El campo español rechaza el pacto con Mercosur y se ve como "moneda de cambio"

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El sector primario español ha criticado, en líneas generales, el respaldo mayoritario dado este viernes por los países de la Unión Europea a la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur al verse como una "moneda de cambio", si bien, también hay una parte que ve oportunidades para el vino y el aceite de oliva.

Para el director de Asaja en Bruselas, José María Castilla, este apoyo provisional supone una "traición" de la UE y de la "clase política" hacia el sector agrario.

Se trata de un acuerdo "desfasado" en contenido y "ejecución", ha alertado, no obstante, hay "ciertas mejoras" como los umbrales de activación de las cláusulas de salvaguarda de un 10 % a un 5 %, gracias a la movilización del campo en Bruselas el pasado diciembre.

Aún así, el responsable ha recordado que la propia Comisión Europea (CE) y Brasil ya han reconocido que, por ejemplo, no son capaces de controlar si una producción se han utilizado hormonas de crecimiento para el vacuno.

La batalla no está acabada, ha advertido, puesto que falta que el Parlamento Europeo (PE) el acuerdo comercial.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha lamentado, por su parte, que al sector primario se le haya utilizado como "moneda de cambio", porque el acuerdo es un "reparto de cromos", en concreto, de "vacas (americanas) por coches (europeos)" y que no se hayan tenido en cuenta las reivindicaciones de los agricultores europeos.

Ha criticado que la CE haya utilizado caminos, "incluso torticeros", para lograr la firma y ha asegurado que su entrada en vigor va a "suponer la puntilla" para el sector primario europeo, con la entrada de la producción de carne, azúcar, miel y cítricos desde Mercosur "con los va a ser imposible competir".

"Europa tendrá que tener cuidado con las decisiones que toma, ya que esta vez posiblemente va a haber una reconversión importantísima de explotaciones", pero queda por saber qué pasará con "la seguridad y, sobre todo, la alimentación para la sociedad de la Unión Europea", ha sentenciado.

Sin embargo, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, cree que el acuerdo abre oportunidades "especialmente" para producciones españoles "insignes" como el aceite de oliva, los vinos o algunos derivados lácteos pero, por contra, hay sectores "que pueden verse amenazados" como el vacuno de carne, el avícola, el maíz o el azúcar.

Para evitar que esos sectores salgan perjudicados, cree que es importante que las administraciones activen las cláusulas de salvaguarda que se han incluido en el pacto en las últimas semanas gracias a las protestas de los productores, según ha apuntado Cano.

Las reuniones que las organizaciones agrarias han tenido con diferentes comisarios en estos últimos meses "han dado sus frutos" y se ha conseguido "un mejor acuerdo del que había previsto en un inicio" hasta el punto de que "se abre un escenario atractivo para el comercio", según UPA.

Unión de Uniones ha tachado de "hipócrita" la postura del Gobierno de España al haber votado a favor de un acuerdo que deja al campo en una situación de "clara vulnerabilidad".

La organización ha insistido en que el Gobierno debería posicionarse en contra de este acuerdo "político" para evitar importaciones de productos que no cumplan con la normativa europea.

Al igual que COAG, ha considerado que el campo europeo vuelve a ser la "moneda de cambio" de la política comercial de la UE con la aprobación de un acuerdo que "pone en riesgo miles de explotaciones" sin asegurar, a su juicio, condiciones de competencia justa. EFECOM