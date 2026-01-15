Antonio Banderas sorprende a Pablo Motos al revelar que estuvo trabajando durante la boda de su hija: “Pero por teléfono“

Antonio Banderas en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Antonio Banderas atraviesa una de las etapas más intensas y reveladoras de su vida. A los 65 años, el actor malagueño compagina sus mejores años como director de teatro con el momento más importante de su vida personal, la boda de su únicia hija Stella del Carmen. Un acontecimiento que, lejos de responder a los códigos clásicos de las bodas de los socialités, se convirtió en una celebración cuidadosamente diseñada para preservar la intimidad familiar sin renunciar al estilo y el simbolismo.

El enlace tuvo lugar en España, una decisión cargada de significado para su padre. Stella, nacida en nuestro país y profundamente vinculada a la cultura su cultura, quiso sellar su matrimonio en un enclave histórico de la provincia de Valladolid. Durante varios días, el entorno fue blindado para evitar filtraciones: no se permitieron teléfonos móviles, el personal firmó acuerdos de confidencialidad y los accesos estuvieron estrictamente controlados. Una apuesta por la discreción que, paradójicamente, convirtió la boda en uno de los eventos más comentados del año.

Antonio Banderas ejerció como padrino y vivió el enlace con una mezcla de emoción y responsabilidad. Sin embargo, incluso en un momento tan señalado, su compromiso profesional no se detuvo por completo. El actor se encuentra plenamente inmerso en la dirección de Godspell, el musical que ha triunfado en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga y que inicia ahora una nueva etapa en Madrid. Durante su visita a El Hormiguero este miércoles, donde acudió para promocionar el espectáculo, confesó que mantuvo contacto constante con su equipo durante los días de la boda, atendiendo incluso asuntos del montaje a distancia: ”Estaba trabajando, pero por teléfono“.

El propio Pablo Motos se mostró sorprendido ante esta revelación: “¡El día de la boda de tu hija!”. Banderas explicó que el enlace coincidió con una fase clave de ensayos y que, pese a la celebración familiar, necesitaba estar disponible para coordinar decisiones: “Sí. Es que tuve que faltar cinco días durante el periodo de ensayos y tenía que tener una comunicación telefónica con los que se habían quedado allí“. Una anécdota que ilustra hasta qué punto el actor vive volcado en los proyectos culturales que impulsa, especialmente aquellos ligados a su ciudad natal.

Más allá del compromiso laboral, el intérprete compartió algunas pinceladas sobre cómo fue la ceremonia. Lejos de tradiciones previsibles, la pareja optó por un espacio con historia: "No fue una boda tradicional. Fue muy bonia. Había conocido el sitio donde lo hicimos. Una iglesia desconsagrada del siglo XII adherida a un parador. Precioso. Ella quería eso. Lo vio y se lo enseñé y ella me dijo que se quería casar allí. Tenía que ser en España, era un deseo porque nació aquí y se siente muy española“.

Sus comienzos en Madrid

La conversación en el plató de Antena 3 sirvió también para que Banderas repasara algunos episodios decisivos de su trayectoria. Desde sus inicios en Madrid, marcados por la precariedad y la incertidumbre, hasta el encuentro fortuito que cambiaría su destino profesional. Aquellos años de pensiones, dificultades económicas y pequeños gestos de solidaridad forman parte del relato vital de un actor que estuvo a punto de abandonar su sueño antes de encontrar su oportunidad sobre las tablas del Teatro María Guerrero.

“Me compré un libro de cómo cocinar palabras de mil maneras. No tenía ni un duro. Iba por la calle mirando entre los coches y la acera por si a alguien se le había caído una moneda. Viví en nueve pensiones el primer año, me iban echando de una a la otra porque no pagaba", explicó a Pablo Motos.

“Yo me había hecho amigo de un chico que servía en la cafetería del Teatro María Guerrero y me regalaba todas las noches un bocadillo de jamón y queso y un quinto de cerveza. Hubo una época que era lo único que comía”, pero una de esas noches conoció a Alicia Moreno, la hija Núria Espert, quien al día siguiente le animó a que fuera a leer una obra. Ese punto de inflexión le condujo a formar parte del Centro Dramático Nacional y, poco después, a cruzarse con Pedro Almodóvar, una figura determinante en su carrera. A partir de ahí, su proyección internacional fue imparable, con una sólida trayectoria que le llevó a Hollywood y lo consolidó como uno de los grandes nombres del cine español.