Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

Julio Iglesias agredió sexualmente a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta que trabajaron en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas, según cuentan ellas a eldiario.es y a la cadena Univisión, que difunden este martes el resultado de una minuciosa investigación. La noticia, de gran impacto, ha saltado a la política. Más Madrid ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que retire la Medalla de la Comunidad concedida al cantante. Se trata de la más alta distinción que otorga el gobierno autonómico.

“Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido”, ha defendido la portavoz del partido, Manuela Bergerot, en X. Díaz Ayuso no ha tardado en reaccionar a la noticia y lo ha hecho de una forma similar a cuando el acusado fue Plácido Domingo. Asegura que no se va a sumar “jamás” al “desprestigio” de Iglesias, “el cantante más universal de todos”. Lo ha hecho también en redes sociales, donde ha aconsejado “prudencia” a Más Madrid: “Yo creo que siempre tratan de ir más allá en todo este tipo de cuestiones”.

La presidenta ha aprovechado también para acusar a la “ultraizquierda” de “silencio cómplice” con las mujeres violadas y atacadas en países como Irán.

(Noticia en ampliación)