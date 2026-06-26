Senegal cumple y golea a Irak, pero dependerá del resto de selecciones para pasar a la siguiente ronda como tercera: los mejores momentos del partido en vídeo

Mundial 2026 - Senegal 5 - Irak 0 - ES

Senegal llegó a su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con la obligación de ganar y marcar varios goles para mejorar su diferencia y tener opciones de avanzar a la siguiente ronda como una de las mejores ocho terceras. Se presentaba complicado, pero el equipo africano cumplió con ese objetivo de manera contundente, superando ampliamente a Irak y convirtiéndose en la primera selección africana en marcar cinco goles en un solo partido mundialista. La actuación de Senegal en la segunda mitad fue determinante y los deja muy cerca de la siguiente ronda.

El entrenador Pape Thiaw tomó decisiones importantes desde el inicio, consciente de que el plan original no le estaba dando resultados. Por necesidad y buscando una reacción, realizó hasta cinco cambios en la alineación titular. La entrada de Diaw se debió a la lesión de Mendy, pero Thiaw también optó por dejar fuera a jugadores habituales como Koulibaly, Malick Diouf, Pape Gueye y Nico Jackson. Por su parte, Irak también presentó varias novedades en su once inicial. Graham Arnold, su técnico, introdujo cinco cambios, obligado en parte por la ausencia de Hussein, quien ya había tenido que abandonar el partido anterior contra Francia debido a una lesión.

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El partido se puso rápidamente de cara para Senegal. No habían pasado ni cinco minutos cuando Lamine Camara ejecutó un córner con mucha precisión y Seck, quien había ingresado en el equipo por Koulibaly, cabeceó el balón en el área sin marca. El gol, sin embargo, fue finalmente otorgado a Habib Diarra, quien también era una de las novedades en el equipo y tocó la pelota justo antes de que atravesara la línea de gol.

El partido entre Senegal e Irak (Reuters/John E Sokolowski)

Senegal sabía que debía seguir buscando más goles, y el panorama se aclaró aún más cuando, a los 13 minutos, el VAR intervino para llamar la atención del árbitro Anthony Taylor. Tras revisar la jugada, Taylor expulsó a Sulaka por sujetar a Mané cuando este se disponía a entrar en el área como último defensor. Esta expulsión dejó a Irak con uno menos en el campo y a Senegal con la oportunidad de aprovechar su superioridad.

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A pesar de jugar con un hombre más, el equipo africano no logró aumentar la ventaja antes del descanso. Basil, el portero iraquí, fue protagonista al detener con mucho esfuerzo un disparo desde la frontal, aunque terminó con molestias en el hombro. Esto obligó a un cambio en el segundo tiempo, cuando Basil tuvo que ceder su lugar a Hassan. Senegal, por momentos, se mostró impreciso y no logró generar demasiado peligro, salvo por un par de intentos de Jakobs y Mané. El equipo no se fue al vestuario con las mejores sensaciones.

La goleada de Senegal

La segunda parte comenzó con un Senegal mucho más decidido. En el minuto 55, Ismailïa Sarr amplió la ventaja empujando un pase de Lamine Camara después de una recuperación cerca del área rival. Antes de que se reanudara el juego, Pape Thiaw realizó un cuádruple cambio: ingresaron Pathé Ciss, Ndiaye, Nico Jackson y Pape Gueye. Este último, recordado por su gol en la final de la Copa África ante Marruecos, volvió a destacar al anotar con un potente disparo al palo largo en la primera pelota que tocó.

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El partido entre Senegal e Irak (REUTERS/Benoit Tessier)

Senegal tomó impulso y, tras la pausa de hidratación, Pape Gueye volvió a marcar, consiguiendo un doblete personal cuando aún quedaban más de veinte minutos de partido. Mané intentó sumarse a la fiesta con una vaselina que se estrelló en el poste. El equipo africano quería más y, en el minuto 82, Ndiaye cerró la cuenta con otro potente disparo que significó el quinto gol, certificando una goleada que deja a Senegal con muchas posibilidades de avanzar de ronda. Con el trabajo cumplido en el terreno de juego y una actuación sólida en el momento clave, Senegal queda a la espera de la confirmación matemática de su pase a la siguiente ronda, después de haber demostrado contundencia y efectividad en una jornada decisiva del torneo.