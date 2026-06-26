Luis de la Fuente introduce dos cambios en el once titular para afrontar el duelo ante Uruguay: Lamine Yamal de nuevo de titular y Marcos Llorente en el lateral

Los jugadores de la selección española celebrando un gol en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Brett Davis)

La selección española encara su último partido de la fase de grupos del Mundial ante Uruguay. Afronta el duelo en una calma relativa ante una ineludible clasificación, pero con la certeza de que los charrúas saldrá a “poner el pecho a las balas”. Es decir, a por la victoria, el único escenario que les asegurará el pase a la siguiente ronda. Ante esta situación, Luis de la Fuente ha decidido introducir dos cambios en el once titular para afrontar un duelo decisivo que decidirá su futuro.

La alineación de Luis de la Fuente para este partido cuenta con novedades. En la portería estará como siempre Unai Simón; en la defensa la novedad es Marcos Llorente, acompañado de Cubarsí, Laporte y Cucurella. En el centro del campo moverán el balón Rodri, Mikel Merino, Pedri; mientras que la delantera y los extremos correrán a cargo de Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal. Un equipo para acabar con la selección charrúa.

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Una de las grandes dudas antes del partido era quién estaría en el lateral derecho. Pedro Porro fue el elegido para afrontar el partido ante Arabia Saudí. ¿El resultado? Una dupla perfecta con Lamine Yamal. Los dos jugadores se entendieron a la perfección, el jugador del Tottenham entendió a la perfección lo que se necesitaba de él. Subir cuando Lamine se desplazaba al centro y mantenerse en su posición cuando el azulgrana subía la banda para intentar los uno a uno. Sin embargo, para afrontar el partido ante Uruguay, Luis de la Fuente ha decidido recuperar de nuevo a Marcos Llorente.

El jugador de la selección española Mikel Merino (Reuters/Brett Davis)

El jugador del Atlético de Madrid fue el encargado de defender la banda derecha en el encuentro ante Cabo Verde y no fue todo lo esperado. Acostumbrados a un Llorente llegador por banda, que sube y lo intenta, se vio solo un defensa fijo en su posición. El seleccionador le encomendó esa misión y el jugador acató las directrices de técnico. A pesar de esa estrategia, se pidió más al defensa. Ahora vuelve a tener una oportunidad de demostrar por qué es uno de los mejores laterales de España y por qué De la Fuente le llamó para afrontar el reto de defender la portería española en la aventura mundialista.

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Mikel Merino también en el once

La otra novedad en el once español es la presencia de Mikel Merino. El jugador del Arsenal ha contado con minutos en el Mundial durante los partidos previos, pero hasta el momento no había disfrutado de una titularidad. Para el duelo ante Uruguay lo hará. En el centro junto a Pedri y Rodri, tendrá que mover el balón y crear la jugada con la que La Roja buscará portería con sucesivas embestidas.

Esta será la alineación de España para enfrentarse a Uruguay en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial.

Lamine Yamal, por suerte, volverá a salir de titular para intentar, como ya sucedió en el partido ante la selección saudí, adelantar a España en el marcador. Un gol tempranero permitiría a la Selección afrontar el duelo con cierta calma. El azulgrana sabe que es ese desborde lo que necesita su equipo, es ese regate el necesario para crear las mayores oportunidades de los suyos.

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