España

Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales por dos extrabajadoras de sus mansiones

Las denunciantes relatan en una investigación de eldiario.es un entorno de control, humillaciones y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante en el Caribe

Guardar
Julio Iglesias. (Foto AP/Carlos Giusti,
Julio Iglesias. (Foto AP/Carlos Giusti, archivo)

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente mientras trabajaban para él en 2021, según una investigación publicada por eldiario.es en colaboración con Univision Noticias. Los testimonios corresponden a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta que trabajaban para el cantante y aseguran haber desempeñado su labor en régimen interno en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. La más joven tenía entonces 22 años.

Las mujeres describen un ambiente marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, así como por comportamientos que califican de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados. Los hechos, según relatan, se produjeron cuando Julio Iglesias tenía 77 años. La investigación periodística, desarrollada durante tres años, incluye entrevistas repetidas con las afectadas, testimonios adicionales de extrabajadores y abundante documentación que respalda los relatos.

Una de las denunciantes, identificada con un nombre ficticio para proteger su identidad, afirma que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Según su testimonio, era llamada con frecuencia a su habitación tras finalizar la jornada laboral, donde describe penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. “Me sentía como un objeto”, relata. Estos episodios se producían, según su versión, casi siempre con la presencia y participación de otra empleada que ocupaba un puesto jerárquicamente superior.

La mansión de Julio Iglesias
La mansión de Julio Iglesias en Los Corales, en la costa paradisíaca de Dominicana

La segunda mujer, que trabajó como fisioterapeuta personal del artista, asegura haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho en contra de su voluntad, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. También denuncia humillaciones públicas, insultos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral. Ambas coinciden en describir un clima de miedo constante, con normas estrictas, vigilancia permanente y amenazas de despido.

Un ambiente laboral marcado con las restricciones y jornadas interminables

La investigación recoge además que las trabajadoras vivían en condiciones de aislamiento, con salidas restringidas y jornadas laborales que podían prolongarse hasta 16 horas. Según sus relatos, no siempre existía contrato escrito y las libranzas se retrasaban durante meses. Varias exempleadas señalan que Julio Iglesias utilizaba su posición de poder para imponer reglas sobre la alimentación, el uso del teléfono móvil o las relaciones personales.

Periodistas de eldiario.es y Univision Noticias intentaron contactar en repetidas ocasiones con Julio Iglesias y con su abogado para recabar su versión de los hechos, sin obtener respuesta. También se enviaron preguntas a las responsables de la gestión del hogar y de la contratación del personal. Una de las empleadas señaladas por las denunciantes calificó las acusaciones de “patrañas” y expresó su admiración por el cantante; otras no contestaron.

Julio Iglesias. (EFE/Thais Llorca/Archivo)
Julio Iglesias. (EFE/Thais Llorca/Archivo)

Los testimonios de las dos denunciantes

Una de las extrabajadoras, Rebeca —nombre ficticio—, relató que el cantante la hacía acudir de forma recurrente a su habitación tras finalizar la jornada laboral. Según su testimonio, esos encuentros incluían tocamientos y penetraciones no consentidas, así como insultos y bofetadas, en un contexto que describe como de miedo y sometimiento. “Me sentía como un objeto, como una esclava”, afirmó en declaraciones recogidas por eldiario.es y Univision Noticias. La mujer aseguró que estos episodios se producían con frecuencia y que, en varias ocasiones, participaba otra empleada con un cargo jerárquico superior.

Laura —también nombre ficticio—, que trabajó como fisioterapeuta personal del artista, denunció haber sufrido tocamientos en contra de su voluntad en espacios comunes como la playa o la piscina de la villa. “Se acercaba y me tocaba los pezones”, relató, explicando que estos gestos se producían sin previo aviso y que quedaban enmascarados como bromas o comentarios médicos. Ambas mujeres coinciden en describir un clima de humillación constante, con insultos reiterados y comentarios despectivos durante la jornada laboral, así como un control exhaustivo sobre su comportamiento cotidiano.

El imperio inmobiliario de Julio Iglesias: de su refugio en Bahamas a la mansión de la Costa del Sol.

Durante la investigación, que duró tres años, los periodistas contactaron con al menos 15 extrabajadores que prestaron servicio en las casas del artista entre finales de los años noventa y 2023. Sus testimonios coinciden en describir una estructura jerárquica rígida, un ambiente laboral tenso y un carácter irascible por parte del cantante. Las dos mujeres que denuncian agresiones sexuales fueron entrevistadas en múltiples ocasiones durante más de un año, y sus declaraciones se mantuvieron estables y coherentes.

Temas Relacionados

Julio IglesiasAcoso sexualAgresiones sexualesGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Las mansiones de Julio Iglesias alrededor del mundo: de su refugio en Bahamas a la mansión de la Costa del Sol

El cantante ha sido acusado por dos extrabajadoras de una de estas propiedades de haberlas agredido sexualmente, según una investigación del diario.es

Las mansiones de Julio Iglesias

Improcedente el despido de una moza de cuadras del ‘Refugio del Burrito’ a la que le imputaron todas las quejas presentadas por la plantilla contra el centro

El tribunal ha subrayado que la empresa no logró acreditar de manera individualizada y concreta los incumplimientos graves que imputaba a la trabajadora

Improcedente el despido de una

Nace un bebe en plena calle en Madrid cuando la madre se dirigía al hospital: “La asistencia la ha realizado el papá del niño”

Sanitarios de SAMUR-Protección Civil han atendido al recién nacido que estaba "un poco hipotérmico" pero se ha recuperado "rápidamente"

Nace un bebe en plena

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Uno de los rasgos de personalidad más relacionados con el ‘burnout’ es el perfeccionismo”

El psicólogo, especialista en bienestar laboral, señala que esto lleva a la persona a un constante sentimiento de insuficiencia, así como a un estado de alerta continuo

Rafael Alonso, experto en recursos

Una patrulla española de la FINUI recibe disparos de tanques del Ejército de Israel cerca de su posición

Defensa ha advertido que supone una “seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701″

Una patrulla española de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de una

Improcedente el despido de una moza de cuadras del ‘Refugio del Burrito’ a la que le imputaron todas las quejas presentadas por la plantilla contra el centro

Una patrulla española de la FINUI recibe disparos de tanques del Ejército de Israel cerca de su posición

Los Testigos de Jehová intentan que se declare la muerte de una mujer que huyó de la organización religiosa para quedarse con su herencia, pero la Justicia los frena

Temor entre los vecinos de San Fernando de Henares por dos hermanos señalados por pornografía infantil a los que acusan de merodear por las calles: “Suben fotos de niños a las redes sociales”

Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 13 de enero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cambio de euro a dólar hoy 13 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia la mayor promoción pública de vivienda en 40 años con pisos a 200.000 euros y alquileres a 500

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”