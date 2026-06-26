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Dembélé logra un hat-trick y Francia asegura el liderato del Grupo I con una goleada sobre Noruega: el resumen y los goles, en vídeo

El equipo de Solbakken reservó titulares y sufrió ante el despliegue ofensivo del conjunto francés en Foxborough

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Mundial 2026 - Francia 4 - Noruega 1 - ES

Ousmane Dembélé ha firmado un hat-trick y Francia ha cerrado con un 1-4 ante Noruega el liderato del Grupo I del Mundial 2026, un resultado que confirma el pleno de nueve puntos de los galos y les empareja en la siguiente ronda con Suecia, mientras los noruegos se medirán a Costa de Marfil.

El partido quedó prácticamente resuelto en la primera media hora: Dembélé marcó tres veces en 32 minutos, Noruega presentó un once con diez cambios respecto al choque ante Senegal y Erling Haaland se quedó en el banquillo por decisión de Stale Solbakken, que ya había avanzado rotaciones tras asegurar la clasificación.

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Francia salió con una delantera formada por Michael Olise, Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé, y dejó claro desde el arranque que no pensaba administrar esfuerzos. A los 20 segundos, Mbappé ya había estrellado un remate en el larguero en el Gillette Stadium de Foxborough.

Dembélé firma el triplete en media hora

El primer gol llegó en el minuto seis. Mbappé habilitó a Dembélé con un envío largo hacia la derecha y el extremo francés, tras recortar, definió con la pierna derecha al segundo palo ante Egil Selvik.

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Dembélé celebra con sus compañeros (REUTERS/Mike Segar)
Dembélé celebra con sus compañeros (REUTERS/Mike Segar)

El segundo tanto apareció en el 20 en una transición rápida que volvió a conectar a Mbappé con Dembélé. Esta vez, el atacante francés se perfiló hacia dentro y remató con la izquierda desde fuera del área para firmar el 0-2.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 Norway's Thelo Aasgaard reacts REUTERS/Jeenah Moon
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 Norway's Thelo Aasgaard reacts REUTERS/Jeenah Moon

Noruega reaccionó de inmediato. Thelo Aasgaard recortó distancias poco después del saque de centro y colocó el 1-2 antes de la media hora, en una de las pocas llegadas claras del conjunto nórdico en el primer tiempo.

Ousmane Dembélé celebra su hat-trick ante Noruega (REUTERS/Dylan Martinez)
Ousmane Dembélé celebra su hat-trick ante Noruega (REUTERS/Dylan Martinez)

La respuesta francesa fue inmediata y volvió a llevar la firma de Dembélé. En el minuto 31 o 32, culminó su triplete con otro remate al palo largo de Selvik y dejó el encuentro muy encarrilado antes del descanso.

Maignan detiene un penalti y Doué sentencia en el añadido

En la segunda parte, Noruega tuvo la opción de meterse en el partido. Oscar Bobb provocó un penalti y Jorgen Strand Larsen asumió el lanzamiento, pero Mike Maignan detuvo el disparo al lanzarse a su izquierda, una intervención que evitó el 2-3 y sostuvo la ventaja francesa.

Maignan detiene el penalti de Larsen (REUTERS/Dylan Martinez)
Maignan detiene el penalti de Larsen (REUTERS/Dylan Martinez)

El conjunto noruego mejoró tras el descanso y Bobb volvió a ser el futbolista más incisivo, aunque Maignan respondió de nuevo bajo palos. Ese tramo sostuvo la única fase en la que Francia dejó de dominar con claridad.

La decisión de Solbakken de introducir diez cambios delataba la prioridad noruega, que consistía en reservar fuerzas tras haber sellado ya el pase y evitar un mayor desgaste antes de las eliminatorias. Haaland, la gran referencia del equipo, ni siquiera fue titular en el duelo en el que se decidía la primera plaza.

El 1-4 definitivo lo firmó Désiré Doué ya en el tiempo añadido, de cabeza. Ese tanto elevó a nueve los goles de Francia en el torneo y consolidó a los galos como uno de los equipos más productivos de la fase de grupos.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs. Francia - Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 26 de junio de 2026. Desire Doue, de Francia, celebra el cuarto gol de su selección. REUTERS/Mike Segar
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs. Francia - Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 26 de junio de 2026. Desire Doue, de Francia, celebra el cuarto gol de su selección. REUTERS/Mike Segar

La noche dejó además un contraste individual, ya que Mbappé participó en dos de los goles de su selección y rozó el suyo desde el primer minuto, pero terminó sustituido sin marcar y sin acercarse a Lionel Messi en la carrera histórica de máximos goleadores mundialistas, mientras Dembélé cerró una actuación que le sitúa con cuatro goles en sus dos últimos partidos con la selección francesa.

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