SATSE denuncia la "saturación y colapso" de los hospitales por la "mala planificación" de las CCAA

En el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, en una sola jornada reciente se contabilizaron 67 pacientes que esperaban ser ingresados, mientras que en el Hospital de Toledo la cifra fue de 54, y en el Hospital Puerto Real de Cádiz, más de 33 personas aguardaban una cama disponible. Esta acumulación de pacientes pendientes de ingreso representa, según el Sindicato de Enfermería (SATSE), una muestra clara de la saturación que enfrentan varios hospitales en diferentes regiones de España. Según informó SATSE, la actual sobrecarga hospitalaria ha derivado en jornadas laborales extendidas para el personal sanitario, turnos dobles y situaciones de tensión, especialmente en los servicios de urgencias y plantas, mientras persiste el aumento de casos de infecciones respiratorias tras las fiestas navideñas.

De acuerdo con el medio que publicó las declaraciones de SATSE, el sindicato atribuye la "saturación y colapso" a una "mala planificación" por parte de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas. SATSE sostiene que los planes de contingencia para afrontar la temporada de invierno han resultado insuficientes frente al repunte de afecciones respiratorias como la gripe, el Covid y otros virus, lo cual se traduce en un incremento de la afluencia de pacientes a los hospitales.

El análisis realizado por el SATSE tras las celebraciones navideñas reveló, según consignó el sindicato, un panorama común en hospitales de Andalucía, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Ceuta. En estos centros, las urgencias y las plantas hospitalarias funcionan al límite de su capacidad, lo que obliga a habilitar habitaciones dobles y prolongar las jornadas del personal de enfermería. Además, el medio citó que estas circunstancias se dan "en cuanto hay una mayor afluencia de personas por gripe, Covid y otros virus respiratorios".

El sindicato ha documentado una multiplicación de las quejas de los pacientes, quienes, según reportó SATSE, expresan desconcierto e incomodidad ante la necesidad de esperar durante largas horas, en algunos casos en pasillos o boxes de urgencias que no reúnen condiciones adecuadas de espacio, silencio o intimidad. El clima generado por estas demoras ha derivado ocasionalmente en episodios de crispación, que "estalla" en conductas ofensivas o agresivas contra el personal sanitario, de acuerdo con lo reportado por el sindicato en el medio consultado.

SATSE explicó que las plantillas insuficientes y la falta de recursos materiales limitan gravemente la capacidad de reacción de los profesionales de la salud, quienes, según el análisis sindical, "no dan abasto" para cubrir la demanda extraordinaria derivada del aumento de infecciones respiratorias. En ese contexto, el sindicato describió un entorno laboral condicionado por la escasez de recursos y un volumen de trabajo que pone a prueba la resiliencia de los equipos de enfermería.

El sindicato advirtió que el escenario de saturación hospitalaria vivido en los primeros días de 2026 podría repetirse en las próximas semanas, mientras continúe el aumento de casos de gripe, Covid y otras infecciones. SATSE ha hecho un llamamiento a los responsables públicos para que abandonen sus puestos de despacho y verifiquen personalmente la situación en los servicios de urgencias, bajo el argumento de que condiciones de sobrecarga como las actuales "no pueden ni deben repetirse en un futuro". De acuerdo con lo difundido por el sindicato a través del medio, consideran necesario un refuerzo de las plantillas de enfermería y una revisión de las estrategias de organización y dotación de recursos.

La organización sindical concluyó sus declaraciones instando a los responsables de la gestión sanitaria autonómica a adoptar medidas inmediatas que permitan mejorar la atención a los pacientes y aliviar la presión sobre el personal sanitario, con el objetivo de evitar la repetición de episodios de saturación y colapso como los que actualmente se describen en varios hospitales del país.