Precaución en España: alertan por alimento con alérgeno no declarado

La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) anunció una alerta sanitaria debido a la presencia de un alérgeno no detectado en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población con alergias a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

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Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, publicaron la Ampliación de información en la advertencia para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: Presencia de leche en crema de cacao con avellana ecológica procedente de Italia (Ref. ES2026/358).

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información transmitida el pasado 17 de junio, ya que se está procediento a retirar dos nuevos lotes, el L1555 y el L1855, del producto bio crema de cacao con avellana de la marca Sol natural.Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas CON ALERGIA O INTOLERANCA A LOS COMPONENTES DE LA LECHE que pudieran tener en sus hogares el producto anteriormente mencionado se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

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Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

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1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es .

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

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3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

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