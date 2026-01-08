El Ministerio de Exteriores de Israel alertó de que Hezbolá está incrementando su arsenal a mayor velocidad de la que avanza su desarme, un mensaje que resalta las dificultades para estabilizar la región incluso tras la formalización del cese de hostilidades. Este escenario se enmarca en una reciente ofensiva israelí sobre la localidad de Zeita, en el sur de Líbano, que derivó en la muerte de al menos una persona, según reportó la agencia estatal libanesa de noticias NNA y recogió el medio que sirve de fuente a esta información.

De acuerdo con los detalles publicados por la NNA, el incidente se produjo después de que Fuerzas de Defensa de Israel emitieran un comunicado que confirmaba un bombardeo contra una persona identificada como “terrorista” y presunta integrante del partido-milicia Hezbolá. El ataque sucedió mientras se mantiene en vigor el alto el fuego pactado tras trece meses de enfrentamientos que iniciaron el 7 de octubre de 2023.

El gobierno de Beirut manifestó haber concretado el control armamentístico en la zona ubicada al sur del río Litani, cumpliendo así la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual estipula el monopolio del poder militar en esa área por parte del Estado libanés. Según consignó la agencia estatal libanesa y difundió la fuente original, esa afirmación fue realizada por el Ejército del Líbano poco antes de la ofensiva israelí, como respuesta a solicitudes de la comunidad internacional sobre la aplicación efectiva del acuerdo de alto el fuego logrado en octubre de 2024.

Pese a las garantías ofrecidas por las autoridades libanesas acerca del control ejercido sobre las armas en el sur del país, desde el gobierno israelí se consideró que dichas acciones resultan insuficientes. El primer ministro Benjamin Netanyahu definió los pasos dados por Líbano como "un comienzo alentador, pero lejos de ser suficientes". Declaraciones replicadas por múltiples canales oficiales reflejaron también la preocupación de Israel por un posible fortalecimiento de Hezbolá, respaldando su postura con informes sobre presuntos procesos de rearme en zonas fronterizas.

Tal como publicó la agencia estatal libanesa y retomó la fuente, el acuerdo de cese de hostilidades, vigente desde noviembre de 2024, no ha impedido que Israel lleve a cabo bombardeos en territorio libanés. Las justificaciones esgrimidas por las Fuerzas de Defensa de Israel giran en torno a la supuesta existencia de violaciones del pacto de alto el fuego por parte de integrantes de Hezbolá, aunque según lo consignado por la agencia libanesa, dicho grupo no ha lanzado ataques desde suelo libanés durante este periodo.

El contexto diplomático muestra un aumento del intercambio de declaraciones y acusaciones entre ambas partes, acompañado por la preocupación internacional ante la frágil estabilidad que reina en la frontera sur del Líbano. El monitoreo de la situación y el cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU constituyen asuntos sobre los cuales la comunidad internacional mantiene especial atención.

Las autoridades libanesas, por su parte, remarcaron en comunicados emitidos a través de la agencia NNA, que el despliegue del ejército nacional en el sur del río Litani se ha realizado de manera efectiva, como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo. A pesar de esas manifestaciones, los ataques aéreos israelíes sobre localidades de la región continúan con el argumento de que existen movimientos y operaciones de Hezbolá considerados una amenaza directa.

El hecho de que la muerte registrada en Zeita ocurriera en medio de un supuesto alto el fuego ilustra la persistente volatilidad en ese sector de la frontera, donde los equilibrios alcanzados tras largas negociaciones siguen siendo precarios. Tanto las autoridades libanesas como las israelíes insisten públicamente en buscar la estabilidad, aunque sus respectivos pronunciamientos reflejan desconfianza y diferencias sustanciales en la interpretación del acuerdo de desescalada.

A lo largo de los últimos meses, varias fuentes oficiales consultadas por la agencia NNA y referenciadas en la fuente principal han alertado sobre el riesgo de que incidentes como el ocurrido en Zeita escalen hacia una nueva ola de enfrentamientos, especialmente si no se logra consolidar el monopolio del uso de la fuerza en la zona estipulada por la resolución de Naciones Unidas. La situación permanece bajo observación tanto por actores regionales como internacionales, atentos al impacto que estos hechos pueden tener sobre el equilibrio geopolítico y la seguridad de la población civil en el sur de Líbano.