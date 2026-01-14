Vaitiale y Makoke, exparejas de Julio Iglesias, inciden en la caballerosidad del cantante en el especial de Telecinco

El artista Julio Iglesias recibe el título honorífico durante el concierto de graduación del Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 8 de mayo de 2015. / REUTERS - Brian Snyder - Archivo

“Tras casi 60 años de una carrera que parecía intachable”. Así daba comienzo el especial de Telecinco dedicado a las acusaciones de dos exempleadas hacia Julio Iglesias por agresión sexual, las cuales se habrían producido en 2021. La exclusiva la ha lanzado este martes 13 de diciembre el periódico digital español eldiario.es y el canal estadounidense en castellano Univision. Ante la noticia, amistades y exparejas han salido en defensa de Iglesias sin más argumentos que el estar “atónitos” ante lo ahora publicado y apuntar a su caballerosidad.

La investigación tras el reportaje de ambos medios aborda el entorno de control, humillaciones y abuso de poder que relatan las dos denunciantes, durante su etapa laboral con el cantante en el Caribe. Ambas mujeres han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Madrid, contra el cantante. A raíz de la noticia, medios nacionales e internacionales se han hecho eco, así como han aflorado análisis al respecto alrededor del mundo, tal y como ha señalado la corresponsal Rosa Conde.

Uno de ellos es el especial de Telecinco en De Viernes, que ha contado con la presencia de Santi Acosta y Beatriz Archidona como conductores del programa, además de una multitud de colaboradores, tanto desde el plató como a distancia. Los tertulianos habituales, entre ellos Lydia Lozano, Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León y Antonio Rossi han estado presentes en el programa.

Al encuentro también ha acudido Elena Cabrera, una de las periodistas que ha destapado el caso; una pequeña parte del círculo de amistades de Julio Iglesias (Ana Obregón, Rosa Villacastín, José Miguel Fernández Sastrón); el exmanager del cantante (Fernán Martínez); así como dos exparejas de Iglesias (Vaitiale y Makoke).

Ana Obregón afirma que Julio Iglesias “trataba de maravilla” a sus empleadas

Ana Obregón, amiga del cantante, ha sido una de las invitadas al especial informativo. La actriz ha recalcado, nada más iniciarse el programa, que no posee novedades desde la exclusiva de eldiario.es y Univision. No obstante, ha asegurado que habló con él hace unos días y afirma que “nadie puede poner en duda el valor del cantante“.

Obregón vivió en su casa durante dos años y medio en su juventud (el cantante estaba en la treintena), por lo que se considera con la potestad de afirmar que Julio Iglesias “las trataba de maravilla”, en referencia al personal de servicio. “No lo reconozco, a este Julio del que hablan”, ha sentenciado la cantante.

‘Me gustan las mujeres, me gusta el vino; y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido’ es una de las canciones más reconocidas del artista. En la misma línea, Obregón ha reiterado que Iglesias “es un mujeriego”, pero que este adjetivo no le exime de “la presunción de inocencia”. Por ello, reitera que “no da crédito” porque si algo le gustó, “fue su caballerosidad”.

En cuanto a su postura con las víctimas, la artista ha afirmado que “a una víctima de acoso, se la puede creer o no se la puede creer”. En su caso, se decanta por Iglesias, aunque afirma que eso “no significa que no apoye a las mujeres” que han señalado al cantante.

Elena Cabrera, una de las periodistas que ha dado la exclusiva, confía en la Justicia española

Elena Cabrera, una de las periodistas que ha destapado el escándalo, se ha conectado en directo al especial de Telecinco. Ante la pregunta de los presentadores sobre si falta información por destaparse, Cabrera ha señalado que agrupar todas las dinámicas que se daban dentro de la casa del cantante en un solo día, es tarea complicada, por lo que irán desgranando los detalles.

En cuanto a la dinámica del trabajo de investigación realizado, Cabrera confía en la Justicia española, después de que las dos mujeres que han acusado al cantante se hayan dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para denunciar a Julio Iglesias. Ante la pregunta de los presentadores sobre por qué han denunciado en España, la periodista ha incidido en la gravedad de los hechos, más aún al venir de alguien que ha supuesto “una marca en España”.

Rosa Villacastín se dirige a Ana Obregón: “Me das un poco de vergüenza como mujer”

La periodista Rosa Villacastín, amiga de Julio Iglesias, ha mantenido una postura contraria a la de Ana Obregón, a quien le ha reprochado sus palabras: “Me das un poco de vergüenza como mujer”. Villacastín ha admitido que no ha visto ‘la cara B’ de Julio Iglesias, como la califica el presentador, pero se sitúa de parte de las denunciantes.

La periodista Rosa Villacastín, en 'D Corazón', en mayo de 2024. / Archivo

La periodista ha ahondado en sus mismas palabras, pero ha subrayado que “lo que cuenta la chica, como mujer, es lo más denigrante”. Por ello, se ha enfrentado a Ana Obregón al reprocharle que “no has tenido ni una palabra de piedad hacia esas mujeres”. Además, ha querido contradecir el testimonio de varios partícipes en el programa al incidir en que “esto no lo hace él cuando invita a la gente a su casa”, en relación con los presuntos abusos sexuales del cantante a sus ex empleadas.

Quienes fueron parejas de Julio Iglesias dan su testimonio: “Me enganchó su caballerosidad”

La primera expareja de Julio Iglesias en aparecer en antena ha sido Vaitiare, actriz de televisión, quien ha afirmado estar “en shock” ante lo publicado. Vaitiare fue la primera mujer que acusó a Julio Iglesias de prácticas comprometidas, al señalar que el cantante la obligaba a consumir drogas para luego mantener relaciones sexuales. No obstante, ha señalado que “no conocía nada anterior, antes de escuchar eso esta mañana”.

Makoke afirma estar "en shock" tras las acusaciones hacia Julio Iglesias, de quien fue pareja. / Archivo

En la misma línea, ha participado Makoke en De Viernes. Pese a que la modelo ha negado que fueran pareja formal en su momento, sí ha apuntado que ella tenía 19 años cuando conoció a Julio Iglesias, quien tenía 46 por aquel entonces. Con él mantuvo encuentros en Miami durante seis meses, con el que convivió. “Él sí era un hombre posesivo”, ha señalado, pero “me enganchó su caballerosidad”.

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

Por su parte, Vaitiale ha incidido que, pese a la publicación del libro donde relata el maltrato de Iglesias hacia ella (Muñeca de trapo. Mi vida con Julio Iglesias, 2010), “somos amigos”. En su aportación en Telecinco ha sido escueta y ha reiterado que no quiere hablar de lo sucedido.