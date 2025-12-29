Las bodas más espectaculares del 2025: del polémico ‘sí, quiero’ de Cayetano Martínez de Irujo al estilo gótico de Stella del Carmen

Bodas del 2025 (INFOBAE ESPAÑA).

Hay celebraciones que marcan una vida y otras que, además, se convierten en portada de revista. Las bodas pertenecen a ambas categorías. Son rituales cargados de emoción, simbolismo y memoria, pero cuando quienes se dan el “sí, quiero” forman parte del universo mediático, el interés se multiplica. No solo importa el amor que se celebra, sino el escenario elegido, la estética, los invitados y cada pequeño gesto que acaba construyendo un relato que trasciende lo privado.

El año 2025 ha sido especialmente prolífico en enlaces protagonizados por caras conocidas, muchas de ellas vinculadas al mundo del entretenimiento televisivo y a la aristocracia. Desde ceremonias íntimas hasta celebraciones multitudinarias, desde bodas sorpresa hasta enlaces retransmitidos dentro de programas de televisión, el calendario nupcial ha ofrecido una radiografía muy diversa de cómo los famosos entienden hoy el matrimonio: menos corsés, más personalidad y una clara apuesta por lo emocional.

Lejos quedaron los enlaces previsibles. Las bodas de este año han demostrado que no existe un único modelo válido. Algunas parejas han apostado por la discreción absoluta; otras, por compartir cada instante con el público. Fincas históricas, playas paradisíacas, monasterios centenarios o incluso escenarios televisivos han servido de telón de fondo para historias muy distintas, pero unidas por un mismo denominador común: la voluntad de celebrar el amor a medida.

Entre los nombres que han pasado por el altar en 2025 se encuentran Marta López, Susana Molina, Arancha Morales o Marta Peñate, junto a otros rostros del mundo cultural y social como Stella del Carmen Banderas, Jaime Lorente o Cayetano Martínez de Irujo. Cada enlace ha tenido su propio tono y narrativa.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

Jaime Lorente y Marta Goenaga: del rodaje al altar

El actor Jaime Lorente y Marta Goenaga se dieron el “sí, quiero” el 7 de junio en el Castillo de Batres, en Madrid. La pareja, que se conoció durante el rodaje de La casa de papel, celebró su boda tras cinco años de relación y con dos hijos en común.

Marta eligió un vestido de Rosa Clará y la lista de invitados reunió a compañeros de profesión como Álvaro Morte, Álvaro Cervantes y Daniel Écija. El ambiente fue una mezcla de celebración familiar y reencuentro profesional.

Portada de '¡Hola!' del 11 de junio.

Susana Molina y Guille Valle: celebrar sin artificios

El 13 de junio, Susana Molina y Guille Valle sellaron su historia en la finca El Gasco, a las afueras de Madrid. Rodeados de más de 200 invitados, optaron por una ceremonia civil en plena naturaleza, con votos personalizados y un ambiente muy alejado del protocolo rígido.

La novia confió su vestido a Bea Claro, con un diseño de líneas depuradas y detalles delicados. La jornada estuvo marcada por pequeños gestos personales: los perros de la pareja participaron en la ceremonia y un familiar cercano ejerció de oficiante. Tras el enlace, la celebración se transformó en una larga noche de música y baile.

Portada de la revista 'Semana' del 18 de junio de 2025.

Belén Écija y Jaime Sánchez: Menorca como escenario sentimental

La actriz Belén Écija, hija de Belén Rueda y Daniel Écija, eligió Menorca para celebrar su boda con Jaime Sánchez el 14 de junio, en una ceremonia cargada de simbolismo personal. El enlace tuvo lugar en la parroquia de San Climent, un enclave muy ligado a la infancia de la novia, que ha pasado largos veranos en la isla desde pequeña, convirtiendo el día en un regreso emocional a sus orígenes.

La celebración combinó tradición y frescura: la novia sorprendió con tres cambios de vestido, mientras que los novios sustituyeron la clásica tarta por una ensaimada, guiño claro a la cultura local. Entre los casi 300 invitados se dejaron ver numerosos rostros conocidos del cine, la televisión y las redes sociales, en una boda animada, luminosa y con marcado espíritu mediterráneo.

Belén Écija y Jaime Sánchez el día de su boda (INSTAGRAM).

Jaime Cantizano y Miguel García: celebración tras la intimidad

El presentador Jaime Cantizano y Miguel García Golding optaron por un formato doble para su enlace: primero, una boda discreta en Jerez de la Frontera, y una semana después, el 21 de junio, una gran celebración al igual que Lorente en el Castillo de Batres, a las afueras de Madrid. Fue en este segundo encuentro donde compartieron su felicidad con cerca de 200 invitados, entre ellos numerosos amigos del mundo de la televisión y la cultura.

La estética del enlace apostó por la elegancia clásica, con ambos novios luciendo chaquetas blancas combinadas con pantalón negro, en perfecta sintonía. La jornada transcurrió entre discursos emotivos, música y reencuentros, consolidando una celebración que equilibró intimidad y proyección pública sin renunciar a la personalidad de la pareja.

Jaime Cantizano y Miguel García Golding tras darse el 'sí quiero', a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Marta López y Alejandro Huerta: emoción, familia y dos vestidos

La colaboradora de Telecinco Marta López eligió el 28 de junio para sellar su relación con Alejandro Huerta. El lugar escogido fue El Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, un enclave amplio y elegante que permitió una celebración civil al aire libre rodeada de jardines y fuentes.

Uno de los momentos más comentados fue la entrada de la novia, acompañada por su hijo pequeño, una imagen que reforzó el carácter familiar del enlace. Marta apostó por dos vestidos diferentes a lo largo del día: uno más sobrio y clásico para la ceremonia y otro con un aire más festivo para la celebración posterior. El gesto de entregar el ramo a su amiga Makoke, quien tuvo que cancelar su boda este año por la enfermedad de su nuera, no pasó desapercibido y se interpretó como un guiño cargado de simbolismo.

Portada de la revista 'Lecturas' el 2 de julio (LECTURAS).

Marta Peñate y Tony Spina: amor en Honduras

Pocas bodas han generado tanto comentario como la de Marta Peñate y Tony Spina. El enlace se celebró en los Cayos Cochinos, en Honduras, en pleno desarrollo de Supervivientes All Stars. La ceremonia formó parte del propio programa, donde la canaria cumplió el sueño que su ahora marido llevaba tanto tiempo pidiéndole.

Con el mar como escenario y un grupo reducido de invitados, compañeros del reality participaron activamente en el momento. Hubo entrega de anillos, música en directo y palabras cargadas de emoción. “Estoy tan enamorado y sé que va a ser para siempre, te he elegido compañera de vida”, le decía Tony a Marta, visiblemente emocionado, en uno de los momentos más recordados del formato.

Marta Peñate y Tony Spina se casan en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Pablo López y Laura Rubio: una historia que se celebra dos veces

El cantante Pablo López y Laura Rubio, a quienes unió el programa La Voz en 2017, decidieron celebrar su amor en dos tiempos. Primero, con una ceremonia religiosa e íntima en Madrid, y más tarde, el 20 de septiembre, con una gran fiesta en la finca La Casería de Tomillos, en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, rodeados de familiares y amigos.

El evento reunió a unos 300 invitados y destacó por su cuidada organización y ambiente festivo. Según estimaciones del sector, el presupuesto del enlace se situó entre los 30.000 y 40.000 euros, reflejo de una celebración pensada para compartir, sin perder la cercanía que siempre ha caracterizado a la pareja, tanto dentro como fuera de los focos.

Pablo López y Laura Rubio atienden y posan para la prensa, a 20 de septiembre de 2025, en Alcalá del Valle (Cádiz). (Europa Press).

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: tradición y legado

El 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan contrajeron matrimonio en la iglesia de los Gitanos, en Sevilla, tras nueve años de relación. El lugar tenía un fuerte valor simbólico para el novio, ya que allí reposan parte de las cenizas de la duquesa de Alba. La novia lució un vestido diseñado a medida por Navascués, con bordados inspirados en elementos vinculados a la Casa de Alba. Tras la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron a la finca Las Arroyuelas, donde se celebró el banquete con unos 250 asistentes, entre ellos numerosas personalidades del ámbito social.

Pero antes, a la salida del templo, mientras los novios se preparaban para subir al tradicional carruaje, el duque reaccionó de manera airada ante los periodistas que se acercaron más de lo previsto, reclamando respeto y defendiendo que había delimitado un espacio para la prensa que fue ignorado. Su esposa, por el contrario, mantuvo la compostura, saludando a los medios y a los curiosos, generando un contraste evidente que llamó la atención y se viralizó rápidamente. Al día siguiente, Cayetano ofreció su versión en el programa D Corazón, explicando que su molestia no era con todos los periodistas, sino con quienes invadieron el área acotada, y agradeciendo a quienes respetaron su espacio.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a su salida de la Iglesia de los Gitanos de Sevilla tras haber contraído Matrimonio este sábado. (EFE/Raúl Caro).

Stella Banderas y Alex Gruszynski: una boda con estética cinematográfica

El 18 de octubre, Stella del Carmen Banderas se casó con Alex Gruszynski en La Abadía de Retuerta LeDomaine, en Valladolid. El monasterio, cargado de historia, fue el escenario de una boda privada que reunió a unas 200 personas del entorno personal y familiar de la pareja.

La novia apostó por una estética gótica y sofisticada, con un vestido de encaje de Rodarte y un ramo de calas negras. Las damas de honor, vestidas de negro, reforzaron esa atmósfera poco habitual en bodas tradicionales. Entre los invitados se encontraban Antonio Banderas, Melanie Griffith, Dakota Johnson, Tippi Hedren y las hijas de Barack Obama, amigas cercanas de Stella.

Stella del Carmen, llegando al altar del brazo de su padre, Antonio Banderas. (Instagram)

Alberto Herrera y Blanca Llandres: boda adelantada

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, Alberto Herrera, contrajo matrimonio con Blanca Llandres el 18 de octubre en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda, un enclave muy ligado a la historia personal y familiar del novio. La pareja retomó los preparativos en otoño de 2024 y, aunque no tenían previsto pasar por el altar a corto plazo, la llegada de su primer hijo en común aceleró la decisión, convirtiendo el enlace en una celebración marcada por la ilusión y el momento vital que atraviesan.

La novia lució un diseño a medida firmado por Nicolás Montenegro, mientras que Mariló Montero ejerció de madrina en una ceremonia sobria y emotiva. Tras el “sí, quiero”, los invitados se trasladaron a la finca Casa Marbella, donde tuvo lugar el banquete, en un ambiente elegante y familiar, alejado de los grandes alardes mediáticos y centrado en celebrar una historia que avanza al ritmo que marca la vida.

Portada de la revista 'Lecturas'.

Arancha Morales y Jorge Marrón: una boda anunciada a posteriori

La presentadora de Informativos Telecinco Arancha Morales sorprendió al anunciar que se había casado con Jorge Marrón. El enlace tuvo lugar el 28 de octubre y fue compartido por los propios protagonistas una vez celebrado, rompiendo con la habitual anticipación mediática.

La estética del enlace se alejó de los vestidos tradicionales. Arancha eligió un conjunto de pantalón bombacho y blusa de cuello alto con lazada, firmado por Silvia Fernández. Jorge Marrón apostó por un traje blanco combinado con camisa negra y zapatos rojos. El hijo del matrimonio, Gael, tuvo un papel destacado, integrándose de forma natural en la celebración y en el estilismo de ambos.

Arancha Morales y Jorge Marrón en su boda (INSTAGRAM).