Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

El presidente de Argentina ha recibido la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo en la apertura de sus Cursos de Verano.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido este viernes en Madrid la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo en un acto en el que ha cargado contra la izquierda, ha defendido los valores judeocristianos y ha lanzado referencias directas a varios casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez.

La universidad ha justificado el reconocimiento por “su relevante papel como economista y docente, su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica y su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional” de Argentina. Ante unos 300 estudiantes, profesores y políticos, Milei ha inaugurado los Cursos de Verano CEU-María Cristina con una intervención de más de una hora.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, en la apertura de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en Madrid. (Matías Chiofalo/Europa Press)

“Las filtraciones sobre la mujer”

El mandatario ha afirmado que el mal “siempre viene de los rojos” y que “los terroristas siempre van a estar alineados con la izquierda, porque tienen un enemigo común que es el capitalismo de libre empresa”. “Por eso la izquierda y los terroristas desprecian a Israel, que es el bastión de Occidente”, ha añadido. También ha lanzado un dardo a la prensa al citar los mandamientos: “El ‘no mentirás’ se lo podríamos recordar todos los días a los periodistas que se dedican a vender las noticias”, ha dicho.

El momento más comentado del acto ha llegado cuando Milei ha sacado a relucir, sin nombrarle, a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha hecho al poner el ejemplo de un político corrupto para ilustrar su argumento sobre la moral en política: “Supongamos que no tenga las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado o 1 millón y medio en joyas”. A continuación ha añadido otra referencia a “las filtraciones sobre la mujer”, dirigida a Begoña Gómez, pareja de Sánchez, a quien ya en 2024 había llamado “corrupta” en público.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, en la apertura de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en Madrid. (Matías Chiofalo/Europa Press)

“Europa está atestada de regulaciones”

En el plano económico, Milei ha defendido con cifras su gestión en Argentina y ha atacado el modelo europeo: “Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones. Perdona que se lo diga tan directamente, pero vengo de un país que estaba repleto de regulaciones y hemos quitado 16.000 en dos años, a un ritmo de 17 por día”. Ha presentado sus recortes como “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”, equivalente a cinco puntos del PIB en un solo mes, que permitió reducir la deuda externa soberana en casi 50.000 millones de dólares sin subir impuestos ni expropiar nada. Y ha lanzado un aviso a España: “Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica”.

Milei llegó a la presidencia en 2023 “por cuatro años, con opción a cuatro más, que lo determinarán los argentinos el año que viene”, y ha asegurado que tras eso se retirará por completo de la política. “Me voy a ir a un campo alejado con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar conferencias. Y, sinceramente, no debería opinar más de nada una vez que esté fuera de la silla eléctrica”, ha dicho, con la metáfora que usa habitualmente para referirse a la presidencia.

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Javier Milei con Santiago Abascal en su visita a España.

El viaje del mandatario a España, de carácter privado, se extenderá hasta este sábado e incluirá reuniones con empresarios para fomentar las inversiones en Argentina. Este viernes tuvo un encuentro con el presidente de Vox, Santiago Abascal.