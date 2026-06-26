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La impresionante ciudad en la que se crió Álex Baena: un castillo histórico, playas premiadas y una población que se ha cuadruplicado en los últimos 30 años

El municipio almeriense combina patrimonio histórico, costa y un crecimiento demográfico impresionante

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Roquetas de Mar es la ciudad donde creció Ález Baena
Montaje de Infobae con Baena.

Álex Baena fue una de las novedades en la última alineación titular de Luis de la Fuente en el segundo partido del Mundial. Después de un empate a cero ante Cabo Verde, el futbolista del Atlético de Madrid fue uno de los protagonistas en el siguiente encuentro, a pesar de no marcar gol o dar una asistencia.

Sin embargo, ni el equipo madrileño ni su anterior equipo, el Villarreal, fueron los primeros en descubrir su talento. El andaluz dio sus primeros pasos en Roquetas de Mar, ciudad en la que nació y vivió hasta los 11 años.

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A pesar de que tiene 114.313 habitantes, a inicios de los años noventa tan solo tenía 26.842 residentes, lo que refleja el gran crecimiento de la localidad almeriense durante los últimos años. Este aumento se explica, en gran parte, por el desarrollo del turismo en la costa y la expansión de la agricultura intensiva bajo invernadero, dos sectores que han impulsado la economía local y atraído a población de otras zonas.

Varios premios y un castillo impresionante

El litoral de Roquetas de Mar se ha consolidado como uno de los grandes motores turísticos de Almería, con playas que han recibido múltiples reconocimientos por su calidad. En 2026, el municipio ha renovado las seis Banderas Azules de sus playas urbanas: Aguadulce, Las Salinas, La Romanilla, La Bajadilla, Playa Serena y La Urbanización.

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Una ciudad con un gran crecimiento demográfico
Vista aérea Roquetas de Mar. (Europa Press)

El castillo de Santa Ana es uno de los principales símbolos históricos y culturales de Roquetas de Mar. Se trata de una fortaleza costera construida a finales del siglo XVI con la función de vigilar la costa y proteger a la población de los ataques de piratas berberiscos, muy frecuentes en el Mediterráneo en aquella época.

Su ubicación estratégica, junto al mar y al actual puerto pesquero, le permitía controlar buena parte del litoral roquetero. Con el paso del tiempo, el castillo sufrió daños importantes, especialmente tras el terremoto de 1804, lo que llevó a su progresivo abandono.

Castillo de Santa Ana, en Almería (Adobe Stock).
Castillo de Santa Ana, en Almería (Adobe Stock).

En la actualidad, no es solo un monumento histórico, sino también un espacio activo dentro de la vida cultural del municipio. Alberga exposiciones temporales, conciertos, conferencias y actividades educativas durante todo el año. Su entorno, junto al faro y el paseo marítimo, lo convierte además en uno de los lugares más visitados de la localidad, especialmente al atardecer.

Qué hacer en Roquetas de Mar

Más allá de sus playas, Roquetas de Mar ofrece planes para todo tipo de visitantes. Uno de los más populares es pasear por su amplio paseo marítimo, aunque también es habitual disfrutar de actividades acuáticas como el paddle surf, el kayak o las excursiones en barco por la costa.

Los amantes de la naturaleza pueden visitar el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar, una reserva de gran valor ecológico que alberga dunas, salinas y numerosas especies de aves. Muy cerca se encuentran también las Salinas de Roquetas, uno de los rincones más singulares de la localidad.

Por último, una visita a Roquetas de Mar no estaría completa sin probar la gastronomía local. Los pescados y mariscos frescos del Mediterráneo, junto con productos procedentes de la huerta almeriense, protagonizan muchos de los platos que pueden degustarse en los restaurantes del municipio.

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