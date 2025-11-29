España

Antonio Banderas, protagonista de la Navidad de Málaga: el actor encendió las emblemáticas luces de la calle Larios

El malagueño acudió al evento con su pareja Nicole Kimpel y su socio Domingo Merlín

Antonio Banderas inaugura la Navidad
Antonio Banderas inaugura la Navidad de Málaga (Europa Press / Instagram)

Toda España se está inundando de espíritu navideño. Murcia acaparó todos los titulares con la presencia del actor internacional Richard Gere durante el encendido de su árbol de Navidad, pero Málaga no se ha quedado corta y también contó con un invitado muy especial. Antonio Banderas se dejó ver con su novia Nicole Kimpel durante el espectáculo luminoso de su ciudad natal.

Una esplendorosa multitud de malagueños asistieron al tradicional encendido de la calle Larios y Banderas fue como un ciudadano de a pie más. Antes del gran momento, la ciudad preparó un pequeño espectáculo con música que ambientó al público. Este año la novedad era la incorporación de nuevos elementos decorativos y un diseño común para toda la avenida con la que han conseguido formular un gran impacto visual.

Banderas estaba acompañado también de Domingo Merlín, que colabora con él en sus proyectos. Juntos dieron al botón con el que se llenó de luces la famosa calle ante la presencia del alcalde de la capital de provincia, Francisco de la Torre. La complicidad entre ellos contagió la felicidad a los asistentes, que ya están acostumbrados a recibir estos calurosos gestos de parte del intérprete de La piel que habito.

Antonio Banderas enciende las luces
Antonio Banderas enciende las luces de la calle Larios de Málaga (Instagram)

Las luces de la calle Larios

El espectáculo previo fue todo un homenaje al trabajo del actor y su compañero en sus producciones teatrales con una puesta en escena diseñada exclusivamente para la inauguración. Se trataba de una referencia Imagine, uno de los shows que ambos han creado y que actualmente se encuentra en el centro de artes escénicas Shorlin con una mezcla de música, teatro y circo.

Hasta 350.000 luces LED pasaron a iluminar la calle Larios. En total forman 16 rosetones de 5 metros en los que se representa a través de diferentes dibujos el misterio de la Navidad. También se encuentran allí 32 columnas laterales y 32 estelas a lo largo de los 300 metros de calle.

Los looks de Antonio Banderas y Nicole Kempel

El actor se presentó al evento con un estilismo en el que se reflejaba su esencia de siempre, pero con un toque casual. Llevaba una cazadora de cuero negra con tachuelas combinada con una camiseta básica, también negra, y un pantalón blanco en contraste. Una gorra para atrás ponía el sello gamberro que Banderas sigue manteniendo a sus 65 años.

Antonio Banderas, en la alfombra roja de la gala de los Latin Grammy en Sevilla

Por otro lado, Nicole Kempel dejó el protagonismo a su pareja, así que no llegó a subir al escenario. Desde el inicio de su relación, Kempel y Banderas siempre se han apoyado acudiendo juntos a los eventos más importantes. De esta manera, siempre han mostrado una imagen férrea de lo unidos que están delante y detrás de las cámaras.

La empresaria también optó por un estilo casual, aunque los detalles lo elevaron para hacerlo de lo más elegante. Un abrigo negro con brillantes la protegía del fresco de noviembre, mientras que el pelo se lo dejó suelto y ligeramente ondulado. En conjunto, consiguió el look perfecto para disfrutar del acontecimiento sin llamar demasiado la atención.

