSE ha calificado de “fracaso” los planes de invierno de las comunidades autónomas que, un año más, no han logrado evitar la falta de recursos y profesionales ante el aumento de pacientes. “Algunos ejemplos de situaciones vividas en los últimos días son las del Hospital Son Espases, en Palma de Mallorca, que ha llegado a tener, en una jornada, a 67 pacientes pendientes de ingreso; el de Toledo, con 54 pacientes pendientes, o el Hospital Puerto Real de Cadiz, en el que han llegado a registrarse más de 33 pacientes en espera de cama”, relató el sindicato en un comunicado de prensa.

Especialmente relevante ha sido la situación en Galicia, donde coordinadores de los Servizos de Urgencias Hospitalarios (SUH) han denunciado en un comunicado la “sobrecarga asistencial y falta de profesionales” que sufren en sus plantillas. La propia SEMES se pronunció en apoyo a estos profesionales y destacó que ”el compromiso de las enfermeras y enfermeros de urgencias está sosteniendo unos servicios tensionados al límite“.