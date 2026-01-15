España

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

Las principales asociaciones agrarias españolas han convocado una nueva ola de protestas entre el 26 y el 30 de enero, con actos previstos en todo el país y una concentración principal el 29 de enero

El 9 de enero, la Unión Europea dio luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur. La decisión se adoptó durante una reunión de embajadores en Bruselas, con la oposición de Francia y Hungría. Antes de abordar el tratado, los Estados miembro aprobaron las salvaguardas pactadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Las medidas propuestas por la Comisión Europea no lograron apaciguar las protestas de agricultores, quienes continúan mostrando su rechazo al acuerdo comercial y se han movilizado en ciudades como París, Bruselas y Berlín. El sector agrario considera insuficientes las garantías y advierte sobre el posible impacto negativo del pacto en la agricultura europea, según recogió Europa Press.

El respaldo al acuerdo por parte de España se ha mantenido firme, destacando beneficios económicos y estratégicos, mientras que Polonia se unió a Francia y Hungría en su rechazo. Las protestas en París alcanzaron lugares emblemáticos como el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel, y el sindicato FNSEA anunció nuevas movilizaciones si la Unión Europea avanzaba con el pacto. Las manifestaciones se replicaron en otras ciudades francesas, en Bruselas y en diferentes regiones españolas.

El campo español sigue manifestando su descontento

En Cataluña, el rechazo al acuerdo ya provocó bloqueos que afectaron la actividad en el Port de Tarragona, donde alrededor de 70 tractores redujeron el movimiento de camiones a la mitad de lo habitual. La organización Revolta Pagesa lideró estas acciones, que se extendieron durante la noche y mantuvieron interrumpidos varios puntos clave de la región.

Además del puerto, la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona) permanecía cerrada a las 17:15 horas, al igual que la A-2 en Bell-lloc d’Urgell (Lleida) en dirección a Barcelona, la C-16 entre Berga y Olvan (Barcelona) y la N-260 en Sort (Lleida). La restricción a camiones también se extendió a la N-II entre Bàscara y Pontós, la GI-513 en Cornellà de Terri y la C-38 en el Coll d’Ares, todos en la provincia de Girona.

La policía de Bruselas usa porras, los agricultores rompen ventanas en protesta contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

Las principales asociaciones agrarias españolas - la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) - han anunciado ahora nuevas movilizaciones para el 26 y el 30 de enero para protestar contra los recortes de la futura PAC y el acuerdo comercial UE-Mercosur, que agravan la situación en el campo español.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, explicó: “Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo”.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, señaló que, por el momento, no existe una convocatoria nacional unificada, aunque las protestas ya han comenzado en la frontera de Irún y se prevén tractoradas en Extremadura, además de concentraciones en el Levante y Valladolid. Barato reiteró el “rotundo rechazo” de Asaja a Mercosur “en su forma actual porque falta reciprocidad y supone competencia desleal”. Añadió: “Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro”.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, apuntó: “El campo no está en contra del comercio, pero sí del comercio en condiciones porque Mercosur supone desigualdad y una competencia absolutamente desleal. Se está vendiendo al sector agrario por calderilla, nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea”. Las protestas y tractoradas volverán a las calles en distintas ciudades españolas, en un contexto de crisis para el medio rural y con la exigencia de medidas que alivien la situación del sector.

