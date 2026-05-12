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Messi ensancha su patrimonio en Barcelona ante su posible vuelta a España: compra las galerías Wagner por 11,5 millones de euros

A través de una de sus empresas, el futbolista argentino se ha hecho con un espacio de 4.000 metros cuadrados destinado al alquiler de oficinas

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Leo Messi compra el edificio de las antiguas galerías Via Wagner de Turó Park en Barcelona (Europa Press / Reuters)
Leo Messi compra el edificio de las antiguas galerías Via Wagner de Turó Park en Barcelona (Europa Press / Reuters)

Leo Messi ha formalizado la adquisición de las antiguas galerías Wagner, tal y como informa Europa Press. Se trata de un local de 4.000 metros cuadrados situado en la exclusiva zona de Turó Park, en Barcelona, que llevaba más de tres décadas cerrado y en estado de abandono. El futbolista ha abonado 11,5 millones de euros a través de su sociedad Edificio Rostower Socimi con el propósito de rehabilitar el edificio por completo y destinarlo al alquiler como complejo de oficinas, lo que ha suscitado ya el interés de fondos de primer nivel del ámbito financiero.

La compra de este activo inmobiliario en Sarrià-Sant Gervasi supone la recuperación de un espacio de 4.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y una terraza amplia, que permanecía bloqueado desde 1993 a raíz de desacuerdos entre sus antiguos copropietarios. El nuevo complejo iniciará su actividad dentro de un año como mínimo, una vez que concluyan las obras de reforma integral dirigidas por los arquitectos Jordi Artigas, de OUA, y Alejandro Fernández, de EstudioFaas. Actualmente está en curso la tramitación de la licencia municipal para dichos trabajos.

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Las galerías Wagner estaban en manos de Santomera Bay, firma de inversión privada liderada por Alejandro Alcaraz, que gestionó la adquisición progresiva de participaciones a cerca de 100 pequeños propietarios a través del vehículo Crandon, culminando la operación en 2025 por un importe total de 10 millones de euros. El objetivo inicial era su reventa a un operador inmobiliario relevante, propósito que ha cristalizado con la compra realizada por Messi.

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

La unión de Messi con Barcelona

Desde el ‘private office’ Santomera Bay, responsables de la venta, subrayan que la operación supone una “señal de confianza al mercado internacional”, al situar Barcelona de nuevo en el radar de los grandes inversores institucionales y del sector inmobiliario de alto valor. La entrada de Leo Messi en este emblemático inmueble refuerza su papel como inversor en la ciudad donde vivió durante más de 20 años.

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No es el primer movimiento empresarial del exjugador del Barça en el mercado de oficinas barcelonés: Edificio Rostower Socimi ya explota el complejo Rostower en l’Antiga Esquerra de l’Eixample, vecindad próxima al hospital Clínic, y suma en su cartera otros activos como hoteles residenciales en Pedralbes que se alquilan a deportistas. A todo ello se añaden la cadena MiM Hotels, gestionada por Meliá y con presencia en localidades como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Andorra y Sotogrande (Cádiz), así como los restaurantes Hincha, liderados por el chef Nandu Jubany.

La lujosa mansión de Messi en Barcelona
La lujosa mansión de Messi en Barcelona

La reciente operación con las galerías Wagner, valorada en 11,5 millones de euros, amplía esa red de inversiones y contribuye a diversificar aún más el patrimonio gestionado por la familia Messi. El interés mostrado por operadores financieros de primera categoría posiciona el inmueble como una nueva referencia estratégica en la economía productiva de Barcelona, que podría consolidarse cuando el espacio entre en funcionamiento tras la rehabilitación prevista.

El posible regreso de Messi a España

El último movimiento inmobiliario del futbolista argentino se produce en paralelo a otras iniciativas recientes que reavivan las especulaciones sobre su eventual regreso a España. Messi ha protagonizado adquisiciones como la compra del club UE Cornellà, además de promover la construcción de tres viviendas para sus hijos en Castelldefels (Barcelona).

Además, según informaba Vanitatis, diversos comentarios de personas del entorno directo de la familia Messi alimentan la hipótesis de que el retorno a Barcelona podría materializarse para el curso 2027-2028, una vez finalizada su etapa deportiva en Miami. Algunos padres del círculo escolar de la familia han trasladado al citado medio su impresión de que el jugador contemplaría esa opción.

Leo Messi en montaje de Infobae (Reuters / Google Earth)
Leo Messi en montaje de Infobae (Reuters / Google Earth)

El componente emocional unido a Barcelona permanece vigente, en paralelo al mantenimiento de los intereses empresariales de los Messi en Cataluña, pese al traslado de su holding a Andorra en 2025. De este modo, la adquisición de las galerías Wagner no solo restaura un espacio histórico de la ciudad, sino que ilustra el peso que continúan teniendo los lazos económicos y afectivos de la familia del futbolista con Barcelona.

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