El libro sobre Julio Iglesias escrito por Ignacio Peyró, en entredicho tras las acusaciones de abuso sexual contra el cantante: “habrá que actualizarlo”

Ignacio Peyró y su particular biografía en la que defendía la carrera de Julio Iglesias.

‘Extrabajadoras’ de las mansiones de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales, según ha informado en exclusiva elDiario.es tras una investigación periodística prolongada durante más de tres años.

Este reportaje ha implicado la recopilación de testimonios directos y documentación adicional que abarca entrevistas en varios países y la colaboración de un equipo periodístico internacional.

La investigación, dirigida por la redactora jefa de Cultura del medio, Elena Cabrera, comenzó en enero de 2023, cuando una fuente cercana a una de las supuestas víctimas se puso en contacto con el medio. A partir de ese primer testimonio indirecto, el equipo ha rastreado y localizado a varias mujeres, todas ellas antiguas empleadas en las residencias de Iglesias en República Dominicana y Bahamas. Dos de ellas han accedido a relatar ante las cámaras episodios que incluyen penetraciones, tocamientos, bofetadas y distintas formas de vejaciones físicas y verbales supuestamente cometidas por Julio Iglesias.

El medio ha informado de que no se ha limitado a recoger los testimonios de estas mujeres. El equipo se ha desplazado a ciudades como Punta Cana, Nassau y Miami para contrastar sus relatos, contactar con más de una docena de ‘extrabajadores’ de Iglesias y recopilar material probatorio, entre ellos, pruebas médicas y otros documentos que respaldarían las acusaciones. Los relatos aportados por las ‘extrabajadoras’ resultan coherentes entre sí y coinciden con otros testimonios recogidos en el marco de la investigación.

16/12/2011 Julio Iglesias, en una imagen de archivo 16/12/2011 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La redacción del medio describe el patrón compartido por las víctimas: mujeres jóvenes, procedentes de barrios empobrecidos, empleadas como internas y seleccionadas en base a su aspecto físico (habitualmente se les pedían cinco fotografías al solicitar el puesto). Durante su estancia en las mansiones, según los testimonios, se les prohibía tener pareja y en ocasiones ni siquiera podían salir. Una de ellas asegura: “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”.

La publicación subraya que los hechos no se remontan a décadas pasadas, sino que datan de 2021, cuando Iglesias tenía 77 años y las afectadas trabajaban para él. elDiario.es sostiene que las secuelas de lo ocurrido continúan, y que las mujeres han decidido contar su historia para evitar que episodios similares se repitan.

Proceso de investigación y protección de las fuentes

Desde la toma de contacto inicial en 2023, el desarrollo de la investigación ha requerido una gestión especialmente discreta, hasta el punto de que solo unos pocos miembros del equipo conocían el caso en profundidad. Elena Cabrera ha sido la primera en investigar el caso y, con el paso del tiempo, se han incorporado otros periodistas de la redacción junto a colaboradores de Univision Noticias. Durante un año han mantenido numerosas entrevistas con las mujeres y otros ‘extrabajadores’, comprobando la solidez y persistencia de sus relatos.

En paralelo al trabajo de campo, dos equipos jurídicos, uno en España y otro en Estados Unidos, han supervisado toda la investigación para garantizar que cada dato y declaración estuvieran verificados y fueran defendibles ante posibles acciones legales (algo que, según la redacción, se ha tenido muy presente en la preparación y publicación de la exclusiva).

La construcción del personaje público

Simultáneamente al eco de recientes acusaciones y la investigación periodística, la figura de Julio Iglesias ha vuelto a ser objeto de revisión biográfica gracias al libro El español que enamoró al mundo, escrito por Ignacio Peyró y publicado por Libros del Asteroide. Peyró, escritor y director del Instituto Cervantes en Roma, se encargó de abordar la vida del artista desde sus orígenes familiares y deportivos hasta su ascenso como estrella internacional, y exploraba las razones por las que Iglesias había sido tradicionalmente marginado del canon cultural pese a su repercusión global.

Según expuso el propio autor a Infobae, el cantante comenzó su carrera a finales de los años sesenta, en un contexto en el que predominaban las propuestas artísticas con vocación revolucionaria y rupturista. Iglesias, a juicio de Peyró, se mantuvo ajeno a esa tendencia, optando por no alinearse con ninguna corriente o moda: “Es alguien relativamente ajeno a su tiempo, incluso un poco por detrás de él”, comentó el escritor, quien atribuye la escasa consideración de Iglesias en la élite cultural a su ideología conservadora y a la ausencia de pretensión intelectual en su música.

Peyró expresó en su momento que estos factores habían provocado un rechazo entre algunos sectores, aunque en los últimos años el cantante había empezado a adquirir cierto reconocimiento, incluso como referente de la cultura popular para nuevas generaciones. El libro narraba la trayectoria de Iglesias desde su infancia en una familia acomodada y sus inicios musicales, pasando por su participación en el Festival de Benidorm y su consagración internacional, hasta cuestiones personales como su matrimonio con Isabel Preysler y su relación con su padre, Julio Iglesias Puga, conocido como ‘Papuchi’.

Portada de 'El español que enamoró al mundo', de Ignacio Peyró (Libros del Asteroide)

El relato biográfico tampoco omitía las polémicas que han seguido al cantante a lo largo de su carrera, incluidas su fama de conquistador y comportamientos hacia las mujeres que, según Peyró, hoy serían objeto de debate o de condena social. El autor sostuvo: “Nunca ha ido de tío perfecto, así que creo que nunca ha engañado a nadie”, y matizó que “al menos nadie le ha acusado de valerse de su poder para conseguir ningún tipo de favor sexual al modo de Harvey Weinstein”.

La investigación de Peyró para preparar el libro implicó la revisión de revistas especializadas y publicaciones del corazón, si bien el escritor advirtió sobre la necesidad de distinguir entre datos comprobados y meros rumores. Así, Peyró concluía que Iglesias se había mantenido fiel a su estilo de vida y había simbolizado una etapa de apertura social y cultural, vinculando, por ejemplo, su vida personal con episodios históricos como el secuestro de su padre por ETA o su separación matrimonial antes de que el divorcio fuera legal en España.

Contexto de recepción de ambas investigaciones

La reciente publicación de la investigación de elDiario.es coincide con un momento de revisión de la imagen y el legado de Julio Iglesias en la opinión pública. Mientras el medio señala la vulnerabilidad y precariedad de las extrabajadoras que han decidido romper su silencio, la biografía de Peyró repasa la evolución del artista y la percepción social de su figura a lo largo de las décadas, subrayando tanto sus logros como las controversias asociadas a su trayectoria.

La editorial que publicó El español que enamoró al mundo, Libros del Asteroide, ha mandado un comunicado para desmarcarse de la polémica, aludiendo que, antes de esta noticia, el autor no era conocedor de estas circunstancias. “Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada”.