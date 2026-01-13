España

Una patrulla española de la FINUI recibe disparos de tanques del Ejército de Israel cerca de su posición

Defensa ha advertido que supone una “seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701″

Patrulla española en Líbano (Ministerio
Patrulla española en Líbano (Ministerio de Defensa)

La madrugada de este lunes ha vuelto a ser tensa en la misión española de Líbano. Una patrulla del UNIFIL, el despliegue español de la ONU, ha resultado ilesa tras impactar a poca distancia los disparos de carros de combate israelíes. Los militares españoles tomaron posición después de que tres tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se posicionaron al norte de la denominada ‘buffer zone’, un área de seguridad que separa las posiciones israelíes en territorio libanés.

No se registraron daños materiales ni personales entre los efectivos españoles. Tras el incidente, todos los miembros de la patrulla regresaron sin novedad a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun, donde tienen su cuartel general. No es el primer incidente similar que ocurre en los últimos meses con el Ejército israelí. Por el momento, las autoridades españolas confirman que sus efectivos siguen cumpliendo con normalidad sus labores de patrulla y vigilancia en la zona asignada.

Defensa ha recordado que los militares españoles “están contribuyendo a la paz y estabilidad en el Sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes”. También ha advertido que “cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad”.

Preparación de la misión española en Líbano

Ataque israelí sobre españoles

El Batallón Español, bajo el mando del general Antonio Bernal Martín, detectó la maniobra, que se produjo dentro de su área de responsabilidad, cerca de la localidad de El Khiam, en el sur del país. En respuesta, una patrulla española se desplazó a la zona con el objetivo de monitorizar la situación, dado que los carros de combate israelíes se encontraban fuera de la zona de seguridad preestablecida.

Mientras la patrulla realizaba la vigilancia, los tanques israelíes efectuaron tres disparos con sus cañones principales. Los proyectiles impactaron a una distancia de 150 y 380 metros de la posición de los soldados españoles, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Ante la gravedad del suceso, la patrulla optó por replegarse hacia una zona segura, mientras que los carros de combate israelíes también se retiraron hacia su base de retaguardia poco después.

El Ejército de Israel comienza su incursión terrestre "limitada y localizada" en el sur de Líbano.

Violación de la resolución de la ONU

La misión de la ONU en el sur del Líbano, fundada en 1978, tiene como objetivo mantener la estabilidad y la paz en una zona históricamente volátil. Los militares españoles, integrados en UNIFIL, trabajan en constante coordinación con ambos ejércitos. Como ha subrayado el Ministerio, este tipo de acciones suponen una violación de los acuerdos y resoluciones de Naciones Unidas.

La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU regula las condiciones de alto el fuego entre Israel y Líbano tras el conflicto de 2006. Cualquier acción hostil o que ponga en peligro a las fuerzas de paz pone en riesgo su seguridad y la frágil estabilidad regional. El suceso se suma a la tensión que se vive estos días en la frontera entre Israel y Líbano, donde los movimientos militares han aumentado la preocupación internacional sobre una posible escalada del conflicto.

