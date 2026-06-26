Marc Cucurella y la razón familiar que también pesó en su fichaje por el Real Madrid: “Lo primero que miramos son los colegios y las terapias”

Marc Cucurella en una imagen de redes sociales. (Instagram @cucurella3)

Marc Cucurella ha vuelto a acaparar los focos después de su participación con la Selección Española en el encuentro frente a Uruguay. Sin embargo, más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego o de su próxima incorporación al Real Madrid, el lateral catalán ha dejado claro que hay una cuestión que está por encima de cualquier éxito deportivo: el bienestar de su familia.

En las últimas semanas, el futbolista ha compartido una reflexión muy personal sobre cómo afronta las decisiones más importantes de su carrera. Lejos de fijarse únicamente en el proyecto deportivo o en las condiciones económicas, Cucurella asegura que el primer aspecto que analiza cuando un club muestra interés por él es si la ciudad de destino cuenta con los recursos adecuados para su hijo Mateo, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

PUBLICIDAD

“A día de hoy no iríamos a un equipo de una ciudad donde no hubiese colegios o pudiésemos encontrar algo que se adaptase a mi hijo”, explicó recientemente en una entrevista en el programa Radioestadio Noche, de Onda Cero. Una afirmación que pone de manifiesto que las necesidades familiares ocupan un lugar prioritario en cualquier negociación sobre su futuro profesional.

Marc Cucurella y su hijo mayor en una imagen de redes sociales. (Instagram @cucurella3)

El internacional español fue aún más claro al detallar el proceso que sigue junto a su pareja cuando reciben una propuesta. “Siempre que un equipo se ha interesado en nosotros, de lo primero que hacemos es mirar si hay colegios, si podemos encontrar terapias ahí”, afirmó. Para él, se trata de “una cosa principal y súper importante”, por encima incluso de las cuestiones estrictamente futbolísticas.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el Real Madrid reunía también unas condiciones que ofrecían tranquilidad a la familia. El propio jugador destacó que la capital dispone de una amplia oferta de centros especializados y recursos para atender las necesidades de su hijo. “Por suerte Madrid tiene de todo y lo vamos a poder apañar bien”, señaló.

Eso no significa que el aspecto familiar fuera el único motivo de su fichaje. Cucurella también ha contado que la oportunidad de vestir la camiseta blanca fue un momento inesperado y muy emocionante en su carrera. Según explicó, conoció el acuerdo entre clubes mediante una videollamada y confesó que la noticia le dejó completamente sorprendido. “Me quedé en shock”, aseguró, añadiendo que una oportunidad como esa “pasa una vez en la vida”.

PUBLICIDAD

La familia, la gran prioridad del futbolista catalán

Marc Cucurella y la madre de sus hijos, Claudia Rodríguez, en una imagen de redes sociales. (INSTAGRAM)

A lo largo del último año, el defensa ha hablado en varias ocasiones sobre la realidad que vive su familia desde el diagnóstico de Mateo. Lejos de ocultarlo, ha decidido compartir su experiencia para contribuir a visibilizar el autismo y explicar la importancia que tienen los apoyos especializados y las terapias en el desarrollo de muchos niños.

Marc Cucurella y su pareja, Claudia Rodríguez, son padres de tres hijos: Mateo, Río y Bella. La organización familiar, las rutinas y hasta las decisiones relacionadas con su carrera deportiva se planifican teniendo en cuenta las necesidades del mayor de ellos, algo que el futbolista nunca ha escondido.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones permiten entender que el fichaje por el Real Madrid no solo suponía un paso adelante desde el punto de vista profesional, sino también la posibilidad de instalarse en una ciudad con recursos suficientes para garantizar la continuidad educativa y terapéutica de su hijo. No como la razón exclusiva de la operación, sino como un aspecto que él mismo reconoce valorar siempre antes de aceptar cualquier destino.

El autismo, un tema que no es tabú en la familia de Cucurella

Lejos de esconder una realidad tan personal, Marc Cucurella y Claudia Rodríguez han optado por hablar con naturalidad del diagnóstico de autismo de su hijo Mateo y dar visibilidad a una situación que viven muchas familias. Prueba de ello es que, en junio de 2025, la influencer se sentó ante las cámaras del programa Madres: desde el corazón para compartir cómo recibieron la noticia y el impacto que tuvo en sus vidas.

PUBLICIDAD

Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella, y Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón' (Mediaset)

“Marc y yo lo pasamos muy mal con el tema de Mateo. Te puede separar o unir y nosotros nos unimos muchísimo”, confesó durante la entrevista, en la que explicó que esa experiencia terminó fortaleciendo aún más su relación. Claudia aseguró que ambos han afrontado esta etapa apoyándose mutuamente y convencidos de que forman “un buen equipo” a la hora de criar a sus tres hijos.

La creadora de contenido también quiso lanzar un mensaje esperanzador al asegurar que, pese a las dificultades, siempre han intentado mantener una actitud positiva. “Hemos intentado poner el optimismo y la positividad por bandera para que nuestros tres hijos crezcan felices y sanos”, afirmó, reflejando una filosofía de vida que también comparte el futbolista y que explica por qué el acceso a colegios especializados y terapias adecuadas ocupa un lugar prioritario en las decisiones que toma la familia.

PUBLICIDAD