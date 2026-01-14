El Gobierno valora retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes: Yolanda Díaz habla con Urtasun y “resolverá estos días”

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

Julio Iglesias está en el centro del debate desde que este martes eldiario.es difundió el resultado de una investigación de tres años con testimonios y pruebas documentales. Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaban en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas denuncian haber sufrido agresiones sexuales, así como haber desempeñado su labor ambiente de control, acoso y terror. La política se ha subido al escándalo y las posturas son muy distintas. Otros han preferido mantenerse neutrales o en silencio, caso del PP.

Pero no todo el PP. Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa del artista y rechaza la petición de Más Madrid de retirarle la Medalla de Oro de la Comunidad. Su gobierno, zanjó, “jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos”. Lo mismo se le plantea al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Julio Iglesias es Hijo Predilecto de la capital desde 2015.

Sin embargo, quienes señalan a Díaz Ayuso y a Martínez-Almeida también tienen una responsabilidad entre manos. Iglesias fue distinguido en 2010 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y correspondería al Ministerio de Cultura, al Gobierno de Pedro Sánchez, hacer algo al respecto. Cultura es una cartera que ostenta Sumar en la persona de Ernest Urtasun. Este miércoles, Yolanda Díaz ha sido entrevistada en La hora de La 1, en TVE, y ha sido preguntada al respecto.

Julio Iglesias, ovacionado en un acto. (Reuters/Brian Snyder)

“Lo que estamos conociendo da terror”

Para Díaz, “la investigación que estamos conociendo da terror, da pánico porque se concentran todas las vulneraciones de los Derechos Humanos en mujeres en una posición de debilidad extrema”. La dirigente ha expresado su “condena rotunda y apoyo inmediato a las víctimas”, a las que ha animado a que “prosigan”. También ha felicitado a las periodistas que firman esta relevante información en eldiario.es, que son Elena Cabrera y Ana Requena Aguilar.

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar en el Gobierno asegura que Díaz Ayuso “se coloca del lado de la violación de los Derechos Humanos y por tanto del machismo” al “colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor”. Pero dice que le “preocupa más” Alberto Núñez Feijóo, quien aún no se ha pronunciado. “Hace cuatro años que está en Madrid y hace cuatro años que no sabemos lo que opina sobre nada”, ha criticado.

“Es muy grave -ha continuado Díaz-. La señora Ayuso está educando a nuestros hijos y nuestras hijas. No es falta de empatía. Con carácter presunto, uno debe colocarse del lado correcto, que son las víctimas”, ha opinado.

Yolanda Díaz y Ernest Urtasun. (Europa Press)

“He hablado con él a primerísima hora”

En este punto, el presentador, Álex Barreiro -en sustitución de Silvia Intxaurrondo este miércoles- ha recordado a Díaz que el Gobierno tiene en sus manos decidir sobre la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. La vicepresidenta ha respondido que ese asunto no estaba en el orden del día del Consejo de Ministros este martes, pero ha añadido: “He hablado con el ministro -Urtasun- a primerísima hora sobre esta materia y resolverá estos días”.

Las denuncias contra Iglesias no solo son mediáticas. El caso está judicializado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional trabaja en él. Y las reacciones no solo son políticas. La más relevante tuvo lugar desde el mundo editorial. Libros del Asteroide, que publicó una biografía sobre el artista de gran éxito en ventas, El español que enamoró al mundo, de Ignacio Peyró, emitió un comunicado para expresar su condena a cualquier forma de abuso y anunciar “una edición revisada y actualizada” a la luz de estas nuevas informaciones.