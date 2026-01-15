España

Así es la vida del hombre más longevo de Cataluña: “Procuro molestar lo menos posible”

Joan Escudé celebra 110 años de vida rodeado de su familia y con una rutina marcada por la cocina

Joan Escudé, el hombre más longevo de Cataluña, ha cumplido 110 años y sigue sorprendiendo por su lucidez y memoria. Nacido en Capellades el 6 de enero de 1916, Escudé es uno de los cinco hombres más longevos de España y se encuentra entre las veinte personas de mayor edad del país, según el Gerontology Research Group. Vive en Barcelona junto a uno de sus hijos y mantiene una gran autonomía pese a su avanzada edad.

A lo largo de su vida, Escudé ha sido testigo de momentos clave en la historia de Cataluña y España. Recuerda en primera persona la proclamación de la Segunda República, el estallido de la Guerra Civil y los profundos cambios sociales y urbanos de Barcelona. Su testimonio es, en muchos aspectos, un recorrido por el siglo XX catalán, desde la pobreza rural hasta la gran ciudad moderna.

Su vida familiar también refleja esa transformación. Viudo, con dos hijos y dos nietos, Escudé ha logrado conservar una rutina independiente. A día de hoy, se ocupa de su desayuno y almuerzo, y sigue leyendo el diario cada mañana, además de resolver crucigramas para mantener activa la mente. “Procuro dar las menores molestias posibles”, resume.

Todos los detalles de su vida

La infancia de Escudé estuvo marcada por la adversidad. Su padre falleció cuando él apenas tenía 10 meses, lo que obligó a su madre, a su hermano y a él a mudarse a casa de la abuela. La familia atravesó dificultades económicas y Escudé recuerda que estrenar unas alpargatas era todo un acontecimiento. La ropa y la comida escaseaban, y durante años dependieron de la ayuda de familiares.

Algunos de sus recuerdos más antiguos tienen que ver con los primeros avances en su pueblo: la llegada del agua corriente a las casas, el paso de los cubiertos de madera a los de hierro y la instalación de la luz eléctrica. Estos cambios, que hoy pueden parecer menores, supusieron una auténtica revolución en la vida cotidiana.

En 1927, la madre de Escudé consiguió trabajo en una portería de Barcelona. El traslado a la capital abrió nuevas oportunidades para la familia. Escudé pudo ir al colegio y dejar atrás parte de las privaciones de su primera etapa. Uno de sus recuerdos más vivos de esa época es jugar al fútbol en la Gran Vía, cuando apenas pasaban vehículos y los niños podían apropiarse de las calles.

A lo largo de su vida laboral, el catalán trabajó en distintos oficios. En su juventud, comenzó en una empresa que fabricaba figuras de santos de yeso, aunque debió dejar ese empleo por el clima anticlerical de la época. Más adelante, reparó plumas estilográficas de la marca Parker y, tras la guerra, se dedicó a tareas comerciales en un taller de manipulados de papel. Gracias a este último trabajo pudo formar su familia y finalmente establecerse en Barcelona.

El día a día con 110 años

En la actualidad, Escudé disfruta cocinando platos sencillos como champiñones fritos o salteados de pollo con patatas y alcachofas. Entre sus preferencias también figuran los langostinos, la pasta y la fideuá. “La única preocupación que tengo es que la nevera esté llena”, confiesa, reflejando la importancia de mantener una rutina y disfrutar de las pequeñas cosas.

Aunque su movilidad está reducida, aún acude a buscar setas durante la temporada, y se siente orgulloso de poder seguir participando en la vida familiar. También mantiene el vínculo con el pasado al recordar el tiempo que pasó como soldado en la Guerra Civil y las experiencias que marcaron su juventud. La historia de Joan Escudé es la de una vida larga, llena de cambios y de adaptación, donde la sencillez y la calma se han convertido en sus mejores aliados para alcanzar los 110 años.

