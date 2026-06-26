Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas (Montaje Infobae)

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, permanece desaparecida tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 registrado recientemente en el país sudamericano, de acuerdo con información de Europa Press.

Reelegida en mayo presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE), Isabel Jara fijó su residencia en La Guaira, el estado venezolano más golpeado por los recientes terremotos y decretado “zona de desastre”. Su edificio, en el barrio de Macuto, se desplomó tras los seísmos. Desde la madrugada en la que ocurrió la catástrofe, ni la familia de Jara, ni sus compañeros, ni el Gobierno de Canarias han logrado establecer contacto con ella. Su nombre ya aparece entre los desaparecidos en la web ciudadana creada para coordinar las búsquedas y el intercambio de información sobre quienes no han podido ser localizados.

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A la incertidumbre se suma la desaparición de otras figuras destacadas de la comunidad canaria en la zona. Entre ellas, Carmen Elisa León Chinea, presidenta de la Unión Canaria de Venezuela, cuya sede también se encuentra en Macuto, y Maryan Alejandra Méndez Hernández, integrante de la Oficina del Gobierno de Canarias en La Guaira, junto a su hermana Daniela. Todas ellas continúan en paradero desconocido tras el desplome de varios inmuebles en el litoral central venezolano. Según los datos oficiales, el balance provisional asciende a 235 fallecidos y más de 4.300 heridos en todo el territorio.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado a los medios de comunicación sobre la situación de la representante institucional, cuya residencia en La Guaira ha quedado destruida: “No podemos confirmar el fallecimiento, pero las noticias que nos llegan no son positivas. Esperamos que a lo largo de las horas, en cuanto amanezca en Venezuela, tener la esperanza de encontrarla y que pueda estar bien”.

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"Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida", aseveró Rodríguez.

Más de 90 españoles siguen desaparecidos

De acuerdo con Clavijo, el Ejecutivo mantiene contacto permanente con la Embajada de España en Venezuela y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para recabar información sobre la situación de los más de 90 españoles que todavía están desaparecidos. “Las noticias que nos llegan son preocupantes, porque todavía no ha llegado la maquinaria pesada para proceder al desescombro”, ha señalado.

El Gobierno de Canarias se puso en contacto este jueves con las 22 entidades canarias presentes en Venezuela para conocer su estado y analizar las necesidades de alojamiento temporal de quienes puedan verse afectados. Además, el Ejecutivo regional mantuvo una reunión con la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios para coordinar, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, la respuesta a la emergencia y articular la ayuda.

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En ese sentido, Clavijo ha recordado que corresponde a las autoridades venezolanas solicitar la llegada de medios de rescate extranjeros: “Al final, es el Gobierno de Venezuela quien tiene que demandar los medios. Mandar medios sin tener la capacidad de integrarlos, al final, genera más un problema que una ayuda”.

El video documenta la cobertura del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Muestra el embarque de personal uniformado en un avión de transporte en la Base Aérea de Torrejón. Se observa la carga de equipo, incluyendo cajas rojas y amarillas, durante la noche. El personal recibe una instrucción antes de subir a la aeronave. Esta operación tiene como destino Venezuela, con un despegue programado a las 03:00h.

España ha desplegado un operativo de emergencia compuesto por 59 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que cuentan con perros adiestrados para búsqueda, cámaras especiales y geófonos capaces de detectar señales de vida entre los escombros. El dispositivo se completa con personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y psicólogos especializados en intervenciones durante catástrofes.

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Junto a ellos viajan 40 integrantes del Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid, así como bomberos y sanitarios del Summa 112. El contingente partió desde la base aérea de Torrejón a bordo de un avión A330, con destino a Valencia, donde comenzarán las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno.

El Gobierno de Canarias ha convocado este viernes un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación y aprobar medidas de colaboración ante la emergencia derivada de los terremotos. A las 13.00 horas está previsto un minuto de silencio en la sede de la Presidencia en Tenerife, en recuerdo de las víctimas mortales del suceso.

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