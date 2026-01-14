Mundo

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

La izquierda y la extrema derecha no lograron los apoyos necesarios para desbancar al Ejecutivo, mientras continúan las protestas del sector agrícola contra el acuerdo con Mercosur

La Asamblea Nacional rechazó las mociones de censura presentadas por la izquierda y la extrema derecha contra el Ejecutivo de Sébastien Lecornu. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La Asamblea Nacional de Francia rechazó este miércoles dos mociones de censura presentadas por la izquierda y la extrema derecha contra el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, en protesta por lo que consideran una postura insuficiente del Ejecutivo frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La moción impulsada por el partido de izquierda La Francia Insumisa obtuvo 256 votos, por debajo de los 288 necesarios para prosperar, mientras que la presentada por la ultraderechista Agrupación Nacional reunió 142 apoyos. Ninguna contó con el respaldo de los socialistas ni de la derecha moderada, que se sumaron a la coalición oficialista para mantener al Ejecutivo.

Las iniciativas fueron promovidas por los dos principales bloques de la oposición, que acusan al Gobierno y al presidente Emmanuel Macron de no haber utilizado todo el peso político de Francia para frenar el tratado con Mercosur, rechazado de forma unánime por los grupos políticos franceses y por amplios sectores del campo, que mantienen protestas en distintas regiones del país.

FOTO DE ARCHIVO: La gente asiste a una manifestación convocada por los agricultores franceses y la Confederación campesina para protestar contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, en París, Francia. (REUTERS/Stephane Mahe/Foto de archivo)

Tras superar las votaciones, Lecornu gana margen político y refuerza su posición en la Cámara Baja, de cara a su principal prioridad legislativa: la negociación del presupuesto 2026, un proceso condicionado por las profundas diferencias entre los distintos grupos parlamentarios, tanto dentro como fuera de la coalición oficialista.

Durante el debate, el primer ministro acusó a la oposición de utilizar las mociones para retrasar la tramitación presupuestaria y reiteró que “la posición de Francia es el rechazo total a la firma del tratado”. También afirmó que la capacidad de bloqueo del acuerdo ya no depende del Gobierno francés, sino del Parlamento Europeo, al que instó a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, el único mecanismo que podría paralizar su entrada en vigor. “Solo lo detendría un recurso del Parlamento Europeo. No les hagan creer a los agricultores cosas falsas”, dijo el primer ministro, al afirmar que “votar una moción de censura en este momento tendría un impacto que pagaría el pueblo francés”.

Después de la votación, la oposición reiteró sus críticas. La portavoz de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, acusó al Ejecutivo de “capitular” ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras que la diputada ultraderechista Hélène Laporte reprochó al Gobierno mantener una posición “contradictoria” y no emplear todos los instrumentos disponibles para bloquear el acuerdo.

Agricultores franceses bloquean la carretera N118 con sus tractores para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en Velizy-Villacoublay, cerca de París. (REUTERS/Kevin Coombs)

En paralelo, continúan las movilizaciones del sector agrícola. En ciudades como Toulouse se registraron disturbios y detenciones, mientras que persisten bloqueos en la autopista A64 y en otros puntos del país, convocados por el sindicato Coordinación Rural. Panot denunció que los arrestos de varios agricultores en las protestas son “una represión sin piedad para defender los intereses del dinero”. Por su parte, el sindicato mayoritario FNSEA prepara una movilización para el día 20 en Estrasburgo, coincidiendo con el debate del acuerdo en el Parlamento Europeo.

La Unión Europea y los países del Mercosur tienen previsto firmar el acuerdo el próximo 17 de enero en Asunción, tras más de dos décadas de negociaciones, en un contexto marcado por la oposición de varios Estados miembros y por las protestas del sector agrícola europeo, que denuncia posibles efectos de competencia desleal.

(Con información de EFE/EP)

