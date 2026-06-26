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Tres españoles muertos, cuatro localizados bajo escombros y 99 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela, según el Ministerio de Asuntos Exteriores

El ministro Albares ha informado de que siguen en curso los esfuerzos para localizar a todos los españoles que puedan haber sido afectados por el doble seísmo producido en Caracas, trasladando sus “condolencias a los familiares y amigos” de los fallecidos.

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Tres españoles muertos, cuatro localizados bajo escombros y 99 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela, según el Ministerio de Asuntos Exteriores (EFE/ Boris Vergara)
Tres españoles muertos, cuatro localizados bajo escombros y 99 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela, según el Ministerio de Asuntos Exteriores (EFE/ Boris Vergara)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes que son tres los ciudadanos españoles fallecidos en el doble terremoto registrado este miércoles en Venezuela. Además, la cifra de desaparecidos se eleva ya a 99.

Entre los desaparecidos figuran Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela cuyo domicilio, en la Guaira, se derrumbó tras los seísmo; Carmen Elisa León Chinea, presidenta de la Unión Canaria de Venezuela; y Maryan Alejandra Méndez Hernández, integrante de la Oficina del Gobierno de Canarias en La Guaira, junto a su hermana Daniela.

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Albares ha detallado también que también se ha logrado localizar a cuatro españoles localizados que permanecen atrapados bajo los escombros. El Gobierno prepara ya la repatriación de un grupo de turistas españoles que han quedado atrapados en el país a raíz del desastre.

Las imágenes del doble terremoto que sacudió Venezuela

99 desaparecidos, tres fallecidos y cuatro españoles localizados bajo los escombros

En un audio comunicado al que ha tenido acceso Infobae, el ministro de Asuntos Exteriores explica que “la Embajada y el Consulado de España en Caracas y la Unidad de Emergencia Consular en los servicios centrales del Ministerio siguen plenamente volcados en localizar y apoyar a los españoles en Venezuela”.

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Adelanta que se prevé “poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela en el avión militar que transporta personal de la AECID, de la UME y Bomberos de Madrid". Sobre los cuatro españoles localizados bajo los escombros, informa de que los equipos de salvamento están trabajando todavía para lograr alcanzarles.

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La AECID moviliza un millón de euros “para atender las necesidades más inmediatas” en Venezuela

El ministro Albares ha señalado también que “la AECID ha movilizado ya un paquete inicial de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja para atender las necesidades más inmediatas del pueblo hermano de Venezuela. Además, a través de la AECID, España contribuye a los fondos de respuesta de emergencias de la propia Federación Internacional de Cruz Roja y de la Oficina de Emergencias de Naciones Unidas, que han puesto a disposición de la respuesta de emergencia en Venezuela dos millones de francos suizos" (2.169.726 euros) “y quince millones de dólares, respectivamente” (13.152.000 euros).

Asimismo, ha recordado una vez más que “todos los teléfonos de emergencia consular de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada y del consulado español en Caracas están plenamente operativos a disposición de aquellos españoles".

También ha solicitado que los españoles “que no estuvieran censados en el consulado y que se encuentren en tránsito por turismo o trabajo u otros motivos en Venezuela, que se pongan en contacto” con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

España ha desplegado un operativo de emergencia compuesto por 59 miembros de la Unidad Militar de Emergencias(UME) que ya han aterrizado en Venezuela y cuentan con perros adiestrados para búsqueda, cámaras especiales y geófonos capaces de detectar señales de vida entre los escombros. El dispositivo se completa con personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y psicólogos especializados en intervenciones durante catástrofes. Junto a ellos viajan 40 integrantes del Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid, así como bomberos y sanitarios del Summa 112.

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