El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (A. Pérez Meca/Europa Press)

La estabilidad del sistema de pensiones español se encuentra en entredicho. Según la última encuesta de Funcas, dos de cada tres españoles (68%) cree que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para la economía. Además, el 70% considera que las generaciones más jóvenes serán las principales perjudicadas.

Esta percepción encuentra su justificación en la realidad del sistema de pensiones, que se mantiene estable gracias, principalmente, a los préstamos realizados por parte del Ejecutivo a la Seguridad Social. Actualmente la deuda de la Seguridad Social con el Gobierno asciende a 126.171 millones de euros, de los que 17.169 millones corresponden a préstamos otorgados entre 1992 y 1999, y 109.002 millones al endeudamiento contraído entre 2017 y 2024.

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Según un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, el Gobierno, que ha concedido en 2025 un nuevo préstamo por 10.004 millones de euros, ha hecho caso omiso a las recomendaciones recogidas en el Pacto de Toledo sobre la necesidad de acabar con esta política en un plazo que no excediera de 2023. Pasando a un sistema de transferencias corrientes asignadas en los presupuestos de cada año en lugar de los préstamos a largo plazo.

Bajo el nombre de ‘¿Es el endeudamiento con el Estado un instrumento adecuado para financiar la actividad habitual de la Seguridad Social?’, el Tribunal de Cuentas explica que el balance, que presenta un elevado endeudamiento frente al Estado y el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, muestra la imagen de un “sistema que adolecería de graves problemas de sostenibilidad financiera”.

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Un mecanismo de financiación inadecuado

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Según el Tribunal, esta imagen es consecuencia de la elección prolongada en el tiempo de “un mecanismo de financiación inadecuado” -el de préstamos- que en lugar de generar un efecto positivo sobre el patrimonio endeuda a la entidad frente al Estado, sin aportar soluciones para solventar el problema.

Además, sobre los préstamos del Ejecutivo, la entidad señala en su informe que, pese a tratarse de “deudas reembolsables a su vencimiento”, no parece que estos préstamos vayan a ser devueltos porque “ni la Seguridad Social tiene capacidad financiera para hacerse cargo de su reintegro, ni el Estado ha mostrado intención de exigir su amortización”. Según el Tribunal, la verdadera naturaleza de estaos préstamos correspondería a la de una transferencia corriente.

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“Si el Estado hubiera utilizado como mecanismo de financiación las transferencias corrientes y no los préstamos, o si se adecuara el tratamiento contable de estos al de aquellas, el reflejo de estas operaciones en el balance se ajustaría a su verdadera naturaleza y sería bien distinto al actual”, señala el informe, que asegura que, si la financiación hubiera adoptado el mecanismo adecuado, el patrimonio neto de la Seguridad Social alcanzaría a finales de 2024 un valor positivo de 12.174 millones de euros, y su endeudamiento a largo plazo se reduciría hasta los 27 millones.

Por último, el Tribunal de Cuentas señala que los préstamos “no son un mecanismo idóneo” para la financiación de la actividad ordinaria de la Seguridad Social, ya que su uso reiterado, a demás de generar un elevado endeudamiento frente al Estado (un 7,9% del PIB en 2024), no tiene el efecto positivo necesario sobre los resultados económicos ni sobre el patrimonio neto de la Seguridad Social.

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